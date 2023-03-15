素海霖｜香港AV女優舊片被起底　自爆易性幻想+日本拍AV早有暗示?

今日（15/3）一位香港土生土長的女生素海霖Erena（「絵麗奈/エレナ」）宣布在日本AV界出道，成為首位港產AV女優，引起網絡上一片哄動。網民紛紛起底她是何方神聖，而她一段約2年半前接受港台DJ兼YouTuber「Eric艾力」的訪問片段被挖出，片中的她大爆愛情觀，十分率直大膽。



（YouTube@Eric艾力）

這名AV女優藝名叫「絵麗奈/エレナ」（Erena），是在香港土生土長的女生素海霖，是名乎其實的「港女」。除了曾經因在YouTube上傳「無罩散步」的影片受到關注之外，她更是Viutv節目《戀講嘢》其中一集的嘉賓，亦曾在港產片《#PTGF出租女友》中演出。她在Twitter上也經常上載性感美照，還沒在AV界出道便為自己囊獲6萬位粉絲。現在甚至連台灣AV達人「一劍浣春秋」也有追蹤她的Twitter。

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同時絵麗奈除了是首位在日本AV界出道的港女之外，還是知名片商Faleno Star史上第一位外籍專屬女優。她出道的消息曝光後引大量港人湧入Faleno官網，甚至一度令伺服器癱瘓。在預告片中她以廣東話介紹自己，表示對首次AV拍攝的緊張。出道作中她還會與知名男優清水健做對手戲，似乎全程都會以廣東話演出，讓人感覺很有親切感。

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港台DJ兼YouTuber「Eric艾力」在約2年前貼出一段影片，片中主角正是火爆網絡的香港AV女優素海霖，影片裡她接受主持的提問，回答率直大膽，比如直認自己不是賢良淑德的好老婆、不婚主義者、性格自私。她在影片中與主持同遊赤柱，期間穿著性感，小露騷胸蹲在路邊玩貓，路過睡衣店時也評論哪一件衣服較為性感，甚至親自挑選了一件認為雖然老土，但是「有些少婦、人妻味道」的睡衣，直言自己滿腦子都是AV畫面。當主持問到她會不會容易對心儀對象有性幻想，她則表示「說沒有幻想都是騙你的啦」，不過就指幻想只是幻想，其實自己十分內斂，屬「講就兇狠」的類型。

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片中她也大談對不同地方男生的看法，認為溝通對兩個人的相處十分重要，表示覺得港男很不錯、而外國人覺得亞洲女生很容易上床，感覺不尊重香港女生所以不喜歡，沒有崇洋的想法、若選擇韓國的自己又不會韓文，更提到自己正在學日文，可能將來會選擇日本男生，似乎對進軍日本早有暗示，但對於中國的男生就表示「不了」。

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另外，對於賤男的定義是「最渣的是沒有跟那女生吃飯，每次都只是上工作室去發生性行為」，直言只當對方是「FXXKING MACHINE（性愛機器）」，認為這種男生不可取。不過也直認自己很容易一見鍾情，但很快感覺就會消失，也不相信男人。在工作方面在踏出社會後沒有做過很多工作，性格自小也被形容成自私、我行我素、不理他人想法。