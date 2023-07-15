皮蛋燕窩都上榜！「噁心食物」博物館80款食品入圍　邊樣最難頂？

大家知不知道我們常常看到的「皮蛋」，於外國人的心中竟是「不適合人類食用」的食品!位於瑞典有一間「噁心食物博物館」，館內共展出全球80種難以讓人接受的「美食」，內裡大家除了能夠親眼目睹這些「噁心」食物，有些食品還能讓你親口品嚐，究竟這些食物有多「噁心」，香港又有多少款「日常食品」上榜呢，快看看吧！



圖自噁心博物館FB

「噁心食物博物館」位於瑞典第三大的城市馬爾摩，館內有多達80款來自35個國家的「噁心食物」，而內裡的參展食品都有著兩個條件，第一就它們全都是各地方的日常食物，而並一些嶄新或創意發明，是大家現在各自都仍然吃得「津津有味」的食品，第二當然最重要的就是「大部人都覺得很噁心」啦！那到底有多噁心呢？

👉韓國奇趣法例｜影相不能關相機快門聲 Oppa表白逾X次仲追要坐監

說到噁心食物，又怎少得包括早年常被各地進行「嗅覺挑戰」，以臭聞名的瑞典特產「鹽醃鯡魚罐頭」，館內還展出關島的「蝙蝠湯」、有世界上最危險芝士之稱的薩丁尼亞「活蛆乳酪」、天竺鼠車車的危險地秘魯的傳統食品「烤天竺鼠」、來自蒙古有一整隻羊眼的「羊眼果汁」等等。

+ 4

除了外地的「美食」，內地的常被當作小食的「麻辣兔頭」、男士補品「牛鞭」、「老鼠酒」和2008年被揭內含令不少嬰兒患有腎結石的三聚氰胺奶粉「三鹿奶粉」都同樣被展出。但最沒想到的就是不少港人都愛吃的「皮蛋瘦肉粥」中的「皮蛋」和最養顏美容的燕窩都上榜、就連臭豆腐泰國的榴槤等等都通通被列為噁心食物！

👉韓國最污糟邋遢節日「保寧泥漿節」男女大混戰！80蚊互相捽泥按摩

博物館的創辦人當初設立博物館，就是希望大家能夠一同去思考和質疑「何謂噁心」，去了揭每一樣食品背後的文化故事，反思各國的差異。而為了能讓這些「噁心」食品更清晰地呈現於大家眼前，館內大部份的食品都會放在特製的真空瓶子當中，有些更會每天更換，以讓大家能夠看到它們最「佳」的一面。

圖自噁心博物館FB

但若你覺得單單靠「看」不夠過癮，那你可以放心，館內有不少食品不但能讓你看，還能讓你聞和「食」，品嚐一下這些食品的「真身」，館方還很貼心地為每位參觀者設計了一個「嘔吐袋」入場劵，若大家太過衝擊都能夠以備「不時之需」！