票房綜合指數｜《徐福》蟬聯冠軍　《總是有愛在隔離》強差人意

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-02 12:00

上星期上映電影包括《農情家園》、《玩命招魂夜》、《超犀女王》、《總是有愛在隔離》、《毒水曝光》等等，截至4月25日的一周票房成績，以韓片《複製人徐福》蟬聯冠軍，累積票房為$409萬。

孔劉拍戲前減磅足有4個月，的確消瘦不少。(《複製人徐福》劇照)

根據香港戲院商會提供的一周票房數字，頭十位繼續有三套港產片入圍，包括：《不日成婚》、《一秒拳王》及《總是有愛在隔離》，首套以2019冠狀病毒病疫情為背景的《總是有愛在隔離》，似乎未太受歡迎，4日票房只收$49萬，就算截至30日，累積票房亦只為$69萬，成績強差人意。

《總是有愛在隔離》有極多位明星參演。《總是有愛在隔離》劇照）

《總是有愛在隔離》講述「格尼酒店」有病毒帶菌者出沒，即被防疫中心勒令全面封鎖，所有在酒店內的客人必須接受14天強制隔離檢疫，住客突然被困。當中又有黑幫冤家、婚禮新人、老闆、小女孩、老婆奴以及一班損友扮成防疫人員在酒店尋歡等等，人物極之多，形成一種類似舊派群星賀歲片的狀態，似乎令現時的觀眾有所欲步。

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+ 4 + 4 + 4

1991年上映的《豪門夜宴》極大堆頭，不過位位都是天王天后巨星。（電影海報）

翻看以往電影紀錄，類似群星獻歲的成功例子有《豪門夜宴》，演出包括有周星馳、曾志偉、鄭裕玲、劉嘉玲、洪金寶、張曼玉、梁家輝、惠英紅、梅艷芳、張國榮、梁朝偉以及四大天王等人，極大堆頭，當年收$2,192萬票房。除了卡士有一定距離，亦可見觀眾對於群星閃現式的演出，而不太受落。

《總是有愛在隔離》為一班停工的電影工作者提供工作機會。（電影劇照）

不過《總是有愛在隔離》最實在的貢獻，是為一班停工的電影工作者提供工作機會，解決燃眉之急，電影亦由香港演藝人協會、香港電影工作者總會發起，由十間電影公司和香港電影發展局聯合出品，為首部疫情下的電影，實為良心之作。

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