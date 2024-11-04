新一代國民老公演張家輝《贖夢》談觀後感　虛實難分似潛行凶間？

由張家輝執導及主演的新作《贖夢》，繼獲邀多個國際影展後，近日再踏足「光影浪潮：香港電影新動力」東京站，而在片中參演的劉俊謙也首次在日本觀眾面前亮相。劉俊謙在片中飾演一名背負秘密的精神科醫生，與張家輝飾演的病人戲中共涉人性深淵。而劉俊謙也在QA時透露自己的導演夢。



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被問到首次於大銀幕觀看《贖夢》的感受，劉俊謙坦言感到震撼：

「第一次在大銀幕上看《贖夢》，我自己覺得非常震撼，因為拍攝時候，就知道好多畫面在一個大銀幕出現會有甚麼感覺，尤其是夢境和現實的穿插，夢境中恐怖又夢幻的畫面交錯，令人無法分辨虛實。我覺得夢境是反應內心某些感受，好魔幻又好誇張，觀影感受非常強烈。」



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有日本影迷問起劉俊謙，未來是否會效法張家輝嘗試由演員身份轉做導演，劉俊謙非常驚喜還反問觀眾為何知道他有此計劃：

「其實我最近有在寫劇本，如果之後有機會，做導演之餘會加上自己創作故事，至於我創作的內容，就暫時先不向大家透露了。」



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最後，在離開前劉俊謙也再次感謝日本影迷支持，又自曝非常喜歡日本的電影，特別是日本名導是枝裕和的名作之一《比海還深》，同時期待未來再跟影迷見面，劉謙還更許下願望說道：

「好希望有一日，自己可以來日本拍片。」



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