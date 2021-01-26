基斯伊雲斯憶第一次看《復仇者4》哽咽　首映禮一幕令他畢生難忘

撰文： JUKSY 街星 最後更新日期： 2021-01-26 11:00

今年39 歲的美國男演員基斯伊雲斯（Chris Evans）自從 2011年加盟 MCU 演出第一部角色電影《美國隊長》（Captain America: The First Avenger）而全球大翻紅，現在已經升級至荷李活一線票房男星的他，也於最新採訪中跟著粉絲一起回顧他扮演美國隊長最激動的哽咽時刻，那就是《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）美國隊長舉起雷神之槌那一場戲！

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基斯伊雲斯於最新的雜誌專訪中描述自己第一次看《復仇者聯盟4：終局之戰》首映的詳細心路歷程：「我第一次看《復仇者聯盟4：終局之戰》是在首映會上，一般我都會提前看完自己所拍攝的電影，也很少參與首映會，因為我容易過於焦慮（基斯伊雲斯曾談及自己罹患焦慮症的過程）。但是作為我在Marve十年旅程的最終一部分，我希望可以用與觀眾相同的觀影方式來體驗這最後一部電影。當隊長舉起雷神之槌（Mjolnir）之時，我親眼見證整個電影院都為此瘋了，大家都在拚命歡呼尖叫。雖然我早已知道這一幕的劇情，當下我依然無比激動並感動到想流淚。後來的幾周內，家人和朋友都傳給了我許多在世界各地的電影院觀眾們看到這段時集體歡呼的影片給我，能夠看到觀眾的這些反應，我再度深深覺得自己很幸運能成為大家記憶中的一部分，我無法言喻這其中帶給我多少的激動和自豪。那一刻，我不再是演員，甚至不是成年人，我就是一個被電影所蘊含的魔力和力量深深吸引的小孩。該死...我又要哽咽了。」

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許多Marvel迷讀了基斯伊雲斯這一段真摯的告白之後，都不禁再度被《復仇者聯盟4：終局之戰》結局的劇情給深深感動：「當時誰不是這樣呢？跟著《復仇者聯盟4：終局之戰》一起歡呼一起哭，謝謝基斯伊雲斯帶給我們這麼棒的回憶」、「第一次看時我就是又笑又哭，像個瘋子」、「搶著看《復仇者聯盟4：終局之戰》是我一生難忘的觀影經驗，全場都極度渴望探索未知的劇情」、「直到現在我看這一段還是會再哭一次」，沒想到《復仇者聯盟4：終局之戰》都已經快上映滿兩周年了，依然能讓我們貢獻上眼淚。

最後讓我們一起來回顧基斯伊雲斯在《復仇者聯盟4：終局之戰》的壓軸表演（點圖放大↓↓↓）

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