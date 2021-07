恐懼大街1994｜殺戮場面欠砍殺電影應有爽感　麵包機殺人嚇窒觀眾

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-07-07 21:00

90年代興起的砍殺電影(Slasher Movie)以快狠準的瘋狂追殺主角作為賣點,直至現在都深受觀眾歡迎。如果來到2021年,將砍殺電影加入近期大熱的青春劇及靈異元素,來個三部曲,大家又會否喜歡?

近年Netflix旗下的製作都大玩90年代集體回憶,今次就將砍殺電影跟《怪奇物語》(Stranger Things)風格Crossover,製作出《恐懼大街》(Fear Street)三部曲:《恐懼大街1:1994》、《恐懼大街2:1978》及《恐懼大街3:1966》。電影改編自「兒童文學界史提芬京」R.L. Stine的《Goosebumps》恐怖小說系列,劇情主要講述位於美國東部的「陰暗小鎮」數十年來都有連串殺人命案發生,因而被傳媒封為「美國殺人魔大本營」,三部曲將會分別重現恐怖殺人事件及解構命案與邪惡女巫的關聯。

率先上架的《恐懼大街1:1994》第一幕的殺人畫面尚算刺激,兇手帶著骷髏骨面具在商場中追殺書店店員Heather(Maya Hawke飾),身中兩刀的Heather垂死掙扎在地上爬,很有90年代砍殺電影的爽感。戲中出現多次類似《舊年暑假搞乜鬼》(I Know What You Did Last Summer)及《奪命狂呼》(Scream)等追殺或伏擊畫面,但始終瘋狂殺人的橋段偏少,似乎有點到喉唔到肺。雖然聽起來有點變態,但說到尾看砍殺電影的原因都是貪刺激。

電影加入了大量90年代元素,無論服裝或配樂都做到足,而開頭和結尾的商場及超級市場都幾乎跟《怪奇物語》劇中出現過的場景有9成相似。可惜一眾年輕演員的演繹方式就毫無90年代的感覺,而被追殺期間的尖叫及大特寫都有點生硬,反而令觀眾未能投入其中。

儘管戲中只得少量血腥睡殺場面,但值得留意的是在結局出現帶點《死神來了》(Final Destination)式的嘔心離奇死法。去到尾段主角們決定合力對付不死殺手,而受傷的Kate在掙扎期間,竟然被殺手被塞入麵包切片機中,慘變肉醬。對於這個橋段,導演Leigh Janiak受訪是透露一開始團隊都認為人類頭顱跟、根本無法這樣被切成一片片。為了確認如何拍攝,團隊竟然買了一台麵包切片機,然後將西瓜掉進去,沒想到原來是可行的。