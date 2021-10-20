Marvel主席罕有談《毒魔：血戰大屠殺》　「兩工作室努力的成果」

由安地索堅斯（Andy Serkis）執導、湯哈迪（Tom Hardy）及活地夏里遜（Woody Harrelson）主演的《毒魔：血戰大屠殺》（Venom: Let There Be Carnage）熱映中，許多影迷都對電影的片尾片段非常震驚，而近日Marvel Studios主席Kevin Feige亦罕有談到這部與SONY聯合製作的電影。
Marvel Studios主席Kevin Feige日前出席《永恆族》（Eternals）首映禮，並在接受外國傳媒《The Hollywood Reporter》訪問時，罕有開腔談到與SONY聯合製作《毒魔：血戰大屠殺》的感受。
Kevin Feige特別提到《毒魔：血戰大屠殺》讓影迷非常驚喜的片尾片段，並指兩間電影製作室為這簡單一幕做了很多協調：「有很多協調的工作，如果你不知道這協調的話，我不會告訴你，但這是SONY及Marvel的團隊，以及《毒魔》與《不戰無歸》團隊之間的共同努力。」
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