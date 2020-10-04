電影編劇實錄｜李敏唔靠靈感靠電台儲故事　寫劇本仲有公式可循？

說起編劇這個職業，普羅大眾大概會覺得這是一份優差，午後陽光灑落在咖啡店的窗旁，街上的路人人來人往為生活奔波，而編劇則坐在窗邊的座位、在電腦前敲着鍵盤；旁邊有杯熱騰騰、正在冒煙的咖啡，畫面上看也很是寫意。 這時，當大眾以為耳邊會奏起優雅的管弦樂，傳來的卻是幻想破滅的聲音！被否決事小，重新建構一個故事也見慣不怪，更多的是通宵達旦趕稿的凌晨，看着天色漸漸變亮，夜以繼日日以繼夜地大腦激盪，換來的卻是不被尊重、被拖欠薪酬、沒有名份，到頭來什麼也不是，白忙活一場。 經過前幾集，聽到李敏、陳詠燊、任俠吐的苦水，大家對這個職業應該不存什麼想像了……今集不如實質地了解一下到底編劇的實質工作是什麼？電影又是怎樣從一頁紙的故事大綱，進化成電影院銀幕上播放90分鐘影片。 撰文：葉詩 影片：岑卓熹、郭晉傑、羅子揚 剪接：黎家浩、郭晉傑 攝影：陳順禎 （電影編劇實錄系列第四篇）

別人看來寫寫字也許很容易，但編劇的工作從來都不是一份優差，（左起）任俠、李敏、陳詠燊憑着對行業的喜愛選擇留下。（陳順禎攝）

+ 25 + 25 + 25

寫劇本有公式可循 Marvel同樣沿用三幕劇

故事的起承轉合大家聽得多，其實絕大部份的商業電影都是依循一條名為「三幕劇」（by Syd Field）的公式拍成，深受觀眾喜愛的荷里活超級英雄電影尤甚，每個時間點需要發生什麼都可透過計算得出。任俠解釋：「最簡單說三幕劇就是起承轉合，坊間可能會有個誤解，起承轉合不就是四幕了嗎？起、承、轉、合是四個字，三幕劇的其實是『起接承』是一幕，『承接轉』是一幕，『轉接合』是一幕，這是最基本的敘事結構，如果不是像塔倫天奴（Quentin Tarantino）般打亂敘事結構的話，直線敘述的故事大部份都是三幕劇。」

香港製作電影亦有公式可循，港產片大多奉行「九本戲」法則，即是將一部90分鐘電影分斬成九份，每節約十分鐘，都可透過計算得出，任俠指：「多少分鐘一小笑、多少分鐘一大笑，多少分鐘一小打、多少分鐘一大打，都是計算出來的，你（編劇）寫不了我也能拍，所以人們從來都不重視劇本！」

絕大部份的商業電影都是依循一條名為「三幕劇」的公式拍成，荷里活大片、很受觀眾喜愛的超級英雄電影尤甚，每個時間點需要發生什麼都可透過計算得出。（網絡圖片）

寫劇本 一切從大綱開始

寫劇本，任俠指大多依照三個步驟：故事大綱、人物小傳、分場：「分場內容是寫每一場發生的事；分場以後就是劇本，完整劇本就是連同對白；我通常會先構思故事的開頭和結尾，因為故事的開頭決定了用什麼角度去敘述故事，結尾則代表了這個故事想傳遞的訊息。」而李敏和任俠均異口同聲表示人物設計尤為重要，李敏說：「人物要得到觀眾的關心，觀眾才會在乎角色身上發生的故事；如果寫了一個被觀眾討厭的人物，無論在他身上發生了多有戲劇性的事都會被減分，所以首先要錫咗人物先！」

對陳詠燊而言，最深刻的還是2002年上映的《新紮師妹》：「記憶猶新的是拍攝時也戰戰兢兢，究竟觀眾覺得好不好笑，大家會看得高興嗎？」而首映禮對編劇而言正正是驗收成績的時候。（電影海報）

對陳詠燊而言，最深刻的還是2002年上映的《新紮師妹》：「記憶猶新的是拍攝時也戰戰兢兢，究竟觀眾覺得好不好笑，大家會看得高興嗎？」雖然作為編劇已經扭盡六壬思考笑位，但始終還是會擔心觀眾的反應，亦害怕墮進「編劇的困局」：「猶幸在看的過程中大家都笑得很開心，楊千嬅在我前面就笑得更開心，眾所周知大笑姑婆的笑不是正常的笑，說到『Sir』字怎樣寫大家就爆笑，千嬅更拍着手掌站起來，類似指着我、轉頭看着我說：『你成功了，這個中了笑點！』很深刻！因為氣氛真的很好、很開心！」正正因為在刻劃方麗娟（楊千嬅飾）、方鍾Sir（許紹雄飾）的人物性格時成功為電影定調，所以劇情自然而然地發生時，就能成功引得觀眾拍掌大笑。

《JOKER小丑》正是近年人物寫得出色的代表作，觀眾同情角色的遭遇，所以即使他做出有違普遍道德價值觀的事，觀眾亦會理解，這也是這部電影受到那麼多喜愛的原因。（電影海報）

資料蒐集＋親身經歷 > 憑空想像

那麼靈感從哪裡裏？原來編劇都不太相信靈感女神來敲門這回事，更多的是從日常生活中遇到的人和事中經歷及累積，然後或多或少投放到故事當中，已寫過18套電影的陳詠燊說：「靈感這件事其實很看緣份，有時可以忽然彈出來，而有時趕着交稿卻怎麼也想不出來。我電話其中一頁是用來記下一些想法，平時想到的、看電影後想到的都會放在裏面，最後就會變成一些場口設計或故事的起緣。」

陳詠燊說起即使拍少女愛情片《這個夏天有異性》都需要做詳細的資料蒐集：「我們會找一些十多二十歲的年輕人，男男女女，叫好薄餅在電影公司聊天，問他們最深刻的分手經歷、怎樣才算喜歡上一個男生、為什麼會答應約會、為什麼會給電話號碼對方等，做好資料蒐集才寫劇本。」（電影海報）

電影有紀錄時代的意義 任俠為寫劇本住太空艙

故事從來都來源於日常生活，親身經歷也許就是寫故事最直接、也是讓靈感源源不絕的方式，意大利新寫實主義（Italian Neorealism）正正就是從時代衍生的一個電影運動，敘述了二戰後期人民在戰亂下遭壓迫、絕望的生存狀態，《單車失竊記》（Bicycle Thieves）、《德國零年》（Germany, Year Zero）、《羅馬不設防城市》（Rome, Open City）等就是在一個時代下誕生的經典作。

任俠為了寫一個關於太空艙的故事，真的跑去太空艙住了一個月：「最擠迫骯髒的那一種太空艙，三教九流什麼人都有；旁邊的艙友問我到底是什麼人，天天跟他們聊天後就躲回艙裡一直寫。」艙友對他說了這句令他尤為深刻：「看你好眉好貌、打扮得光鮮亮麗，為什麼要住在這裏？」任俠續言：「當我回答自己是做電影的，他就立刻明白了！『做電影的！明白了！沒有薪金嘛！』」

意大利新寫實主義（Italian Neo-realism）正正就是從時代衍生的一個電影運動，敘述了二戰後期人民在戰亂下遭壓迫、絕望的生存狀態，《單車失竊記》（Bicycle Thieves）就是在一個時代下誕生的經典作。（電影海報）

明知待遇差，卻仍選擇咬牙堅持，除了為夢想，也因為看着自己寫的文字，化成一幀幀大銀幕上放映的畫面，那種滿足感難以言喻；過程雖然辛苦，但一切的疲憊在看到成品那刻都變得值得，怪不得陳詠燊在訪問中說捨不得離開：「做電影會上癮，即使中間離開了，都會用盡千方百計想回來，度劇本才是自己得心應手的工作，電影才是屬於我的舞台！」

任俠借用台灣著名導演楊德昌的經典作《一一》中的一句對白：「電影發明了以後，人類的生命比起以前，延長了至少三倍。」他認為電影擴闊了自己的生命：「在我的人生裡不會去當殺手，不是寫劇本我不會去住太空艙，我不會有這麼多好奇心。創作最有趣的就是讓我不斷接觸、擴闊自己的人生。」