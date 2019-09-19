韓國真人真事改編電影《殺人回憶》由著名導演奉俊昊、影帝宋康昊和金相慶主演，《殺人回憶》改編自韓國十大兇殺案之一「華城連環殺人案」，案件發生於1986年9月15日到1991年4月3日，京畿道華城附近的村莊五年間有10名女子受害，僅1人倖存，這宗長達33年懸案終於在昨日（18日）韓國警方宣布找出了兇手並公開了他的容貌！

兇手李姓男子在獄中的容貌。（MBN影片截圖）

昨日（18日）晚上韓國傳媒率先報對此案終於獲得突破性的證據，指出警方於一個月前翻查「華城連環殺人事件」受害者留下的證據，發現到衣物上出現了第三者的DNA，將其交給國立科學搜查研究院後再經過對比，該DNA跟現在收監的一名50多歲李姓男子一致，更公開了他容貌。

當年韓國警方即使獲得兇手的DNA，但因為對比設備並不發達，就連最重要的精液證據也受到污染，令他們怎樣調查都是毫無結果。（《殺人回憶》劇照）

異物塞死者陰道

該名李姓男子當年犯案手法極其殘忍，主要以綁架、性侵和勒死為主，第一宗殺人案發生於1986年9月14日，一位69歲的婆婆在回家途中被勒死，被發現時下半身赤裸且趴在田裡，手腳更被「X字捆綁」。其後五年間陸續出現受害人，年齡由13歲到69歲，最恐怖是兇手會將異物塞進死者陰道，包括「9塊水蜜桃」、叉、湯匙和原子筆等，嘴巴通常亦會被襪、手巾或內褲塞住。

下圖或會使人不安

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今早韓國警方召開記者會，講述於接下來的日子仍會盡全力查清案件。（Yonhapnews影片截圖）

已過起訴期限捉到都冇用？

韓國京畿南部警處發言人於今日（19日）韓國時間早上9點30分（香港時間早上8點30分）準時現身，向在場記者講述「華城連環兇殺案」的相關報告，他先向受害者家屬道歉並哀悼死者，接著透露兇手李姓犯人的DNA符合3個證物中分析出來的DNA，並且表明立場指雖然已經過了起訴期，但警方已經成立了一個57人的專業調查小組，將會進行最慎密詳細的調查，不單只會重新檢測所有證據，亦會對疑犯進行審問，雖然起訴期已過但會帶着使命竭盡全力進行調查。

當年警方動員200萬名人員搜證以及3千多名進行調查。（MBN影片截圖）

目前該名李姓男犯人因於1994年姦殺自己妻子的妹妹後棄屍，被判處無期徒刑，正收監中。而「華城連環姦殺案」發生於1986年至1991年，由於距離最後一件案件已經過了15年的追訴期限時，所以警方不能再以「華城連環姦殺案」一案來起訴李姓犯人。另外，今次檢測出李姓犯人的DNA證物一共有3件，分別是1987年發生的第5起案、1988年發生的第7起案以及1990年發生的第9起案件衣物上的DNA，終於獲得有力證據指證李姓男犯人就是當年「華城連環姦殺案」的兇手，事關早前他在接受警方調查時仍然堅稱自己與該案沒有任何關係，今次可算是天網恢恢疏而不漏，終需要為自己做過的惡事負上責任！

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