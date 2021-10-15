【毒魔血戰大屠殺】湯哈迪與毒魔鬥嘴似情侶　導演笑稱：七年之癢

SONY蜘蛛俠宇宙（Sony's Spider-Man Universe）第二部作品《毒魔：血戰大屠殺》（Venom: Let There Be Carnage）終於在昨日（10月13日）正式在香港上映。由於電影片已片段早前突然間在網上流出，讓當時仍沒有上映的地方，如香港，慘被劇透。難怪導演安地索堅斯（Andy Serkis）曾在電影全球公映前，曾多次呼籲大家切勿劇透。



《毒魔：血戰大屠殺》由安地索堅斯執導，並由湯哈迪主演。（IMDb 圖片）

2018年上映的《毒魔》（Venom）原本由《喪屍樂園》（Zombieland）Ruben Fleischer執導，而續集《毒魔：血戰大屠殺》也原定繼續由他執導。可是由於導演Ruben Fleischer要應付《喪屍樂園：連環屍殺》（Zombieland: Double Tap）的拍攝工作，因而未能回歸執導《毒魔：血戰大屠殺》。最終SONY找來有電腦成像及動作捕捉豐富技術經驗的安地索堅斯執導。

安地索堅斯親解《毒魔：血戰大屠殺》。（官方圖片）

早前安地索堅斯接受訪問時表示，對於有幸加入SONY蜘蛛俠宇宙這大家庭是非常幸運：「進入這種以粉絲為主、深受大眾喜愛的系列時，確實是邁進一大步，同時你需要承擔很大的責任。」

之後導演又談到毒魔與艾迪布洛克（Eddie Brock）共生的關係，他以自身經驗繼解釋：「我扮演咕嚕很長的時間，我認為兩者有不同的個性，然而兩者也有共通點。但今次的製作過程明顯非常不同，咕嚕是完全採取電腦成像。即使我與咕嚕的個性不同，但都是由我演繹，在同一個軀體。然而湯哈迪（Tom Hardy）是在鏡頭前拍攝，我需要讓他知道毒魔是存在的。

安地索堅斯讚揚湯哈迪的演出。（《毒魔：血戰大屠殺》劇照）

而導演解釋，湯哈迪透過聲音，就能駕馭這角色，仿佛毒魔與艾迪布洛克真的同時存在一樣：「他花了很多心機，主要是透過聲音，他的演出讓人嘆為觀止。事實是看著他在拍攝前，製造整個聲音設備，他戴上耳機及其他聲音裝置，他就能與毒魔共生。」至於毒魔存在的另一個重要元素，則是靠湯哈迪將視線放在那裡。」

導演笑稱毒魔與艾迪布洛克正在處於七年之癢的關口。（《毒魔：血戰大屠殺》劇照）

除了大讚湯哈迪的演出外，導演還提到飾演反派「血蜘蛛」的活地夏里遜（Woody Harrelson）：「他非常適合飾演Cletus Kasady，即使他的人格如何扭曲、狡猾及愛控制別人，但你也會情不自禁地愛上他。」而當他遇上湯哈迪，導演坦言是一種享受：「看著他們兩個，我享受拍攝的每一刻，在鏡頭後面看著他們的演出，他們非常出色，活地夏里遜所做的每件事都非常傑出。」

導演指活地夏里遜是飾演Cletus Kasady的最佳人選。（《毒魔：血戰大屠殺》劇照）

最後導演談到為續集添加的新元素，他表示首集是一部精彩的起源故事，是一部科幻驚悚電影，所以今集需要保留上集的暗黑風格。而在首集時，艾迪布洛克不知道毒魔的存在，所以續集是一個關於他們共存的故事：「兩人的關係就像去到七年之癢，他們好像已經長時間一起。於是他們有一起的美好時光，爭吵後各自離開，這部電影其實是要講述這種奇怪的情侶關係。但這故事的開始，他們已經受夠了，迫不及待離開對方。」

艾迪布洛克與毒魔經歷了與「血蜘蛛」的戰鬥後，下集感情應該昇華至另一階段。（《毒魔：血戰大屠殺》劇照）