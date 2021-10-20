毒魔血戰大屠殺影評｜反派能力不足累隊友　高潮位竟然係彩蛋？

先吐個槽，片名因為怕太血腥所以把Carnage從「屠殺」改成「血蜘蛛」，結果院線字幕全都翻譯成「屠殺」？Excuse me，可以統一一下嗎？很亂啊大哥！



對於前作《毒魔》（Venom），我只能說我只服湯哈迪（Tom Hardy）的演技，而這次，除了湯哈迪再加一個活地夏里遜（Woody Harrelson），至於特效，跟前作比起來確實提升的不少，尤其在血蜘蛛（Carnage）身上可以感覺得出來砸了不少錢，至於劇情……我自己是沒有很愛八點檔啦。

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【《毒魔2》的進步肉眼可見】

《毒魔2》在我看來比起前作優秀不少，主線架構簡潔明快，但當中的零碎也不少，是的，我說的就是艾迪與毒魔的鬥嘴，真的，有點太多了，當然這也是一種趣味，而且也能讓湯哈迪再飆飆獨角戲，某方面來說其實挺加分的，但毒魔的獨白那段就有點尷尬了。

而在打鬥部分，看的出來Sony將經費都砸在血蜘蛛身上了，整體特效出色，在前期也有血蜘蛛將手腳化作斧頭這樣的利器畫面，爽快度是有的，雖然大多用爆炸來取代血腥畫面，但考慮到這部電影還沒辦法上R級，也是可以理解的。

唯一可惜的部分是毒魔在特效上似乎沒有受到太多寵愛，不僅不像新角色血蜘蛛有一堆酷炫的變身效果，就連在大決戰時也一路被壓著打，說真的，Sony都願意把夜間打鬥場面的整體畫面與打鬥效果提升了，幫主角大大升個特效好嗎？別只升級傲嬌屬性啊！爹不疼娘不愛，兒子生了當反派！小毒魔真的很慘啊！

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【所以我說尖嘯是戰犯嗎？】

另一個讓人有些尷尬的反而是這次的重點反派之一，尖嘯（Shriek）。

是的，這次米雪威廉絲（Michelle Williams）的演技終於在線了，可喜可賀，而雖然我認為娜奧美夏莉絲（Naomie Harris）的演技不差，但劇情上給尖嘯的戲份實在有些尷尬。

作為一個能力與仿生鳥有些類似的反派，不難猜想到尖嘯是毒魔擊敗血蜘蛛的關鍵之一，但實際上看來，尖嘯在打醬油的成分真的比較多，而且這醬油還打的水分十足。

逃獄時一吼搞的血蜘蛛差點從半空中摔下來，決戰時一吼搞得傷敵八百自損一千，派她去幹掉個普通警察搞半天還弄不死對方，最後一吼還吼出大結局。

大姊我說真的，妳也就吼那麼幾次，每次都是打自己人的傷害比打對面還高，連凡人丹（Dan Lewis）打出來的團隊貢獻值搞不好都比妳高，血蜘蛛想搞死妳還真的不能怪人家。

不過往另一方面想，最後我們也沒看到尖嘯是否身亡，加上穆里根（Mulligan）最後那幕的表現，看的出來Sony是想繼續搞事的，這表示如果想在Sony接下來的作品中看到毒素（Toxin）與尖嘯的出現，那還是有機會的。

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【高潮點你給我放彩蛋？】

整部《毒魔2》我給予不好不壞的評價，爽度有，但劇情上雖然湯哈迪與活地夏里遜的個人表現都很優秀，但可惜讓兩人的演技交錯出火花的畫面真的很有限，整個小打小鬧的部分也有點多，所以我們還是看看特效，看看共生體大戰好了，這部分Sony真的有做好，真的。

不過令人最興奮的反而是最後的片尾彩蛋，在毒魔將揭露共生體起源之時，屋外的光景變化與電視上出現的畫面都令人忍不住吶喊。

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湯霍蘭（Tom Holland）的「蜘蛛俠」（Spider-Man）與J·K·西蒙斯（J. K. Simmons）飾演的號角日報主編喬納詹姆森（Jonah Jameson, Jr.）相繼出現於電視上，這無疑是在暗示著Sony的蜘蛛俠宇宙終於要跟Marvel扯上點關連了，當然最大的嫌疑犯就是最近在預告片已經看到爛了的《奇異博士》（Doctor Strange）與荷蘭弟的蜘蛛俠。

從目前釋出的預告來看，目前出現的邪惡六人組成員包括八爪魚博士（Doctor Octopus）、綠魔（Green Goblin）以及疑似沙魔（Sandman）的風暴，至於毒魔會不會加入其中，我認為可能性是較低的，但在接下來要上映的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）中能不能看到毒魔的片段畫面或是彩蛋，這點我倒認為是可以期待的，無論如何，Sony在片尾丟下的彩蛋就跟當初的CW《無限地球危機》（Crisis on Infinite Earths）一樣迷人，相信更多的多元宇宙問題都會在年底的《蜘蛛俠：不戰無歸》揭曉，我自己還是很期待能看到三代蜘蛛俠同堂的，但如果真的不行的話，相信《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）也會給我們更多新的資訊與期待。

結果最令人振奮的居然是彩蛋？我是不是太期待血流成河了？

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：老王，原文：隔壁影評－有些出色，但似乎又不夠好《猛毒2：血蜘蛛》】