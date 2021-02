「死亡酒店」賽西爾酒店4年前結業兼翻新　最快今年10月重新開業

加拿大華裔女大學生藍可兒2013年在賽西爾酒店(Cecil Hotel)的頂樓水塔離奇全裸溺斃,事件轟動全球。由Netflix原創的紀錄片《犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件》(Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel)試圖重組這件懸案及解開酒店一連串的秘密。