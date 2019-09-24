《The Amityville Horror》奇案改編　一晚殺晒全家每晚傳慘叫聲

對於香港的觀眾來說，1979年上映的恐怖電影《The Amityville Horror》，應該較為陌生。然而，這部電影最恐怖之處，原來是改編自一件真人真事的滅門慘案。最後被稱為慘案「唯一生環者」的23歲兒子，經警方深入調查後發現，他竟是殺人兇手。 另一詭異的地方是，在滅門慘案13個月後，又有可怕靈異案件發生。最終，圍繞Amityville這間恐怖大宅的影視作品高達16部。

1979年上映的恐怖電影《The Amityville Horror》就是以1974年發生的滅門慘案為藍本。（《The Amityville Horror》劇照）

《The Amityville Horror》在1979年上映，由美國導演Stuart Rosenberg執導，James Brolin及Margot Kidder主演，而後者正是在1978年上映的《超人》中，飾演超人的同事兼暗戀對象Lois Lane。雖然當時電影評價不高，但在成本只有約470萬美元下，單計美國本土票房獲得約8,640萬美元收入，成為當年美國本土票房第二高的電影。至於當年美國本土最高票房的電影，是《克藍瑪對克藍瑪》（Kramer vs. Kramer），約1億零626萬美元收入。之後電影在2005年還翻拍成新版，同樣在口碑平平下，以1,900萬美元成本，在全球斬獲近1億零800萬美元收入。

新版《The Amityville Horror》在2005年上映。（《The Amityville Horror》劇照）

《The Amityville Horror》滅門慘案在45年前發生

說回這宗慘案，這件案件發生在1974年，一間位於Amityville的大屋內發生的滅門慘案。在當年11月13日，當時年僅23歲的Ronald DeFeo Jr.跑到村內的酒吧，向酒吧內的客人宣稱其6名家人被槍殺，當中包括Ronald DeFeo Jr.的父母及他的4名弟妹。警方趕到現場調查後確認Ronald DeFeo Jr.一家7口中，有6人被射殺身亡，只有Ronald DeFeo Jr.成為這宗慘案的「唯一生環者」。有指當時警方為了保護他，更讓他到警局暫住。豈料案情翌日出現重大改變，Ronald DeFeo Jr.向警方承認是他殺害全家人，並向警方供稱︰「一開始殺人，我就停不下來，一切來得好快」。

Lutz一家七口，最終只有23歲兒子Ronald DeFeo Jr.生還，但他卻是兇殺案的兇手。（《The Amityville Horror》劇照）

有把聲音指使佢殺人

Ronald DeFeo Jr.當時向警方聲稱他在屋內聽到「有人」指使他犯案，而「這人」甚至向他說「全家人都是魔鬼」，於是他才犯下謀殺案。當時他的辯護律師亦堅稱他犯案時，是被邪靈附身。然而，最後法庭當然不接受這個抗辯理由。最終，Ronald DeFeo Jr.被判處謀殺罪成，並被判處六個無期徒刑，即監禁150年。最可怕的是，有指死者被殺害時，全部卻躺在床上，兼未有任何反抗舉動，就像被落了安眠藥一樣。然而，經由藥物檢測的實驗結果顯示，6名死者體內均沒有驗出任何化學藥物的反應。

Ronald DeFeo Jr.殺死家人後，稱聽到「有人」指使他犯案。（網上圖片）

滅門慘劇13個月後仍有靈異事發生？

當大家以為滅門血案要告一段落之際，原來故事仍沒有完結。在1975年12月18日，一對年輕夫婦George Lutz及Kathy Lutz帶著3個子女以廉價買下這間兇宅。然而，據了解，屋內每晚凌晨3時15分都傳出怪聲，及傳出陣陣惡臭，更甚的是，George Lutz發現其女兒會跟「朋友」交談，可是屋內當時卻沒有第三者在場。後來夫婦二人發現凌晨3時15分就是Ronald DeFeo Jr.行兇的時間，兩人於是請來神父幫大屋驅魔，可惜靈異活動沒有停止。最後一家住了28日後，急忙搬走。至於這間大宅在1927年建成，是荷蘭殖民地風格設計，擁有車庫、船塢及泳池的美國典型近郊豪宅。據知後來有不同人試住，都沒有發生怪事。最近一次交易是在2010年9月，大宅以95萬美元的價格售出。

《The Amityville Horror》大屋真身。（網上圖片）