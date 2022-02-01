闔家辣│吳君如變身天后娘娘新歲擲聖杯　預告初六舉行電車河宣傳

2022虎年賀歲電影《闔家辣》的一眾主演，包括鄭中基、梁詠琪、呂爵安（Edan＠MIRROR）、袁澧林及胡子彤等，聯同監製兼主演吳君如、導演鄭晉軒、執行監製鄒凱光等趁今日（2月1日）大年初一，一齊在《闔家辣》Facebook Live團拜，當中還包括ERROR四子的193、Dee Gor、肥仔及保琦。



吳君如全身都是紅色。（官方圖片）

《闔家辣》團隊祝願大家新一年闔家平安，身體健康，順順利利，全球疫情早日消退，讓《闔家辣》可以跟大家歡樂迎接戲院重開。吳君如與一眾演員穿上充滿新年氣氛的服飾跟大家拜年，眾人在live期間分享今年農曆年假期如何度過，ERROR四子皆以君如過往的經典電影造形做背景。

君如在直播中變身天后娘娘有求必應，先後幫大家擲聖杯 ，Dee Gor問君如可否單飛出唱片？一擲聖杯杯面向上心願如償。中基和Gigi關心疫情如何?聖杯結果顯示疫情很快平安渡過，君如笑言：「幫大家擲聖杯很大壓力。」眾人預告《闔家辣》團隊會在初六舉行電車河宣傳，與大家見面。「爵屎」最關心的Edan，他表示，農曆新年將與家人打牌過年，發新年財。