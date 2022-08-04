神探大戰｜靈感源自香港3大奇案　韋家輝：兇手殺了女孩做成標本…

今年7月，韋家輝執導的《神探大戰》，在市場低迷的情況下，在大陸票房過了5億人民幣。與15年前他的神作《神探》不同，新作全片101分鐘，幾乎90%都是動作戲，烹屍案、魔警案、屠夫案……十多宗香港罪案原型層層疊加，觀眾說，夠癲、夠狂、夠邪，好多年沒看到過那麼純正的港產片了，是近年港產片中的巔峰之作，劉青雲的演技再次被封神。

編輯：陳星／責編：倪楚嬌（一条）



在喜歡煲劇的人心中，「韋家輝」三個字等於神。天才編劇、瘋子導演，都不足以形容他的「鬼才」。在TVB做編劇期間，他的《大時代》、《義不容情》、《誓不低頭》、《新紮師兄》，創造了萬人空巷的收視熱潮。

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隨後他和杜琪峯一起創立「銀河映像」，在香港影視行業最不景氣的10年，一枝獨秀，抵擋住了荷李活、盜版、明星斷檔和金融危機，交出了《一個字頭的誕生》、《瘦身男女》、《大隻佬》等36部片子。

在公屋長大、從小做童工的他，如何27歲成為金牌編劇？創作時，他有怎樣的怪癖？近10年，他的創作觀又發生了什麼樣的變化？我們在香港採訪了韋家輝導演。

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暗黑、冷峻、宿命論、心理剖析，是很長時間裡韋家輝的風格定位。把這種風格推向極致的，是2007年韋家輝和杜琪峯合作的《神探》。它被認為是港產片的巔峰之作。

根據韋家輝的設計，劉青雲飾演的神探，可以看見其他角色的心魔。這些心魔，分別代表著怯懦、暴戾、陰暗……它們由不同的演員飾演，真實地跟在本體的背後。當角色陷入猶豫、掙扎時，他背後不同的「心魔」輪流登場。本不可見的心理活動，一下被攤到觀眾眼前。《神探》的結局之黑暗，「每個人心中都有鬼」的台詞，一度令觀眾「背脊發涼」。這部電影入圍了威尼斯電影節金獅獎，並拿下亞洲電影大獎最佳編劇。

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15年後，韋家輝獨立導演的《神探大戰》，沿用了同一個人物原型──瘋子神探，但故事背景完全不同。「一班自稱『神探』的凶徒，想要替天行道，去殺他們眼中的壞人。同時，警方傾盡全力跟這班凶徒鬥法。中間忽然殺出一個人，他過去也是警察，外號叫神探，但他有精神問題，經常有幻覺幻聽，他竟然比員警追得更緊。三方人馬，兩天之內在香港展開一場大戰。」

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韋家輝在各種元素上進行加碼，爆破戲、動作戲、善與惡的探討、懸疑感、節奏都扭到了極致。印象中，我們從沒有見過這樣陣仗浩蕩的韋家輝。有人說，這是近年看過最爽的港產片。但也有人疑惑，怎麼全然沒有了《神探》的味道？

面對這個問題，今年剛滿60歲的韋家輝，在鏡頭面前保持著一如既往的儒雅，但反應、語速極快，他說他變了，「黑暗宿命觀」不再是他想留給這個世界的思想了。

韋家輝自小在華富邨長大，家裡有四個兄弟姐妹，他排行第二。為了照顧弟妹，他小學五年級就開始做暑期工，下午上課，上午賣叉燒包、倒垃圾。1980年，高中畢業後，他做了一年停車場管理員：「悶得發慌，全部報紙看完，連鋪在垃圾桶裡的那張都看了，給我看到，無線請見習編劇（的招聘廣告）。」

短短幾年，韋家輝24歲升創意總監，27歲做監製，30歲急升金牌編劇。電視生涯，順風順水。當時不少想當編劇的年輕人，都把韋家輝當成是偶像。

韋家輝是一個多面手，一面是煽情編劇，「青睞」瘋人、瘋事。30歲那年，他對股票產生興趣，就拿股戰作為主線，和十幾名編劇，一起在tvb的一間雜物間裡，沒日沒夜地寫出了《大時代》。距今已近30年，它依然是香港劇集的神作，豆瓣9.3分。他把香港股市最狂飆激進的30年，寫成了一場跌宕的「海嘯」，現實中恒生指數6000點，劇中誇大到過萬點，情緒張力拉到極限。

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有評論說，《大時代》是「史上主角最多瘋子的片子」。劇中的丁蟹，成為一個劃時代的反派角色。甚至，每次重播，港股指數都會下跌，被觀眾戲稱為「丁蟹效應」。

在TVB，為了更好的收視率，編劇經常用melodrama的方式，用現在的話來說，就是奇情、煽情和「狗血」，韋家輝對此很擅長。

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《義不容情》的丁有康，被認為是香港劇集第一奸角，提及他的觀眾都咬牙切齒；韋家輝和杜琪峯合作的第一部電影《天堂血路》，主角奸殺、復仇、偷渡、賣淫；《最愛女人購物狂》中，四個主角患有接近癲狂的購物癖和選擇困難症；《神探》中劉青雲是現代版的梵高，化身探員，割耳送上司……

他的另一面，則是天馬行空的「mindgame（心智遊戲）」和對宿命的討論。

《一個字頭的誕生》，講一個古惑仔，因為做了一個很微小的決定，導致兩種截然不同的命數，一種是慘死街頭，一種是成為黑社會的一把手。《非常突然》、《暗花》都是「銀河映像」探討宿命的巔峰，講「偶然性下，人無法擺脫自己的困境」。

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但這些電影，非常風格化。《一個字頭的誕生》票房315萬港幣，《非常突然》票房536萬，《暗花》票房956萬，並沒有帶來多大的商業奇跡。「我們拍了太多作者電影，很叫好，但其實對我和杜生都是挑戰。」很多人勸他，不要再這麼做。

2000年之後，韋家輝和杜琪峯決定「兩條腿走路」，用商業片，養作者電影。

接下來，韋家輝寫了一大批愛情、賀歲的商業電影，以《孤男寡女》為首，《嚦咕嚦咕新年財》、《鍾無艷》、《瘦身男女》、《我左眼見到鬼》、《百年好合》等等，並以《單身男女》首度進攻內地市場。這些愛情、商業電影掙到的錢，拿去拍像《神探》這樣的片子。

韋家輝也承認，《神探大戰》是一部純正的港產商業片，但他繼續說：「到了某個階段，我發現兩者都可以並存，一點都不委屈。」

從《大時代》走過來，經過了《一個字頭的誕生》，再到《神探》，韋家輝開創了香港本土最具特色的港產片時代，他是否能繼續港產片的輝煌？

以下是他的自述：



01、《神探》之後，我變了

《神探大戰》出街之後，我其實儘量不去看評價，免得影響自己下一部的發揮。

第一部2008年的《神探》，是我和杜琪峯合作的一部作者電影。過去有「午夜場」這種機制，週四、週五午夜放優先場，看觀眾的反應，有時候觀眾反應不好，甚至會落刀重新剪輯。但《神探》我跟杜生都決定，無論觀眾反應好壞，我們都不會動它了。

大概7、8年之後，我開始構思《神探大戰》，從頭到尾，我都知道一定是有人會拿2008年的《神探》來做比較。甚至，有人會抱著看《神探》的心態，來看《神探大戰》，他自然會有一個期望落差。

《神探大戰》豆瓣評分7.0（網頁截圖）

口碑、票房，其實我儘量不去想這個問題，因為這部戲是怎麼樣就怎麼樣。

我現在回望以前我在電視台拍《義不容情》，是一些melodrama的東西，培養了一群習慣看這種戲的觀眾。之後拍《大時代》，風格不同了，有些人就會罵。

一些很高分的戲比如《暗花》，當時也被人罵，慢慢幾年之後才建立口碑。《暗花》之後我們去拍《孤男寡女》，又被人罵。所以我更相信，經過時間的洗禮，真正的評價才會出現。

《神探》後，我這個人，想法變了。過去幾年，我有了信仰，我相信我找到了答案。《神探》更像法國、歐洲那邊的電影，darkside（黑暗面）很重。當時的結尾，神探做了一個選擇：「我也是人，為什麼要有分別？人都可以犯錯，為什麼我不行？」他選擇了開槍。現在我年紀越來越大，我就在反思，我是不是想留給世界這樣一種思想？我越來越發現，我不是。所以我修正了《神探大戰》：「不是人人變怪物，你就一定也要變怪物。」

《神探大戰》沿用雙雄戲碼。（《神探大戰》劇照）

我過去的電視劇，很多時候我都用兩個男人，一個魔鬼，一個天使，兩個人的衝突和搏鬥，比如《誓不低頭》、《義不容情》、《大時代》。

《神探大戰》裡我想做到極致，兩個雙雄，一個絕對的正，一個絕對的邪。

劉青雲飾演的李俊，代表裡面的正，有點像幾百年前，講「地球不是平的，是圓的」的「瘋子」，即使全世界都沒人聽他，甚至有人用石頭扔他。他心裡有一團火，無論這個使命多艱辛，都要做。

有一段戲，阿Sa在追捕凶徒的時候，掉下樓，所有的O記同僚，二話不說，疊成人肉墊，去救她這個大肚婆，我很喜歡那一瞬間人性的光輝。

02、我把世界給我的感覺，放入了片中

可能我本身比較平和，我腦裡有點熱，有點火，骨子裡也很怕悶，所以喜歡極端、狂熱的東西。

我看古來今往，所有人類歷史、文明，都是很理智的嗎？我覺得又不是。很多思潮很瘋狂，無論是股票世界、經濟世界……集體瘋了，才會有很多離譜的事情發生。

我在香港的家，是在一個商場上面。過去幾年，我經常見到幾個精神異常的人，很認真地和空氣吵架。我把這些觀察放在角色裡面。

《神探大戰》裡面的案件原型都在香港發生過，比如雨夜屠夫案、魔警案、烹屍案……

從小到大，香港很多命案發生，都會在報紙、雜誌當成小說那樣連載，有時每個星期出一期，我會反復去「掄」。這些案件細節是怎麼樣，在哪裡發生，我都有去閱讀。當年「雨夜屠夫案」，在香港很轟動，為什麼會有人殺害那麼多女性，非常匪夷所思。他落網的經過，是出於一個很奇特的動作。這個兇手殺了女孩，做成標本，拍了照。他竟然拿去相鋪，影印出來。如果他不拿去影印，其實永遠都不會落網。我就在想，是不是兇手，做這些事情，某種程度是想被人知道？否則，他會難受？我身處在社會裡，很小的事情，我就會想好多東西。這麼多年，要用的時候，它們就會自己從腦海裡跳出來。

從一開始，韋家輝就決定要拍一個節奏很快的戲（《神探大戰》片段）

大家都說電影的節奏很快，我想節奏也只是一種形式。我一開始就知道我將會拍一個很緊張的戲。只要開了第一槍，兩天之內，大家的節奏是沒得停了，不會有一個空間給他們靜一靜、想一想怎麼部署。其實這幾年，世界給我一種感覺，就是發生很多猝手不及的事情，不是你可以好好地去計畫的。忽然很多突發事情，將人生和很多事情都打亂了。

我就把世界給我的這種感覺，放在了電影裡。

03、我想拍一部純正的港產片

這次，我想拍一部純正的港產片。

我自己是路癡，但很喜歡走路。就想借這部電影，遊一次香港，彌敦道、廟街、油麻地、避風塘、荃灣碼頭、長沙灣……都成為了我的拍攝場地。

特別是廟街那段戲，天台追跑、有人拖著繩從樓上下來、屍體掉下來，光是請市民離開畫面，已經是很高的難度。裡面的檔口、貨品，麻雀館、海鮮酒家，都是正常營業的。所以很多人會跳出來，問我們拿錢，我們製片組很辛苦，要打通許多障礙。

其實我們也可以搭一條街出來，但能在真正的廟街拍攝，出來的效果很真，也很有香港味。

廟街的一場戲，涉及槍戰、爆炸、墮樓，足足拍了20多天（《神探大戰》片段）

聯合船塢，是我人生中拍過最大的一個景，那裡大到，可以駛一架郵輪進去維修的。兩個懸崖峭壁之間100多尺，走在上面，一不小心就掉進海裡了，很容易造成死傷。

我儘量叫大家小心一點，不敢催各位。我很「肉緊」，但機械組、燈光組、道具組，他們都是馬戲班的，坦白說我見到是腳軟的。

韋家輝和劉青雲已經認識、合作近三十載（《神探大戰》花絮）

我跟青雲認識幾十年了，大部分戲都跟他合作。私底下，我們經常聚會。我們之間有個老友，杜琪峯先生，他喜歡熱鬧，吃吃喝喝，就聚了一大班老友吹水聊天。

青雲雖然演戲很古靈精怪，但為人很正氣。大家也看到這麼多年，也沒有任何糟糕的新聞，作為演員很敬業樂業。

他已經是影帝了，每天在片場還是靠著導演坐，有時候未必需要他就位的，他也隨時待命，這是很難得的。

阿Sa再次體會到韋家輝的「有開工，冇收工」（《神探大戰》花絮）

我第一次跟阿Sa合作是《鬼馬狂想曲》，當時為了趕賀歲檔，很短時間拍攝。我們請了阿Sa和阿嬌來客串「筷子姊妹花」的角色。她那時候已經覺得我「癡線」，一下子連續開工70多個小時，拍戲有開工沒收工。

這次拍《神探大戰》，開頭沒那麼趕，到後面，還是「飛紙仔」飛到傻（飛紙仔是韋家輝的創作方式，在拍戲現場不停改劇本），她才發現我其實沒變過，也是有開工，沒收工。

過去做導演，比如拍賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》，《鬼馬狂想曲》，完全是從零開始，十幾天寫完劇本，不允許停的，對體能是一個很大的挑戰。

一部戲，拍到中後期，我的眼睛就會發炎，完全像盲俠一樣拍。我會叫製片組，放一排能量飲料在那裡，「啪啪啪」地，一瓶一瓶打開，像手榴彈一樣，全打開喝。還有許多時候，要趕賀歲檔、暑期檔，一cut（剪輯）兩cut就要見觀眾了。

《神探大戰》無論是拍攝、剪輯時間，都比以往韋家輝參與過的電影更寬裕（《神探大戰》花絮）

到了2018年、2019年，遇到疫情，世界忽然停了，慢了。

《神探大戰》的拍攝節奏，就沒那麼強。這次我拍得很長，很多footage。到上映前1、2個月，我都還在創作。我多了很多時間和空間，可以每天到剪輯房，坐下來剪。香港的剪輯師每天都任勞任怨，被我折磨了2年。

04、從收銀員到金牌編劇：一直拍，香港電影就不會死

其實每個創作者都有自己生活的影子。

小時候香港普遍比較貧窮，我在少年的時候，家裡也是窮的。從14歲開始我做童工，下午上課，上午就找兼職，譬如賣叉燒包，點心，有時候去海洋中心、尖沙咀的商場倒垃圾。

中學畢業後，當時在銅鑼灣一間很靚的戲院，叫碧麗宮，我做夜間的停車場收銀員，當時會見到很多明星、導演。

我特別有印象的是劉家良導演，他當時已經是一名很出色的動作導演，他是一個很謙虛、很有禮貌的謙謙君子。

19歲，剛進TVB的時候，我還是住公屋，跟爸爸媽媽兄弟姐妹一起住，連寫字枱都沒有，用的還是原稿紙。我經常就是用家裡的一張摺凳，平時大家拿來坐，不坐的時候就是我的書桌。

我發現大家（同事）看戲很多，別人說的戲我都沒看過，就明白自己的不足。當時我看電影很少，看港產片更少，因為去電影院看戲要錢，所以我也沒怎麼去。想看電影，沒有管道。

於是我就發現旺角有間書局，發售一些台灣出版的對白劇本。這些對白劇本是全字幕的，沒有動作、轉場，只有對白。這是我唯一的方法，來接觸西方電影。

這些基層的經歷，對我寫劇本，很有用。《新紮師兄》、《畫出彩虹》就是比較貼近我過去的生活的。如果我是讀大學出來，生於小康之家，我可能就寫不出來。

我寫劇本的時候有個習慣，我會反反復複聽一首歌，側邊的同事，都嫌我悶死人了。

《大時代》到後期，我一直是聽王菲的《容易受傷的女人》來創作的。我寫賀歲片的時候，則是聽一首很冷門的歌，是朱茵在《西遊記》裡重唱的一個舊粵語片的小調。2008年《神探》，我聽盧冠廷的《但願人長久》，裡面有幾句歌詞，「但願人未變」，很入心入肺。

我一聽到那個節奏，就能進入那個世界。我也不知道為什麼，有段時間我是這樣寫劇本的。

我寫劇本時，常在腦海裡自己演一次。提前叫製片組把場景拍下來，我對著演員、場景的照片，在腦海裡走一次位。

我會對這些角色上身，如果我是丁蟹，那麼我就是鄭少秋，如果我是方展博，我就是劉青雲，如果我是慳妹，我就是周慧敏。這樣的方法去創作，其實很辛苦的，因為沒人能進入我的腦袋。

雖然我用這種方式，但其實我也做不了演員。如果我做演員，簡直是災難。

現在港產片的確面臨一個很艱難的時刻。Milkyway（「銀河映像」）的時候，已經有人在說港產片會死，盜版很多，票房很低，說了很多年，一有空就說，講了那麼多年，又好像沒死。

如果作為一個電影人的話，大家盡力去拍戲，拍好戲，一日還有人拍戲，就一日未死。

我太太其實很想我退休，她經常說我，能不能有一天沒有電影在心裡，可以好好生活。但我一旦正在拍，正在創作的時候，我就沒有自己的生活，整個腦都圍著電影轉。有時候顧著想事，我會忘記吃飯。

現在拍一部是一部，我希望越多人看到越好。我自己也經常提醒自己，電影是會留在世界上的，我希望是對這個世界最好的，最有益的。

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