安眠書店5｜結局評價兩極　被批侮辱觀眾智商　3點看完劇情懶人包

Netflix驚悚美劇《安眠書店》迎來最終章！自2018年推出以來就備受關注，故事聚焦在一位危險迷人又強烈執著的年輕男子，在每一季中都遇見了改變自身命運的女性，她們不只是男主角愛慕的對象，更是牽動著整個劇情走向的重要關鍵。《安眠書店：第5季》在上架後便迅速衝上Netlfix熱播榜，更在社群上引起極高的討論，究竟Joe真的受到應得的懲罰了嗎？



Netflix驚悚美劇《安眠書店》迎來最終章。（《安眠書店》劇照）

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一、愛、監控與血腥代價 偏執男子的病態愛戀

《安眠書店》是一部美國心理驚悚劇，劇情結合愛情、驚悚及懸疑等元素，講述一名充滿致命魅力的男子Joe，遇到讓他心動的人，會不擇手段地將自己安插到對方的生活裡，最終導致曲折連環的血腥結局，劇情的發展總是在不經意間埋下伏筆，每個環節都會引發一連串意想不到的結果，並在每一季引入新角色與情境，同時探討了當代社交媒體的危險性，展示主角是如何透過科技來跟縱與操控自己的心上人。

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二、回到最初起點的輪迴 熟面孔回歸＋神秘新角登場

第五季一開場，就將Joe拉回故事的原點—那間位在紐約，布滿藏書、充滿秘密的Mooney's書店，彷彿宣告著這位惡行多端的男人即將走到盡頭，搭配著Joe的獨白，從「我只想讓她安全」到「你才是這場故事的主角」，宣示著自始至終Joe都將自己困在看似逃亡、實則走上絕路的命運終章。

本季不僅有回歸演出的Kate Lockwood，身份從第四季的女強人到如今高高在上的貴婦，另外也加入了新角色Bronte，她是Joe血洗重啟書店後迎來的一位新員工，一個看似文靜內斂的新面孔，背後卻隱藏著不為人知的目的。

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三、結局兩極評價！用模糊正義劃下的血色句點

雖然最終季的劇情如同過去幾季充滿反轉，卻得到了相當兩極的評價，有人盛讚本季是全季最成熟的一季，不僅為Joe的黑暗旅程畫上句點，更塑造了一切都回到起點的終極輪迴，結局的旁白說著：「你以為這只是一場愛情故事？不，那是場自我毀滅。」這樣自我審判式的大結局確實讓Joe得到了應有的下場，但另一方面，有人卻批評這樣的結尾非常混亂且令人摸不著頭緒，結局並未真正制裁Joe過去的種種惡行，反而讓他繼續在外逍遙，甚至怒斥簡直是「對觀眾智商的侮辱」，該劇在IMDb、爛番茄等平台上，呈現嚴重兩極的評價，從9分到3分的評分都有，不過各種對立的聲音也凸顯了Joe作為主角，充滿爭議與魅力的矛盾體，這種介於救贖還是縱容的模糊地帶，讓人不斷追問，Joe究竟是站在上帝視角的勝利者，還是無法拯救的徹底失敗者？

《安眠書店5》在爛番茄網站上，呈現嚴重兩極的評價。（截圖）

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