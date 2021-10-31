蘇豪的最後一夜│港英混血女星殺入影壇　顏值高獲封「翻版栢芝」

由《寶貝神車手》（Baby Driver）導演Edgar Wright執導、Netflix劇集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）人氣女神Anya Taylor-Joy聯同《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）氣質少女Thomasin McKenzie主演的驚慄懸疑新作《蘇豪的最後一夜》（Last Night In SOHO）早前在香港上映，而電影在9月舉行的威尼斯影展全球首映後，獲得極好評價。除了兩位新晉女神外，香港觀眾還可以留意一位港英混血女星。



《蘇豪的最後一夜》由Anya Taylor-Joy及Thomasin McKenzie兩位女神主演。（《蘇豪的最後一夜》劇照）

這位港英混血女星名為Jessie Mei Li，她在1995年出生於英國白禮頓，父親是香港人，而母親是英國人，前者的職業是一位事務律師；而後者則是一位護士。她從小就與哥哥在英國城市雷德希爾（Redhill）成長，而她與哥哥同樣遺傳了父母的優良基因，Jessie Mei Li的哥哥在英國國民保健署（National Health Service）擔任醫生，至於Jessie Mei Li在出道成為演員之前，曾在特殊教育中學擔任教學助理。

港英混血女星Jessie Mei Li亦有份參演《蘇豪的最後一夜》，而她今年憑《太陽召喚》紅遍全球。（《太陽召喚》劇照）

其實Jessie Mei Li在今年因為演出Netflix劇集《太陽召喚》（Shadow and Bone）而為人所認識，而這劇集改編自以色列作家Leigh Bardugo的奇幻小說。當時她憑《太陽召喚》而紅遍全球，其中英混血兒的身分也讓她成為網上討論的熱話。當時Jessie Mei Li分享了童年時期因為中英混血的背景而飽受「種族歧視」，但也因此而踏上演員之路。

Jessie Mei Li在戲中飾演Lara，是女主角Thomasin McKenzie的同學。（《蘇豪的最後一夜》劇照）

她解釋參演《太陽召喚》的原因：「英國的種族歧視比美國還要嚴重，我從小就因為混血兒的背景而成為同輩的嘲笑及欺凌之對象，他們會笑我的口音很古怪、細長的眼睛，跟《太陽召喚》的Alina Starkov很相似，這也解釋了我為什麼與這角色更有連結。」

然而在成為演員之前，Jessie Mei Li曾從事特殊教育工作，擔任助教。據了解，原因是Jessie Mei Li的求學階段並太順利，她在修適士大學（University of Sussex）主修法文與西班牙文，但兩年後就退學，因此在特殊教育中學擔任教學助理。

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2015年，即從大學退學的3年後，Jessie Mei Li終於找到屬於她自己的道路，她加入了National Youth Theatre，這裡曾是丹尼爾基克（Daniel Craig）、三獲奧斯卡影帝殊榮的Daniel Day-Lewis、鐵摩達頓（Timothy Dalton）、哥連費夫（Colin Firth）及奧斯卡影后琦溫斯莉（Kate Winslet）等表演的舞台。4年後，她與艾美獎兼金球獎影后Gillian Anderson和莉莉詹絲（Lily James）聯合演出舞台劇《慧星美人》（All About Eve）。

雖然今次Jessie Mei Li在《蘇豪的最後一夜》是配角，但這部是她首部參與演出的電影，而她的顏值不比戲中兩位女神差，而她的演技早獲認同，相信無論是劇集還是電影，日後會見到更多Jessie Mei Li演出的機會。

Jessie Mei Li在舞台劇《慧星美人》中飾演Claudia Casswell，而1950年上映的電影版，這角色由瑪麗蓮夢露飾演。（IMDb 圖片）