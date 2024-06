銀翼殺手2099︱楊紫瓊角色接棒夏里遜福　荷里活最美變性人將加盟

荷里活經典科幻電影《銀翼殺手》(Blade Runner)由大師級導演列尼史葛(Ridley Scott)執導,夏里遜福(Harrison Ford)主演,電影於1982年上映雖然並不賣座,但往後卻成為銀幕經典。《銀翼殺手》更於2017年推出續集《銀翼殺手2049》自成系列,並再度由夏里遜福主演,人氣型男賴恩高斯寧(Ryan Gosling)及古巴女神Ana de Armas加盟,延續經典故事並開創新紀元。

荷里活經典科幻電影《銀翼殺手》由大師級導演列尼史葛(Ridley Scott)執導,夏里遜福主演。(《銀翼殺手》電影劇照)

《銀翼殺手2049》於2017年上映,再度由夏里遜福主演,人氣型男賴恩高斯寧加盟。(《銀翼殺手2049》電影劇照)

古巴女神Ana de Armas亦主演《銀翼殺手2049》。(《銀翼殺手2049》電影劇照)

2021年底Ridley Scott曾公開表示有意拍攝《銀翼殺手》電視劇,亞馬遜串流平台亦於2022年初公布開展籌備劇集《銀翼殺手2099》(Blade Runner 2099)。據外媒報道,奧斯卡首位亞裔影后楊紫瓊將會主演《銀翼殺手2099》,更會夥拍「荷里活最美變性人」Hunter Schafer一同演出。

史上首位亞裔奧斯卡影后楊紫瓊將會主演《銀翼殺手2099》劇集。(視覺中國)

現年25歲的「荷里活最美變性人」Hunter Schafer亦將主演《銀翼殺手2099》劇集。(視覺中國)

目前《銀翼殺手2099》的劇集劇情仍處保密狀態,但據消息指,楊紫瓊將會飾演一位名為Olwen的角色,在劇情中是一位年老的複製人,在生命終結前需完成使命或尋找接班人。此前,楊紫瓊除了拍攝荷里活電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once),亦主演大量電視劇,包括《西遊ABC》、《The Brothers Sun》以及《獵魔士》外傳劇集《The Witcher:Blood Origin》,早已成為全球電視觀眾熟悉的華人演員。

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》成為奧斯卡史上首位亞裔影后。(《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照)

楊紫瓊亦主演華人班底拍攝的美劇《西遊ABC》(《西遊ABC》預告截圖)

楊紫瓊亦曾主演Netflix劇集《兄弟之道》。(《兄弟之道》預告截圖)

將與楊紫瓊合作的「荷里活最美變性人」Hunter Schafer,雖然只有25歲,但早已從模特兒跨界成為演員數人手,曾因為主演劇集《高校十八禁》(Euphoria)爆紅,及後亦主演《飢餓遊戲前傳:鳴鳥與靈蛇之歌》(The Hunger Games:The Ballad of Songbirds & Snake),今年觸目電影新作《Kinds of Kindness》亦將於6月底上映。

《高校十八禁》是跨性別模特兒Hunter Schafer首次主演的劇情作品。(《高校十八禁》劇集劇照)

跨性別演員Hunter Schafer亦於前傳裡飾演女配角。(《飢餓遊戲前傳:鳴鳥與靈蛇之歌》電影劇照)

