專訪｜東南亞片商談港片　《城寨》掀熱潮《毒舌》扭劣勢關TVB事

由亞洲電影大獎學院主辦，文創產業發展處及電影發展基金資助，香港駐曼谷經濟貿易辦事處資助，柬埔寨最具規模電影發行商Westec Media Limited 協辦的「香港電影巡禮」柬埔寨金邊站，早前邀請《香港01》前往採訪，除了出席當地舉行的電影節開幕禮，大會亦安排幾位來自東南亞不同國家的買片及發行商朋友，進行訪問，細談香港電影由80、90年代叱吒東南亞一帶，到現在的轉變，而一齣《九龍城寨之圍城》，又是否帶來啟機？



「香港電影巡禮」柬埔寨金邊站，《九龍城寨之圍城》、《臥底的退隱生活》及《白晝如焚》各派代表出席。（許育民 攝）

《無間道》後走下坡

今次接受訪問的均為業界資深人員，分別來自馬來西亞、新加坡、緬甸、越南等地，其中在行內從事多年，有「大哥」之稱的馬來西亞電影買家、GSC Movies總經理鄧友光先生，正正親身經歷多年來港片在東南亞市場的轉變。鄧生︰「馬來西亞來講，十幾年至30年前每部香港電影都很受觀眾歡迎，《無間道》掀起一個新的熱潮，有一段時間不錯。隨住後來愈來愈多荷里活電影，香港電影就開始走下坡，加上疫情就一直下滑。」

分別來自馬來西亞、新加坡、緬甸、越南等地的片商，一齊接受《香港01》訪問。（許育民 攝）

有「大哥」之稱的馬來西亞電影買家鄧友光先生，不時來港買片，對香港電影的發展瞭如指掌。（許育民 攝）

此外，鄧生亦講出一個重點︰「香港監製都為了大陸市場而拍片，大家的味道都不同。」同時，他亦留意電影發展基金有投資香港電影，但題材多數不太商業，亦以香港社會題材為主，對東南亞觀眾而言沒太大共鳴。直至去年《毒舌大狀》出現轉機，原來是因為黃子華的人氣。鄧先生︰「當地觀眾看不少他以前的電視劇，已經對他很熟悉，而且他說話夠『粗』，加上劇情講述社會公義，觀眾看完會覺得即使被欺負，都會有人幫自己。」

近十年香港電影掀起社會議題電影，但這類題材難於海外市場爭一席位。（《濁水漂流》劇照）

因為黃子華拍過數套TVB劇集，無形中聚集了一批東南亞粉絲。(《男親女愛》影片截圖)

可見TVB在當地的影響力仍不容忽視，就以柬埔寨最大的發行商蔡世豪先生透露︰「本地人都是看TVB長大，因此TVB的藝人如黃宗澤、陳豪等，在柬埔寨有很多粉絲，比電影明星更受歡迎。」

《毒舌大狀》是本港首部破億元票房的港產片。（劇照）

Uncle Jackie仍有市場

至於由大馬到緬甸工作的發行商葉敏兒小姐表示，香港電影市場都被荷里活及內地電影佔據了，唯一一位演員仍具一定叫座力。「緬甸年輕一代比較留意內地的影視作品，但仍然會認識成龍，會稱呼他做Uncle Jackie。如果Uncle Jackie現在有片上，上一代觀眾都會支持，還會帶家人一同入埸。不過整體而言，他們對香港的製作比較陌生，反而對大陸演員比較熟悉。」

在緬甸工作的發行商葉敏兒小姐，表示港片均受到荷里活及中國電影瓜分市場。（許育民 攝）

成龍在緬甸一帶仍有叫座力，未知新作《傳說》又可否在當地來個反高潮大收。（影片截圖）

至於《九龍城寨之圍城》的大受歡迎，鄧生坦言自己都食不到這次熱潮。「兩年前（賣片時）不是這個故事，我都買不到，因為有人出高價。當時在《香港國際影視展》中，一個畫面都沒看到，我不敢出高價就買不到。」作為區內最有地位的發行商，他亦向在座同行笑言︰「如果我都買不到，他們如何買呢？」

至於現時香港政府大力推動東南亞市場，包括今趟在柬埔寨舉行具規模的電影節，鄧友光先生表示支持，更鼓勵香港政府及電影公司多來「傾偈」︰「之前傾得太少啦，（大陸市場）是大佬來的嘛！所以都忘了跟我們傾偈，要過來多傾偈。」