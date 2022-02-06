闔家辣│主題曲《辣到出汁》出爐　4主角變Q版卡通陪大家撐過低潮

由鄭中基、梁詠琪（Gigi）、MIRROR成員呂爵安（Edan）及吳君如主演的《闔家辣》，早已準備跟觀眾見面，與大家共渡疫情下的甜酸苦辣。無論戲裡戲外，《闔家辣》的多位主演都緊貼香港經濟、時事及疫情，與香港巿民同甘共苦，無論面對工作、生活及健康的高低潮，《闔家辣》的團隊及演員會為大家努力打氣。正值大家都需要加油，多位演員包括梁詠琪、Edan及吳君如，特別灌錄《闔家辣》電影主題曲《辣到出汁》，為大家集氣，鼓勵大家撐過低潮。



《闔家辣》由鄭中基、梁詠琪、MIRROR成員呂爵安及吳君如主演。（官方圖片）

主題曲《辣到出汁》由樂壇最強幕後班底製作，包括今年第八度獲得叱咤樂壇填詞人大獎的黃偉文填詞，當紅唱作人吳林峰作曲，榮獲2021年度叱咤樂壇監製大獎的Edward Chan監製，讓這首最強主題曲為電影加添新勢力。

由梁詠琪、Edan及吳君如一齊合唱的《辣到出汁》，多位主角，包括鄭中基、梁詠琪、Edan及吳君如，都以卡通造型在mv中出現，由業餘插畫家Yo!’s Playground繪畫，而卡通造型維肖維妙，跟戲中角色造型沒有兩樣，滿面鬚根拿着報紙的中基，穿着圍裙手執廚具的Gigi，穿着運動裝配涼鞋的Edan，與手執「咪高風」高歌的姑媽君如，一家齊齊做辣椒醬場面溫馨。