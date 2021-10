Marvel主席罕有談《毒魔：血戰大屠殺》　「兩工作室努力的成果」

由安地索堅斯(Andy Serkis)執導、湯哈迪(Tom Hardy)及活地夏里遜(Woody Harrelson)主演的《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)熱映中,許多影迷都對電影的片尾片段非常震驚,而近日Marvel Studios主席Kevin Feige亦罕有談到這部與SONY聯合製作的電影。



湯哈迪主演的《毒魔:血戰大屠殺》帶毒魔來到Marvel電影宇宙。(《毒魔:血戰大屠殺》劇照)

Marvel Studios主席Kevin Feige日前出席《永恆族》(Eternals)首映禮,並在接受外國傳媒《The Hollywood Reporter》訪問時,罕有開腔談到與SONY聯合製作《毒魔:血戰大屠殺》的感受。

《毒魔:血戰大屠殺》改由安地索堅斯執導,並繼續由湯哈迪主演。(IMDb 圖片)

Kevin Feige日前出席《永恆族》首映禮時罕有開腔談到與SONY聯合製作《毒魔:血戰大屠殺》的感受。(Getty Images)

Kevin Feige特別提到《毒魔:血戰大屠殺》讓影迷非常驚喜的片尾片段,並指兩間電影製作室為這簡單一幕做了很多協調:「有很多協調的工作,如果你不知道這協調的話,我不會告訴你,但這是SONY及Marvel的團隊,以及《毒魔》與《不戰無歸》團隊之間的共同努力。」

