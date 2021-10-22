《職業特工隊》男星Alec Baldwin道具槍走火　誤殺攝影師傷及導演

68歲荷里活男星艾力寶雲（Alec Baldwin），目前正在拍攝電影《Rust》，今早（22/10）據外媒報導Alec Baldwin不慎使用道具槍，當場誤殺一名攝影師並誤傷導演Joel Souza，目前警方已介入進行調查中。
據當局部門透露，Alec Baldwin在拍攝槍戰戲時射中了42歲的攝影師Halyna Hutchins，當時他持一把道具槍進行綵排，原本手槍不應裝有子彈，而且應該使用安全空彈，但不知為何會發生走火意外，竟然發現當中裝填子彈，後來將她送到新墨西哥大學醫院後，醫務人員宣布她死亡。
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而另一名受害者則是48歲的導演Joel Souza，他被救護車送往醫療中心接受急救，而警長辦公室發言人Juan Ríos稱Joel Souza情況危急。
劇組《Rust》發言人發表聲明：「今天在新墨西哥州拍攝的《Rust》劇組發生了一宗事故，涉及到一把空槍走火。目前已經暫停拍攝，演員和工作人員的安全仍然是我們的首要任務。」而當局正在進行調查，目前未有作出任何指控。」
艾力寶雲入行逾20年，星途浮浮沉沉，多演戲中二線角色，但都不乏參與大製作，包括馬田史高西斯的《娛樂大亨》及《無間道風雲》，2015年開始更現身《職業特工隊》系列，於第五、六集都有演出。而他最高成就相信是2003年，憑一部獨立電影《厄運急轉彎》獲提名奧斯卡最佳男配角獎。
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