「23歲仍與爸爸哥哥共浴」惹爭議關IG 日女星消失2年後近況曝光
撰文：聯合新聞網
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日本女星北見直美昔因「23歲仍與爸爸哥哥共浴」引爭議，選擇關閉Instagram帳號，經過2年多後，她重開Instagram，透過新創建的帳號和網友分享日常生活。
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北見直美2019年在節目《中居くん決めて！》中透露和家人感情很好，會全家一起洗澡，更自爆23歲仍會和爸爸、哥哥共浴，節目中還公開家人在家中共浴畫面，引起熱論，但也引起許多網友到她Instagram下留言，或私訊騷擾，讓她不堪其擾，最後選擇關閉帳號。
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不過有網友發現她在去年10月建立的新的Instagram帳號，分享的內容多為日常生活照，像是去看足球比賽，寵物萌照，也分享了多張打高爾夫球的照片，她表示決定恢復活動，希望大家能繼續支持她。
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