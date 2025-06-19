28日後｜暴走式喪屍奠定業界新指標 零CG拍下無人倫敦點做到？
由奧斯卡最佳導演丹尼波爾（Danny Boyle）執導，2002年上映的小成本製作電影《28日後》（28 Days Later），一改喪屍片格局，更為同類片種定下幾個當年創新設定，包括將過往行動緩慢的喪屍，創造成可奔跑追殺人類的怪物，至今仍是喪屍片的指標。電影經過23年，來到系列第三集，丹尼波爾更重執導演筒，拍下《28年後》(28 Years Later)，還邀得已貴為影帝施利安梅菲（Cillian Murphy）重登男主角，到底今次會帶來甚麼破格？（《28年後》上映日期︰6月19日）
奧斯卡影帝回歸任監製
斯里安梅菲（Cillian Murphy）2002年憑《28日後》走紅，去年憑《奧本海默》榮登奧斯卡影帝，今次並以執行監製身份回歸《28年後》。那麼是否難再看到他在系列中演出？又唔係，據知他已確定將在《28年後》的續作，亦即是系列第四部作品《The Bone Temple》驚喜客串。
零CG拍出無人倫敦
2002年的世界，雖然已經有電腦特技，但仍是高昂的技術，對於《28日後》的團隊而言是極難負擔。但正因為這個有限條件，令大家好想知電影開場時，怎樣拍出倫敦「無人之境」一面？據製作特輯解說，團隊是在一大清晨進行拍攝，這既是較少人流的時段，也可將封路對城市及市民的影響減至最低。
新一集感染者再進化！
23年前的《28日後》一改喪屍片格局，將過往行動緩慢的喪屍，創造成可奔跑追殺人類的怪物，至今仍是喪屍片的指標。電影經過23年，來到系列第三集，將延續「喪跑」設定，為《28年後》引入三種全新變異體。包括「初代狂暴者」，特徵是肌肉賁張、血管暴突，嗜血成性。另一種是「慢爬怪」，臃腫詭異，貼地爬行，看似攻擊力弱，但擅長暗處伏擊，陰陰濕濕。最後是高階的「屍王」（Alpha）：智慧型獵殺者，甚至以人脊為武器。
全片iPhone 15 Pro Max拍攝
《28年後》在拍攝時相當保密，大約知道是在去年8月煞科，雖然來到第三部曲，已經不算小成本製作，但製作預算仍比一貫億億聲的大製作少，約7500萬美元（約5,8億港元）。而為貫徹首集的粗糙感及寫實味道，今集更全程以「iPhone 15 Pro Max」手機拍攝，亦是至今使用智能手機拍攝過，最大型的電影。
而今次的攝影師Anthony Dod Mantle，同為奧斯卡得主，擅長用於IMAX或Ultra Panavision 70毫米版本的超寬銀幕比例2.76:1，將電影的臨場感和觀影體驗推到極致。部分場景更採用20部改裝iPhone搭配特製支架拍攝，創造前所未有的臨場視角。回到2002年，當時丹尼波爾便使用了8部 Canon XL-1數位攝影機拍攝，這是當年少數可自由更換鏡頭的DV攝影機，是民用機種最高級別，但出來畫質可見，仍非常粗糙不夠好。