《阿凡達》導演占士金馬倫狠批Netflix片：不應被允許參賽奧斯卡

《阿凡達（Avatar）》名導占士金馬倫（占士金馬倫，James Cameron）再度語出驚人，他近日接受《The Town》主持人馬修別洛尼（Matthew Belloni）專訪時，罕見把矛頭直指Netflix與執行長Ted Sarandos。



批評串流平台以「極短期上映」換取奧斯卡參賽資格的做法，根本不應被允許，更狠嗆：

如果奧斯卡不代表院線，那它對我來說毫無意義。

占士金馬倫談到 Netflix 正與派拉蒙競購華納兄弟傳聞時態度鮮明，直言自己明顯支持派拉蒙，並提到 Ted Sarandos曾說過「院線電影已死」的言論。他反諷Netflix若成功收購華納卻宣稱會維持院線發行，「那就是欺騙」。占士金馬倫更不滿Netflix 經常讓電影在戲院以「微上映」方式匆匆跑程序，只為符合奧斯卡資格，痛批這已讓獎項被扭曲。

大導演占士金馬倫日前受訪把矛頭直指Netflix與執行長Ted Sarandos，批評串流平台以「極短期上映」換取奧斯卡參賽資格的做法。（X@James Cameron）

看更多占士金馬倫個人照片及電影作品👇👇👇

+ 15

占士金馬倫強調，電影本質就是為戲院而生，他拍片多年始終相信大銀幕的力量，無論是《鐵達尼號》（Titanic）、《阿凡達》（Avatar）系列，還是《未來戰士II：世界末日》（Terminator 2: Judgment Day）、《異形續集》（Aliens），皆是以戲院體驗為核心打造。他直言：

奧斯卡已經被挾持，而這非常可怕。

他並提出具體解方，若Netflix想要角逐奧斯卡，就必須讓電影在2000家戲院進行整整一個月的院線上映，

只有這樣，他們才應該被允許參賽。

近年來 Netflix也在影迷與影展壓力下被要求延長院線窗口，尤其像吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro Gómez）的《科學怪人》（Frankenstein）與驚悚片《炸藥屋》（A House of Dynamite）等作品，都被外界認為應獲得更廣泛的院線發行。

【延伸閱讀】Netflix《怪奇物語》Eleven驚爆遭飾演養父演員David Harbour騷擾（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 24

延伸閱讀：

「忘了我記得」5大催淚金句 看一次哭一次：我怕你走不了，也怕你太快走了

《苦盡柑來遇見你》驚傳劇組霸凌？網爆料臨演「被迫剃頭、雪中等待沒保暖」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】