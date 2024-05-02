九龍城寨之圍城｜首日上畫票房破500萬　打破近8年港片開畫紀錄

電影《九龍城寨之圍城》昨日（5月1日）隆重上映，隨即帶來喜訊，首天開畫票房已極速衝破500萬，累計優先場票房合共$5,020,529，一舉打破多項紀錄，成為2024年中西片單日開畫票房冠軍，更是近8年香港電影開畫日票房總冠軍，是歷年來香港電影開畫日票房第2位，僅次於2016年由《寒戰2》創下的開畫票房紀錄。



《九龍城寨之圍城》首日開畫已大收500萬，氣勢如虹。（網上圖片）

導演鄭保瑞昨日率領四子，包括林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑，拍攝片段答謝觀眾。（影片截圖）

《九龍城寨之圍城》過去一星期舉行的優先場，觀眾反應熱烈，好評如潮，除了令觀眾讚不絕口的瘋狂漫畫式動作場面，當中令觀眾感動落淚的兄弟情，令人回味咀嚼、近乎真實還原80年代九龍城寨，及一個「離不開、留不低」的香港情懷故事，皆成為觀眾激讚看點，以致開畫的預售、即日售票的數字，皆反映出極受觀眾歡迎，首天入場人次達73，070，是近8年香港電影開畫日入場人次總冠軍，不少場次皆全紅，近乎全院滿座，是近5年中西電影開畫日入場人次第3位。

九龍城寨之圍城︱內地同步上映即日破億 榮登黃金週檔期票房榜首

+ 7

謝票場將密鑼緊鼓地進行，率先啟動的有伍允龍及喬靖夫。（電影公司提供）

九龍城寨之圍城｜郭富城「殺人王」造型曝光 鐮刀大戰古天樂

對於首天票房極速衝破500萬，導演鄭保瑞昨日率領四子，包括林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑，拍攝片段答謝觀眾說：「好開心，知道《九龍城寨之圍城》破咗華語片開畫票房第2位。」四子亦齊心呼籲：「《九龍城寨之圍城》城門已開，希望大家多多支持。」而伍允龍及喬靖夫昨日一齊走訪九龍及新界，超過10間戲院作馬拉松式謝票，每次入場全場觀眾更報以熱烈掌聲，大嗌好睇！伍允龍又與喬靖夫與觀眾互動玩遊戲，伍允龍更示範「寸勁」讓觀眾親身感受埋身動作，場場反應熱烈。