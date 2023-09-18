人性大不同台灣篇｜5大賣點逐個數　性博士許藍方教正確性知識

這個月Netflix上播出了全新韓國綜藝節目《人性大不同：台灣篇》由申東燁、成始璄主持，把讓大家難以啟齒的性搬上螢幕雖然讓人議論紛紛，但剛推出的它可是穩穩的掛在Netflix台灣排行榜前10名呀！



《人性大不同：台灣篇》內容描述兩位主持人來到台灣，也邀請許多不同的來賓討論現今台灣的性文化，那我們一起來看看這個節目的五大賣點吧！（點圖放大了解👇👇👇）

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《人性大不同：台灣篇》賣點1.卡司堅強超多熟面孔

除了主持人是韓國的知名主持人外，節目中的受訪者可是大有來頭，知名男優鈴木一徹、氣質學霸VW、成功結婚生子的妻妻YTR兔女狼、高顏值情侶YTR阿卡貝拉、新生代作家黃山料......。看到他們出現在螢幕上，說著他們對感情、對性的看法，就像和朋友聊天一樣，自然而然了解不同的人不一樣的想法。

《人性大不同：台灣篇》賣點2.走訪不同的相關景點

從第一集的成人展、第二集的西門紅樓、第三集的性感雜誌社，都可以看出節目組的用心呀！成人展中走訪了各大展區，也帶出了台灣人對於男女優的看法，並非是單純的性工作者而是偶像，其中也採訪了一位中學公民老師，並告訴觀眾要尊重不同的族群與文化。西門紅樓後面其實是一處很大的LGBT聚集地，有他們專屬的酒吧與情趣用品專賣店，也能夠看到台灣對不同族群的包容性。最後是性感雜誌社，看到許多漂亮的女孩對自己的外貌、身材相當有信心，也對自己身為雜誌上的性感模特相當引以為傲，就是拒絕容貌焦慮的最佳典範呀！

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《人性大不同：台灣篇》賣點3.認識不同的族群

身為亞洲第一個同性婚姻合法的台灣，當然不免俗的還是要帶到LGBT的話題啦！其中最特別的就是兔女狼妻妻，兩人去美國做試管嬰兒，兔兔取了狼的卵子放入體內，並找一個她們公認優秀的精子進行試管。節目中兔兔還在懷孕中，但現在的她們寶寶已經出生啦，並且許多粉絲也學習她們希望能生出屬於自己的寶寶呢！

《人性大不同：台灣篇》賣點4.現代年輕人對愛情的想法

兩位主持人邀請到五位年輕人代表，分別是：氣質學霸VW、新生代言情小說作家黃山料、Koobii鬧大學的劉驊、企業家1G老濕、甜點店老闆宸宸。五位都由自身感情經驗提出了自己對愛情的想法，也帶出了許多新名詞，像是分錢的AA制、試車、媽寶男、來我家看貓咪後空翻等等，也產生文化上不一樣的碰撞。

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《人性大不同：台灣篇》賣點5.許藍方博士帶妳了解性

除了聊聊天外，當然也要由專業的博士進行教學。曾任職於台北市立萬芳醫院的許藍方教授，現今出來從事YTR，也開班教導大家正確的性知識。節目中教導了大家如何正確使用保險套、前戲的重要性與正確的觀念，觀看節目的同時還能學習新知，一舉兩得呀！

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