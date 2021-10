【毒魔血戰大屠殺】湯哈迪與毒魔鬥嘴似情侶　導演笑稱：七年之癢

SONY蜘蛛俠宇宙(Sony's Spider-Man Universe)第二部作品《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)終於在昨日(10月13日)正式在香港上映。由於電影片已片段早前突然間在網上流出,讓當時仍沒有上映的地方,如香港,慘被劇透。難怪導演安地索堅斯(Andy Serkis)曾在電影全球公映前,曾多次呼籲大家切勿劇透。



《毒魔:血戰大屠殺》由安地索堅斯執導,並由湯哈迪主演。(IMDb 圖片)

2018年上映的《毒魔》(Venom)原本由《喪屍樂園》(Zombieland)Ruben Fleischer執導,而續集《毒魔:血戰大屠殺》也原定繼續由他執導。可是由於導演Ruben Fleischer要應付《喪屍樂園:連環屍殺》(Zombieland: Double Tap)的拍攝工作,因而未能回歸執導《毒魔:血戰大屠殺》。最終SONY找來有電腦成像及動作捕捉豐富技術經驗的安地索堅斯執導。

安地索堅斯親解《毒魔:血戰大屠殺》。(官方圖片)

早前安地索堅斯接受訪問時表示,對於有幸加入SONY蜘蛛俠宇宙這大家庭是非常幸運:「進入這種以粉絲為主、深受大眾喜愛的系列時,確實是邁進一大步,同時你需要承擔很大的責任。」

之後導演又談到毒魔與艾迪布洛克(Eddie Brock)共生的關係,他以自身經驗繼解釋:「我扮演咕嚕很長的時間,我認為兩者有不同的個性,然而兩者也有共通點。但今次的製作過程明顯非常不同,咕嚕是完全採取電腦成像。即使我與咕嚕的個性不同,但都是由我演繹,在同一個軀體。然而湯哈迪(Tom Hardy)是在鏡頭前拍攝,我需要讓他知道毒魔是存在的。

安地索堅斯讚揚湯哈迪的演出。(《毒魔:血戰大屠殺》劇照)

而導演解釋,湯哈迪透過聲音,就能駕馭這角色,仿佛毒魔與艾迪布洛克真的同時存在一樣:「他花了很多心機,主要是透過聲音,他的演出讓人嘆為觀止。事實是看著他在拍攝前,製造整個聲音設備,他戴上耳機及其他聲音裝置,他就能與毒魔共生。」至於毒魔存在的另一個重要元素,則是靠湯哈迪將視線放在那裡。」

導演笑稱毒魔與艾迪布洛克正在處於七年之癢的關口。(《毒魔:血戰大屠殺》劇照)

除了大讚湯哈迪的演出外,導演還提到飾演反派「血蜘蛛」的活地夏里遜(Woody Harrelson):「他非常適合飾演Cletus Kasady,即使他的人格如何扭曲、狡猾及愛控制別人,但你也會情不自禁地愛上他。」而當他遇上湯哈迪,導演坦言是一種享受:「看著他們兩個,我享受拍攝的每一刻,在鏡頭後面看著他們的演出,他們非常出色,活地夏里遜所做的每件事都非常傑出。」

導演指活地夏里遜是飾演Cletus Kasady的最佳人選。(《毒魔:血戰大屠殺》劇照)

最後導演談到為續集添加的新元素,他表示首集是一部精彩的起源故事,是一部科幻驚悚電影,所以今集需要保留上集的暗黑風格。而在首集時,艾迪布洛克不知道毒魔的存在,所以續集是一個關於他們共存的故事:「兩人的關係就像去到七年之癢,他們好像已經長時間一起。於是他們有一起的美好時光,爭吵後各自離開,這部電影其實是要講述這種奇怪的情侶關係。但這故事的開始,他們已經受夠了,迫不及待離開對方。」

艾迪布洛克與毒魔經歷了與「血蜘蛛」的戰鬥後,下集感情應該昇華至另一階段。(《毒魔:血戰大屠殺》劇照)