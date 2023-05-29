白衫汗跡｜胳肋底+領位有黃跡好尷尬？洗衣達人教一神器瞬間變白

夏日炎炎，上班族和學生們汗水難以停歇，衣服的衣領和腋下部位都很容易變成棕黃色，讓人十分尷尬，不少人更選擇將充滿污跡的恤衫丟棄，十分可惜。遇到這個情況，日本的洗衣達人卻有話兒！原來只需要簡單4個步驟，就能夠將衣服的污跡完全清潔乾淨！



日本電視節目《ソレダメ！》截圖

平常為了穿搭，都會選擇一些淺色系的恤衫，但卻因為汗水而很快變成棕黃色。日本節目《ソレダメ！》更為此進行街坊，發現很多上班族與學生都深受困擾，一年不知道要換多少件衣服。

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日本洗衣達人接受了節目訪問，原來只需要簡單4個步驟就能夠將恤衫上的棕黃色污跡清洗乾淨，立即還原靚靚，即刻變白！

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原來一支剃鬚膏就搞掂！洗衣達人表示，這些污跡是來自汗水和皮脂，而剃鬚膏含有界面活性劑，能夠輕易帶走皮脂污跡，而清潔的方法是將剃鬚膏塗抹在污跡位置，用牙刷輕輕刷洗，然後照常放進洗衣機裡清洗，污跡部位已經變白了！想不到就這麼簡單幾個步驟，居然就能夠將變得殘舊的恤衫回復到新的一樣！但這樣一來，大家學會了這個方法之後，是不是少了一個買衣服的藉口呢？