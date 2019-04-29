影迷齊向「復仇者聯盟」致敬超感動　美國隊長感性回應：難以置信

基斯伊雲斯（Chris Evans）扮演「美國隊長」（Captain America）一角已有10年光陰，隨着《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的上映，他的合約也已經到期，多年以來持續拍攝Marvel電影，做出不少貢獻，讓近期許多影迷在Twitter上瘋狂Tag「謝謝你們，復仇者#ThankYouAvengers」。

基斯伊雲斯扮演「美國隊長」已有10年光陰。（劇照）

基斯伊雲斯也在Twitter上發文表示感激，並表示謝謝影迷的支持，他還特別去看了「#ThankYouAvengers」的其中幾條推文留言：

我得到了難以置信的感動，我深深的感激於此，謝謝你們，復仇者的粉絲們#ThankYouAvengersFans

基斯伊雲斯從2011年開始正式成為「美國隊長」，並一連演出多部電影，無論未來狀況如何，他都曾在訪談中感性表白：「我絕不會忘記這段美好的旅程」。

基斯伊雲斯回覆粉絲留言之外亦發文感謝大家支持。（截圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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