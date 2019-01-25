【異能仨．影評】就連顏色都有隱喻！　禮切沙也馬蘭的色彩哲學

無比喜愛M. Night Shyamalan的《不死刧》（Unbreakable）及《思·裂》（Split），前者透過兩個被主流社會遺棄的藍領階級，如何透過大量犧牲人命的災難獲得重生，後者則是女性在父權主義的壓迫之下，人質與變態罪犯產生的一種心靈成長，這些註定失敗的邊緣人，仍有資格擁有自己的故事。

《異能仨》劇照

《異能仨》將這種邊緣人的關懷發展到了極限，無比真誠，更揮發出禮切沙也馬蘭執導系列電影裡面的勇敢，他跟20年前一樣，仍然是個電影天才。

禮切沙也馬蘭個性優柔寡斷，才氣縱橫，卻對自己毫無自信，讓他必須用更多的情節炫技來膨脹自己，一如他的偶像希治閣，強烈的作者論，一再雕琢於剪接、攝影以及光線技巧，也熱愛客串電影，這些舉動都是為了強調「我在這裡」，「這是我拍的」以及「我很有才華」。

我只是個懦夫，每當我的電影上映時，我不敢看任何評價，只敢躲在自己的房間裡面寫劇本，我不知道未來會發生什麼事，我只想繼續說故事。 禮切沙也馬蘭

禮切沙也馬蘭曾在訪談中說出這段話，當年《鬼眼》（The Sixth Sense）上映時讓他聲名大噪，被譽為29歲的天才導演該憑該片角逐各大導演獎項，然則該片的盛名卻拖累他往後20年。

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+ 6 + 5 + 4

《不死刧》作為反超級英雄電影的濫觴，當年卻以驚悚恐怖片形式來宣傳，讓該片的經典地位完全被忽視。後來我們還有了《思·裂》，一個女權成長，揮別過往傷痛的勵志故事。

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+ 4 + 3 + 2

回到了《異能仨》，與其說是「東鐵177列車三部曲」，倒不如說是「邊緣人三部曲」，三位主角都是社會上的弱勢，David Dunn（布斯韋利士飾演）捨棄明星美式足球員的夢想只為陪伴老婆，結果老婆因為血癌逝世；Elijah Price（森姆積遜飾演）的聰明知識已無用武之地，困在精神病院裡面豢養；擁有24個人格的Kevin Crumb（占士麥艾禾飾演）連自己是誰都不知道，持續學會與其他人格共存，同樣都是悲劇下的產物。

《異能仨》海報

三位一體，基督教的三一論，三個不同的位格為同一本體，同一本質，同一屬性，是一位上帝。

David Dunn、Elijah Price及Kevin Crumb的人生相互影響，共存於同一種人生，我們看待任何事物只看到單純的正反兩面，如今是歧異的多元化，任何一種影響，會產生出多重的效果，但到頭來，結局好像是已經預定好的。

《異能仨》劇照

《舊約聖經》的巴比倫塔是人類語言與知識的起源，但我們這群人類卻怎麼樣，也到不了。

一如《異能仨》裡面的大阪塔，充滿神力的人們意圖想要前往展現自我，想要證明自己超越凡人，卻終究功敗垂成，他們到不了，我們看着電影銀幕，突然間也好像一大片玻璃帷幕，映照着我們，再怎麼迢遠的彼岸，以為近在咫尺，卻始終遠在天涯。

《異能仨》劇照

《異能仨》讓3名主角展開不同辯證，卻各自擁有自己的顏色，David Dunn（生生不息的綠色）、Elijah Price（聰明高雅的紫色）以及Kevin Crumb（焦躁的黃色），他們有各自的論點，幾乎也不常在同一顆鏡頭內，他們就是自己的主角，不用與他人分享。

但他們終究抵不過所謂的神，正當手腕紋着「三葉草」的組織出現，逐一結束他們的生命，他們終究無法證明自己，卡夫卡筆下的格里高爾，擺脫正常人生，成為了怪物，卻終究沒有人知道。

《異能仨》劇照

我已經是怪物了。

我跟別人不一樣，我比他們厲害。

但是沒有人知道。

我起初以為禮切沙也馬蘭應該自詡為片中的Elijah Price，自命為神，可以歷時19年打造出正義英雄與超級反派，但他怎樣也想不到，殺人不眨眼的反派「野獸」竟會說出「我是來保護Kevin Crumb的」，最後也以脆弱的狀態下消逝生命，以「Kevin Crumb」來迎接生命最終章。

《異能仨》劇照

以為禮切沙也馬蘭還是悲觀的啊，創造出的一切世界，終究要被毀壞，但結尾硬是再來個回馬槍，另一種層次的三位一體，代表着各自的親屬竟然完成了他們的使命，透過網路以及媒體新聞，3位邊緣人竟然也圓滿了自己的人生，他們看起來好像消失了，其實永遠活着。

在Joseph的回憶裡，透過報紙看到爸爸大衛擊退暴徒成為了英雄，David Dunn卻只是微笑對他比噓，要他別將爸爸是「超級英雄」的秘密說出去。

《異能仨》劇照

在Mrs. Price回憶裡，她想起第一次送兒子Elijah漫畫時，對着他說：「這本漫畫，有一個很驚人的結局」。

在Casey Cooke的回憶裡，她看到化身為野獸的Kevin Crumb掙脫鐵牢的枷鎖，好像要衝過來殺害她，但那一幕她突然發現，野獸不是要衝進暗處，而是要逃出來，野獸要離開這個充滿束縛的世界。

《異能仨》劇照

他們深深握着彼此的手，這個世界終於可以不一樣，我們不用再被要求「平衡」及「和諧」的命運之神給掌控，有自己的故事脈絡，好好活下去，這才是我們本來就該有的人生。

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