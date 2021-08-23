回憶潛行影評│女主角Rebecca演出極為驚艷　吳彥祖演反派慘成笑柄

由HBO劇集《西部世界》（Westworld）導演Lisa Joy執導的《回憶潛行》（Reminiscence），找來「狼人」曉治積曼、Rebecca Ferguson、Thandiwe Newton及吳彥祖等參演她首部電影作品。在推出電影預告後，其實全球對這部作品都有一定期待。可是自電影上映以來，評價每況愈下，再加上在新冠肺炎疫情影響下，戲院及串流平台同步上映，導致全球票房僅錄得500萬美元（約3,900萬港元）。然而為何能創造出獲讚譽為燒腦神劇《西部世界》的導演，聯同丈夫Jonathan Nolan聯手監製的《回憶潛行》，最終為何落得如此失敗境地呢？



Lisa Joy及Jonathan Nolan夫妻檔聯手創作HBO神劇《西部世界》，但《回憶潛行》卻遭負評。（IMDb 圖片）

Rebecca Ferguson的演出最為驚艷，至於曉治積曼的演出不過不失，有人嫌他的磁性的聲音讓人入睡，也有人認為他非常適合為電影旁白。（IMDb 圖片）

由曉治積曼（Hugh Jackman）、吳彥祖、Rebecca Ferguson及Thandiwe Newton等主演的《回憶潛行》，故事講述邁阿密被海水淹沒，由曉治積曼飾演的退伍軍人Nick，帶著一部曾在戰爭期間用作審訊，可以重溫人類記憶的高科技機器，開設了一間專門幫助客人尋回他們記憶的公司。由於人類希望透過過去美好的回憶來逃避現實，這也意外成為了Nick破案的重要線索。電影將科幻、未日、愛情及懸疑等元素共冶一爐，其實就是Lisa Joy及Jonathan Nolan類似創作《西部世界》的拿手好戲。可是這個創作題材，由劇集走到大銀幕，卻略微進退失據，其中網上最多批評的聲音就是由吳彥祖所飾演的反派「聖九」。

由吳彥祖所飾演的反派「聖九」，原來並非主要反派，這條線更可說是支線，淪為可有可無。（《回憶潛行》劇照）

在評價吳彥祖的演出前，相信戲中飾演Mae的Rebecca Ferguson，其演出最為驚艷，當中莫過於她表演唱歌的一刻。難怪在戲中飾演前女軍人Watts的Thandiwe Newton在早前訪問表示，當Rebecca Ferguson一開口時，大家都被她動人的歌聲所吸引，原來她不只好戲，還有天籟之音。

Rebecca Ferguson在戲中飾演Mae，她的演出讓人眼前一亮。（《回憶潛行》劇照）

Rebecca Ferguson不僅演出出色，還一展歌喉。（IMDb 圖片）

由於燒腦神劇《西部世界》在前，官方宣傳更以「潛行」來宣傳，難免讓影迷聯想到「燒腦」的劇情，甚至與《西部世界》的故事有點聯繫，皆因後者的設定同在高科技成人主題樂園的虛擬世界中，遊客只需要付出高昂費用，就能盡情享受性慾、貪婪、殺戮及暴力等慾望；而今次曉治積曼在《回憶潛行》游走在回憶與現實，尋找他深愛的女人Mae不為人知的暗黑過去。

《回憶潛行》的設定其實跟《西部世界》有點相似。（IMDb 圖片）

網上批評《回憶潛行》神奇不再，但其實這部作品是Lisa Joy的第一部電影。（IMDb 圖片）

前半部份的設定其實仍然非常吸引，可是中段卻大為失色，特別是當香港人及官方宣傳都聚焦在吳彥祖這反派時，但其實角色背景非常薄弱，中英夾雜的對白引來哄堂大笑。雖然導演Lisa Joy曾在訪問時，說過由於她與吳彥祖都有亞裔血統，而希望改變荷里活對華人反派的刻板印象，但「聖九」這條支線根本是可有可無，再加上往後故事牽涉其他反派，如黑警、地產霸權及毒販等，讓觀眾需要在近兩小時的時間上，接受大量訊息，所以問題出於《回憶潛行》並非如劇集《西部世界》，可以容許導演有時間慢慢堆砌其他元素。

《回憶潛行》涉及很多議題，但兩個鐘的時間只能蜻蜓點水帶過。（《回憶潛行》劇照）