科幻驚慄片《Sputnik》首預告獲極好評　被譽為俄羅斯版《異形》

由俄羅斯新晉導演Egor Abramenko執導的科幻驚慄電影《Sputnik》早前釋出首條預告，獲許多網民討論及關注，甚至將電影與列尼史葛（Ridley Scott）執導的《異形》（Alien）作比較。

現年33歲的Oksana Akinshina在12歲開始拍戲。（《Sputnik》劇照）

《Sputnik》是俄羅斯導演Egor Abramenko的處女作，故事講述年輕女醫生Tatiana Yurievna因使用具爭議的方法醫治病人而差點讓她失去執業資格。之後她獲蘇聯軍方招攬，並將她帶到軍方的科研基地，負責調查一宗特別案件。

Oksana Akinshina在《Sputnik》中飾演年輕女醫生Tatiana Yurievna。（《Sputnik》劇照）

該特別個案來自一名太空員Konstantin Sergeyevich，他在一次神秘太空事故後存活下來，並成功返抵地球。可是，這名太空員體內存有外星生物，而該外星生物只會在晚間出現。軍方希望擁有此外星生物，但Tatiana Yurievna只想阻止這外星生物殺死Konstantin Sergeyevich。

神秘外星生物透過寄居在宿主太空員Konstantin Sergeyevich體內來到地球。（《Sputnik》劇照）

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從《Sputnik》的預告來看，電影的劇情跟《異形》非常類似，而電影由曾獲俄羅斯音樂及廣告獎的Egor Abramenko執導，難怪網民對《Sputnik》都有頗高的期望，而電影原暫定下月在美國上映，目前電影將同步在網上串流平台上映。