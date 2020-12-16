mm2公布新晉導演計劃20強名單　金馬劇情短片《夜更》導演入圍

由mm2香港籌劃的「mm2新晉導演計劃2020」，志在繼續發掘電影新晉，今年比賽雖受疫情影響，但仍收到160份參賽作品，主辦方於今日公佈「mm2新晉導演計劃2020」入圍名單，共有20部作品入圍。

榮獲第57屆金馬獎最佳劇情短片《夜更》都有份入圍。（電影公司提供）

入圍作品包括早前獲得第57屆金馬獎最佳劇情短片、由《十年》導演郭臻執導的短片《夜更》，至於上屆金馬獎最佳劇情短片、由朱凱濙執導的《紅棗薏米花生》亦是入圍作品之一，雖然製作成本非常有限，仍有不少圈內人士大力支持新晉導演。

當中入圍作品更見到有林愷鈴（《遊夢》）、白只及蘇麗珊（《咬尾自噬》）、岑珈其（《艷陽天》）、糖兄妹（《未來過去式》）、陳健朗（《和你寫一封情書》）、陳麗雲及郭爾君（《紅棗薏米花生》）、盧鎮業（《林同學退學了》）及柯煒林（《蘆筍》）等人出演。

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受疫情影響，最終得獎者名單預計延至明年1月公布，而「mm2新晉導演計劃2020」的「評審大獎」得主將獨得10萬港元獎金，連同兩位優異獎得主，比賽的總獎金達15萬港元；而一眾入圍參賽者更有機會獲得電影長片導演合約，及後，mm2香港亦將與獲得導演合約的得獎者，合力開發他們的首部電影長片。