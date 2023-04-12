內地女力捧香港戲院睇戲4大優點　激讚港人有品:貴深圳3倍也要來!

空閒時看部電影是一項不錯的消遣活動，雖然現時影視串流平台愈來愈多，在家收看十分方便，但是電影院的觀影體驗始終無法被取代。最近一名內地女生在社交平台上大讚香港的電影院有4大優點，直言觀影體驗比深圳好得多，即使交通費連戲飛價格貴2-3倍也願意繼續來港睇戲！



《大力女子都奉順》劇照

「唔該熄咗你個電話啦，我哋而家係嚟睇戲㗎～」相信以上歌詞大家都耳熟能詳，香港戲院在每套電影開場前都會播放宣傳影片，提醒觀眾遵守規則不要影響到他人。最近有內地女生在社交平台上發帖，表示在香港看對電影簡直「對於秩序敏感的慫包（無膽鬼）而言太爽了」，因此在兩地全面開放後就時不時經羅湖來港看電影，後來甚至變成了來港的主要目的，更提出了4點大讚香港的戲院！

1.不會踢椅背

2.不會玩手機

3.家長不會任由小孩吵鬧

4.觀眾不會全程聊劇情

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《Its_time_to_enjoy_the_show》MV截圖

內地女生提到自己算是「倒霉體質」，在深圳看電影10次大概有8-9次都會被踢椅背、附近的觀眾玩手機亮螢幕、家長帶小朋友看不適合的電影導致吵鬧、觀眾全程聊劇情等事情，她稱自己曾試過禮貌勸告，但是多數都被無視甚至辱罵，最終因為自己性格較為膽小，漸漸只能選擇午夜場或人少的細院睇戲。

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《鬼怪》劇照

不過某次在香港去過電影院睇戲後，卻意外地發現以上的睇戲無品行為幾乎都不會出現，只要當燈光暗下來播放宣傳短片後，觀眾基本上都會自動收起電話，導致觀賞體驗與在深圳完全不一樣，可以放鬆沉浸在電影當中。內地女也大讚這些優點都是得益於香港人「近乎苛刻的守規則」，直言「因此即便票價加上來回交通費比在深圳貴了2-3倍，我應該也還會繼續過去香港看電影的！」。

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資料圖片

帖子發布後有內地網民表示認同，稱「每次我誇hk電影院質素比大陸好多了 我身邊的人都一臉不認同，我已經很久沒在深圳看過電影了」、「還有一點覺得香港做得很好，那個禁煙方面」、「香港看電影或者演出的時候拿手機看時間都會被旁邊的觀眾提醒，不要問我為什麼知道」、「廣州睇Super Mario幾乎嘈到我聽不清楚我在看什麼，我左右兩邊小朋友幾乎全程跟爸爸討論，我以為他在自己家看電視」。不過也有網民提到香港其實也有以上的無品觀眾，只不過大多觀眾都比較守規矩，遇到不守規矩的情況下更敢言會直接開聲提醒而已。

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《不要忘記我》劇照

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