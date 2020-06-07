戲院互動式電影《Late Shift》　劇情靠觀眾投票決定走勢夠刺激

睇電影一向有編排好的劇本，觀眾只要乖乖坐定定睇足120分鐘就可以起身離場，2018年有電影決定打破慣例，由Netflix推出的互動式電影《黑鏡：潘達斯奈基》（Black Mirror: Bandersnatch），由觀眾決定故事的走向以及主角的生死。

如今又有電影決定採用類同方式，將互動式電影擺上大銀幕，而該套作品即是《晚班》（Late Shift）。

觀眾入場睇《晚班》（Late Shift）有機會參與其中！（預告擷圖）

觀眾入場睇戲前需要下載應用程式，在睇戲時可以一邊用手機投票，或多人選擇的劇情就會隨即播出，為觀眾營造出全新觀影體驗，而且觀眾每次睇戲都可以看到不同劇情的變化，因為電影方早已為觀眾拍出多達 7 種可能性的結局，一睇再睇都會有新的體驗！

《Late Shift》在劇中提供多達180 種選擇供觀眾選擇。（預告擷圖）

事實上《Late Shift》的故事劇情有超過 180 種選擇，觀眾在每個轉接的劇情都要作出選擇，扭轉劇情的決定就落在大家的手上，而故事講述Joe Sowerbutts突然捲入了一宗拍賣所竊盜案，他需要證明自己的清白，就此踏上冒險旅程。

據知《Late Shift》劇本由知名電影《福爾摩斯》編劇 Michael R. Johnson 創作，觀眾們在睇戲期間將面臨眾多選項，入場前須先下載指定手機應用程式PP，根據同一場次較多觀眾的選項來推進劇情，決定電影走向與結局決定影響故事主人的生死和走向，更會直接影響到最終的結局。要選擇加入還是逃跑、尋求救援還是同鋌而走險、配合匪徒還是從中破壞？相信這種互動式的電影會為觀眾帶來不同的趣味性。

Joe Sowerbutts突然捲入了一宗拍賣所竊盜案，而觀眾則可以決定他的故事走向。（預告擷圖）

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