「死亡酒店」賽西爾酒店4年前結業兼翻新　最快今年10月重新開業

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-17 14:00

加拿大華裔女大學生藍可兒2013年在賽西爾酒店（Cecil Hotel）的頂樓水塔離奇全裸溺斃，事件轟動全球。由Netflix原創的紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel）試圖重組這件懸案及解開酒店一連串的秘密。

藍可兒2013年在賽西爾酒店的頂樓水塔離奇全裸溺斃，事件轟動全球。（《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》劇照）

賽西爾酒店在1924年12月20日開業，15層的酒店合共有700個單位，並耗資150萬美元興建一個佈滿彩色玻璃、棕櫚盆栽及雪花石膏雕像的豪華大理石大堂。當時三名酒店經營者對酒店前景非常樂觀，於是再向酒店額外投資250萬美元。可是酒店在開業5年後遇上美國經濟大蕭條，但幸好當地的經濟在1940年代發展蓬勃，讓賽西爾酒店成為地標。可是在隨後的十年，酒店逐漸衰落，而酒店附近的地區居住了多達過萬名無家可歸的人士。

雖然官方曾公布藍可兒是意外溺死，但她為何會出現在頂樓水塔，所以其死因至今仍眾說紛紜。（《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》劇照）

直到2007年1月1日，即發生藍可兒死亡事件6年前，賽西爾酒店以2,600萬美元出售，改名為Stay On Main酒店，並翻新酒店內部。Stay On Main酒店擁有自己的大堂，但仍沿用賽西爾酒店的部分設施，其中包括大堂的兩部升降機，而當時官方的酒店網站也繼續使用賽西爾酒店的網站。然而酒店在2013年發生藍可兒死亡事件，讓賽西爾酒店再次吸引全球的目光。

其實在發生藍可兒死亡事件6年前，賽西爾酒店已經易手。（《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》劇照）

雖然酒店發生駭人事件，但酒店在2014年仍以3,000萬美元售出，由New York City酒店老闆Richard Born接管；然而另一位酒店老闆Matt Baron聲稱擁有該物業99年的地契。Matt Baron在2016年曾表示，他會致力保留酒店內部的建築物，其中包括酒店的大堂。另外，他也會翻新酒店部份建築。在2017年1月1日，賽西爾酒店正式結束營業，開始翻新工程。

賽西爾酒店曾改為Stay On Main酒店。（《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》劇照）

據了解，除了會翻新酒店房間外，還會增設健身房及休息室，而且酒店管理層已經把酒店頂層，即發現藍可兒屍體的地方，改建成游泳池。酒店預計會在今年10月完成工程，重新營業。