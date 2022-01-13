「水行俠」積遜莫瑪IG宣布結束4年婚姻　8歲時已對妻子一見鍾情

現年42歲的「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）在香港時間13日早上在其社交平台正式宣布離婚。據了解，他與妻子Lisa Bonet交往長近17年。兩人在2017年10月結婚，沒想到持續4年多的婚姻，在2022年1月宣布告終，讓影迷大感惋惜。



「水行俠」積遜莫瑪與老婆Lisa Bonet經常一起出席活動，非常甜蜜。（Getty Images）

當時年約26歲積遜莫瑪在2005年對同為演員，38歲的Lisa Bone一見鍾情而展開交往。在2007年7月，兩人迎接第一個小孩，女兒Lola Iolani Momoa。翌年12月，兩人還迎來第二個小孩，湊成一個「好」字。直到2017年10月，兩人才宣布結婚。

「水行俠」積遜莫瑪與大自己12歲的老婆Lisa Bonet一向非常恩愛。（Getty Images）

沒想到積遜莫瑪早前在其Instagram公開離婚的消息，他寫道：「我們都感受到時代轉變的壓力和變化，一場革命將展開，而我的家庭也不例外，我們在生命的巨變中學習成長，我們決定在這段婚姻中分道揚鑣。」兩人最後強調離婚後並不等於沒有了愛，而是朝著更適合的方式發展，因此放開對方，從而讓雙方得到自由並成為更好的人。

現年42歲的「水行俠」積遜莫瑪宣布與妻子Lisa Bonet離婚。（《水行俠》劇照）

積遜莫瑪曾透露8歲時就對電視機，比自己大12歲的Lisa Bonet一見鍾情。2005年兩人透過共同朋友牽線而認識，再展開交往。一交往就是12年，期間生下一對兒女。兩人直到2017年10月結婚，可惜這段緣份最終還是宣布告終。