毒魔血戰大屠殺影評｜反派能力不足累隊友　高潮位竟然係彩蛋？

先吐個槽,片名因為怕太血腥所以把Carnage從「屠殺」改成「血蜘蛛」,結果院線字幕全都翻譯成「屠殺」?Excuse me,可以統一一下嗎?很亂啊大哥!



對於前作《毒魔》(Venom),我只能說我只服湯哈迪(Tom Hardy)的演技,而這次,除了湯哈迪再加一個活地夏里遜(Woody Harrelson),至於特效,跟前作比起來確實提升的不少,尤其在血蜘蛛(Carnage)身上可以感覺得出來砸了不少錢,至於劇情……我自己是沒有很愛八點檔啦。

【《毒魔2》的進步肉眼可見】

《毒魔2》在我看來比起前作優秀不少,主線架構簡潔明快,但當中的零碎也不少,是的,我說的就是艾迪與毒魔的鬥嘴,真的,有點太多了,當然這也是一種趣味,而且也能讓湯哈迪再飆飆獨角戲,某方面來說其實挺加分的,但毒魔的獨白那段就有點尷尬了。

而在打鬥部分,看的出來Sony將經費都砸在血蜘蛛身上了,整體特效出色,在前期也有血蜘蛛將手腳化作斧頭這樣的利器畫面,爽快度是有的,雖然大多用爆炸來取代血腥畫面,但考慮到這部電影還沒辦法上R級,也是可以理解的。

唯一可惜的部分是毒魔在特效上似乎沒有受到太多寵愛,不僅不像新角色血蜘蛛有一堆酷炫的變身效果,就連在大決戰時也一路被壓著打,說真的,Sony都願意把夜間打鬥場面的整體畫面與打鬥效果提升了,幫主角大大升個特效好嗎?別只升級傲嬌屬性啊!爹不疼娘不愛,兒子生了當反派!小毒魔真的很慘啊!

【所以我說尖嘯是戰犯嗎?】

另一個讓人有些尷尬的反而是這次的重點反派之一,尖嘯(Shriek)。

是的,這次米雪威廉絲(Michelle Williams)的演技終於在線了,可喜可賀,而雖然我認為娜奧美夏莉絲(Naomie Harris)的演技不差,但劇情上給尖嘯的戲份實在有些尷尬。

作為一個能力與仿生鳥有些類似的反派,不難猜想到尖嘯是毒魔擊敗血蜘蛛的關鍵之一,但實際上看來,尖嘯在打醬油的成分真的比較多,而且這醬油還打的水分十足。

逃獄時一吼搞的血蜘蛛差點從半空中摔下來,決戰時一吼搞得傷敵八百自損一千,派她去幹掉個普通警察搞半天還弄不死對方,最後一吼還吼出大結局。

大姊我說真的,妳也就吼那麼幾次,每次都是打自己人的傷害比打對面還高,連凡人丹(Dan Lewis)打出來的團隊貢獻值搞不好都比妳高,血蜘蛛想搞死妳還真的不能怪人家。

不過往另一方面想,最後我們也沒看到尖嘯是否身亡,加上穆里根(Mulligan)最後那幕的表現,看的出來Sony是想繼續搞事的,這表示如果想在Sony接下來的作品中看到毒素(Toxin)與尖嘯的出現,那還是有機會的。

【高潮點你給我放彩蛋?】

整部《毒魔2》我給予不好不壞的評價,爽度有,但劇情上雖然湯哈迪與活地夏里遜的個人表現都很優秀,但可惜讓兩人的演技交錯出火花的畫面真的很有限,整個小打小鬧的部分也有點多,所以我們還是看看特效,看看共生體大戰好了,這部分Sony真的有做好,真的。

不過令人最興奮的反而是最後的片尾彩蛋,在毒魔將揭露共生體起源之時,屋外的光景變化與電視上出現的畫面都令人忍不住吶喊。

湯霍蘭(Tom Holland)的「蜘蛛俠」(Spider-Man)與J·K·西蒙斯(J. K. Simmons)飾演的號角日報主編喬納詹姆森(Jonah Jameson, Jr.)相繼出現於電視上,這無疑是在暗示著Sony的蜘蛛俠宇宙終於要跟Marvel扯上點關連了,當然最大的嫌疑犯就是最近在預告片已經看到爛了的《奇異博士》(Doctor Strange)與荷蘭弟的蜘蛛俠。

從目前釋出的預告來看,目前出現的邪惡六人組成員包括八爪魚博士(Doctor Octopus)、綠魔(Green Goblin)以及疑似沙魔(Sandman)的風暴,至於毒魔會不會加入其中,我認為可能性是較低的,但在接下來要上映的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)中能不能看到毒魔的片段畫面或是彩蛋,這點我倒認為是可以期待的,無論如何,Sony在片尾丟下的彩蛋就跟當初的CW《無限地球危機》(Crisis on Infinite Earths)一樣迷人,相信更多的多元宇宙問題都會在年底的《蜘蛛俠:不戰無歸》揭曉,我自己還是很期待能看到三代蜘蛛俠同堂的,但如果真的不行的話,相信《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)也會給我們更多新的資訊與期待。

結果最令人振奮的居然是彩蛋?我是不是太期待血流成河了?

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:老王,原文:隔壁影評-有些出色,但似乎又不夠好《猛毒2:血蜘蛛》】