搖滾詩人︱添麥菲查洛美苦練口琴結他六年　橫掃大小影展問鼎影帝

荷里活樂壇傳記電影《搖滾詩人:未知的傳奇》(A Complete Unknown),由卜戴倫(Bob Dylan)親自加持、萬人迷甜茶添麥菲查洛美脫胎換骨型格主演zxab 自彈自唱演繹美國樂壇不朽傳奇歌手卜戴倫年輕時成名經歷及30多首名曲!電影由《弦途有你》《盧根》金像提名導演占士曼高再執導音樂傳記,新作《搖滾詩人:未知的傳奇》將於2025年2月20日上映大銀幕,2月6日起更開設優先場!以下將為觀眾盤點10大必睇亮點,讓各位先睹為快!

你必須知道的音樂傳奇

史上最具標誌性的創作歌手卜戴倫於 60 年代初冒起的真實故事,由民謠歌手變成搖滾巨星的重大轉變音樂歷程,這位反叛派偶像在登上舞台後如何不受束縛,拒絕被定義,讓每個世代人必須知道的音樂傳奇,重要的美國歷史,發人深省的故事。

呈現卜戴倫的巨大影響回應大時代

一位年輕的音樂天才卜戴倫,如何以獨特的藝術視角及充滿哲意及批判性的歌詞,回應身邊發生的國家及世界性大事,是對自身及身邊的躁動不安作出的回應,令觀眾看到卜戴倫的冒起以及他的歌曲,如何緊貼大時代及歷史大事件,他的影響力甚至比起當時提倡的音樂及社會運動更巨大,從而看到他如何成為當今影響跨世代跨全球中美國最偉大的文化人物之一。

添麥菲花 6 年時間脫胎換骨

《搖滾詩人:未知的傳奇》絕對能號召一眾力棒甜茶添麥菲查洛美的影迷,也能吸引一眾追求有質素電影的觀眾。影片已被喻為萬人迷添麥菲查洛美從影而來最出色的演出,由影評人到影片拍檔都大讚添麥菲化身年輕卜戴倫入型入格,令人看到感動得起雞皮!添麥菲花了6年時間準備角色,在這段時期即使要趕拍其他電影,他仍在拍攝空檔練習鋼琴彈結他、吹口琴、唱卜戴倫的名曲,令自己完全可以自彈自唱40多首卜戴倫名曲。

《貓王》方言動作教練協助重現搖滾教父的原始靈魂

添麥菲不單能在拍攝時現場自彈自唱卜戴倫的歌,更要重現搖滾教父的原始靈魂,還請來電影《貓王》強勁的方言和動作教練指導,研究卜戴倫年輕時的演唱風格、彈奏木結他及電結他模式、吹奏口琴的方式,更模仿年輕卜戴倫的說話語氣、肢體動作,拍攝時甚至停用手提電話,全程化身卜戴倫。

甜茶問鼎影帝之作

《搖滾詩人:未知的傳奇》在美國上映以來好評不絕,影片已獲美國電影學會和美國國家影評委員會選為 2024 年十大電影之一,並入圍第82屆金球獎最佳劇情片,添麥菲和愛德華諾頓也分別入圍金球獎最佳男主角和最佳男配角。添麥菲亦已獲得美國多個影評人協會最佳男主角,有望問鼎金像影帝之作!

年輕卜戴倫的浪漫事跡

卜戴倫除充滿個人魅力,他的浪漫逸事亦為人津津樂道,他與生命中兩位重要女性的浪漫愛情關係,包括帶他進入紐約音樂圈及藝術圈兼歌曲的靈感女神,以及另一位舞台上擦出火花的民謠女歌手拍檔,添麥菲完美演繹卜戴倫年少輕狂的一面。

演、導、編出色 驚喜度十足

由擅拍音樂傳記片《弦途有你》(Walk The Line)及《盧根》(Logan)金像提名導演占士曼高(James Mangold)執導及編劇,為觀眾帶來一位脫胎換骨的添麥菲,而其他演員扮演卜戴倫有關的真實人物,同樣演出極之出色,得到一致好評。如蒙妮卡巴巴露《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)飾演年輕時卜戴倫舞台上擦出火花的民謠女神Joan Baez,唱得又演得,大獲讚賞並獲得美國國家影評委員會最佳女配角獎。艾麗芬寧(Elle Fanning)《黑魔后:沉睡魔咒》(Maleficent)飾演卜戴倫年輕時的女友蘇斯羅素(Sylvie Russo),正是卜戴倫經典專輯《The Freewheelin' Bob Dylan》唱片封面上與卜戴倫一起合照的女子。愛德華諾頓《飛鳥俠》(Birdman)扮演卜戴倫的伯樂、另一美國傳奇「民謠之父」彼得席格 Pete Seeger 也絕對帶給觀眾驚喜!

優美重新演繹卜戴倫名曲聽出耳油

卜戴倫是美國神級音樂傳奇、搖滾詩人、搖滾巨星、諾貝爾文學獎得獎者;被喻為「在美國歌曲的偉大傳統裡,創造新的詩意表現手法」,他的歌曲至今仍充滿感染力。由添麥菲重新演繹卜戴倫民謠名曲如《Blowin’in the Wind》及《The Times They Are A-Changin'》,以至首次轉變搖滾的《Like A Rolling Stone》,抑或與飾演Joan Baez的蒙妮卡巴巴露優美合唱的《Girl from the North Country》、驚喜與愛德華諾頓合唱的《When the Ship Comes In》,無論你是卜戴倫資深樂迷,抑或是首次聽到這些經典歌曲,都會聽出耳油,深深被這些像訴說永不過時的人生哲理故事所打動!

振奮人心的真實尋夢勵志故事

一個神祕的 19 歲男孩帶著木結他和非同小可的才華,由零知名度(A Complete Unknown)向著不日成名到冒起背後那振奮人心的未知的傳奇真實故事,是振奮人心的尋夢勵志故事,絕對能夠引起所有觀眾共嗚與感動!

重現60年代卜戴倫時尚穿搭

卜戴倫不單在音樂、歌詞及藝術帶有巨大影響力,他的麂皮褸配牛仔褲又或黑超黑皮褸的穿搭都一直影響全世界,影片除了美術及道具細緻重現60年代氣息之外,為細緻還原卜戴倫年輕時代的衣着穿搭,單是重現卜戴倫當年身穿的 LEVI’S 直腳牛仔褲,服裝師甚至尋回當年使用的同款物料的牛仔褲,LEVI’S 也以當年卜戴倫穿著的牛仔褲物料,推出電影紀念特別版牛仔褲!