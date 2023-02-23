揭秘原住民真實面貌「千年祖訓」穿越古今連結三代人｜哈勇家影評

【哈勇家／影評】台灣人說出自己土地的故事，已經是現在進行式，不管是隨「國民政府」赴台的外省人、早先一步在台受過日本統治的本省人、或客家人和新住民等，而有一種台灣平地人和外來的觀光客都很驚豔的台灣最早的居民，各式各樣的不同族裔的原住民，如今也展現出自己過去與現在的獨特物語。



獲得2022金馬獎六項提名的電影《哈勇家》，是以生活在高山泰雅族，三代同堂哈勇一家人的故事。

剛從紐西蘭打工回家的阿莉，就遇上家中土地所有權不公的問題，父親巴尚決定參選鄉長討回公道，動員全家人，但大筆的選戰開銷卻讓家庭關係越發緊繃，甚至無法團結，而到選舉過了結果出來後，一家人的感情又該何去何從？

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《哈勇家》是什麼電影？

截止2022年9月，台灣有登記戶口的原住民約有58萬人，約佔臺灣總人口的2.4%，比台灣移入的新住民65萬人還要來得少，可以說真正在台的少數族群。

根據調查台灣原住民現在多說中文、信仰天主基督為主，會說自己族語的原住民只占總人數的一半，且多是中老年人。如今許多部落開始實施族語教育，泛靈信仰傳統文化的繼承，讓後代找回自己原本的樣貌。

關於泰雅族，最早的研究紀載是在日治時期1899年，日本人類學家伊能嘉矩與他人一起合撰的《臺灣蕃人事情》，以「阿泰伊雅（アタイヤル）」命名。

​在1911年時，日本臺灣總督府蕃務本署出版的《理蕃概要》，才定名為「泰雅（タイヤル）」。但原住民這個說法則要到1994年，透過許多原民運動者的努力，修改「中華民國」憲法正式定義「原住民」一詞。

《哈勇家》不講原住民傳統故事，或歷史的濫觴和沉重的原住民認同與土地文化的問題，而是回到現代原住民家庭間吵吵鬧鬧的家常事，和沉重與甜蜜的負擔。

​故事以哈勇一家三代同堂泰雅家庭為主題，阿公哈勇奉行泰雅傳統的GAGA精神，但卻因為重新劃地而被奪走家中一大塊土地，兒子巴尚決定出來選鄉長討回公道，沒想到這卻是一家子家庭分裂的開始。

身為台灣第一位原住民女導演的陳潔瑤，表示這部片展現出真實的部落與原住民大家庭的樣貌，有著居住於高山原民部落家庭，每個人的縮影和問題，有好有壞，有爭吵也有笑容，整部原住民電影不再是：運動、唱歌、還有小米酒，並且硬要說原住民或是艱深的原民問題，而是用哈勇一家子的故事來讓觀眾看見導演所要表達的價值觀念。

《哈勇家》分析與延伸

導演陳潔瑤一直深根於原住民族的影視創作，並從2010年開始的《不一樣的月光》到2022年的《哈勇家》，有著循序漸進式的轉變和對於自身想要傳達關於原住民族的故事，有著更多且更加深刻的內涵。

​從歷史事件延伸的《不一樣的月光》、原住民孩子成長家庭與音樂的《只要我長大》、到這次更多元與泰雅族原點契合的價值觀《哈勇家》的GAGA調。

泰雅族的「GAGA」是一個從過去泰雅族各部落就一起共同遵守的紀律和規範。通俗一點有點像是祖先遺訓或是家訓等規定，泰雅社會自古有著「共約、共祭、共勞」與泰雅血緣等四點發展，故發展出因生活、風俗與文化的泰雅社會紀律，就稱之為GAGA。

而GAGA是一個泛稱，現代可以看做是部落族人不需言語的共同默契，只要有一人犯錯全部的人都要同進退，而只要一人成功則要和大家一起分享這成功的榮耀和甜美的果實。

​不需要白紙黑字的寫下契約規範，而是一種泰雅原住民對於自己和族人之間不須多說的默契，也就是泰雅的GAGA。是幾千年前台灣泰雅族獨有的精神象徵。

《哈勇家》這次的電影跟過去導演的風格一致，幾乎都愛用素人演員來擔當，演出時的台詞也都是臨場發揮，並沒有固定的劇本形式，呈現更真實的原住民一家人相處和各種價值觀。

​家人之間情緒的矛盾，有苦有樂，有笑有哭，最後電影裡飾演頑皮小孫子以諾的張祖鈞、和大家長奶奶的林詹珍妹，紛紛入圍金馬的最佳新人、女配。

《哈勇家》值得一看嗎？

這部電影是以「寫實感」為故事的基調，呈現出不太戲劇化的高山泰雅族三代之家的樣貌，每個人物都有很鮮明容易記憶的色彩。

透過像是泰雅傳統文化、地方選舉風貌、和劇情各種橋段隱晦的明示暗示，構成這有笑有淚的原住民家庭故事，可以說不是純粹的喜劇，也不是刻意要惹觀眾哭的煽情電影。

雖然導演上一部《只要我長大》相當賺人熱淚，也是描繪著三個不同家庭故事，並以小孩子天真去比對現實殘酷，非常的有戲劇性。

但我認為這次的《哈勇家》收斂了這些營造，反而是用更直接不修飾也不完美的表達方式去說一個大家庭的故事，讓劇情更有帶入感與貼近我們日常所知道的原住民朋友或較為真實的原民家庭的煩惱與快樂。

電影中其實所有的點都圍繞著「GAGA」並也在開始就點出來，我自己思考這部電影所要表達的是泰雅族最純粹與最初，關於每個族人與族人之間的默契。

什麼是我們一起承擔，什麼是我們一同快樂，那些痛苦和煩惱的事物並不會隨時間消逝，但是一同面對和彼此諒解和幫助，是泰雅最核心的精神，不該隨著外來事物與文化的融合而消失最初台灣原住民的根。

有趣的是電影中有幾幕雪景，是在拍攝電影時真實的台灣下雪場景，當地的原住民表示這是祖靈對於電影的祝福，並且在下雪的片段，導演也讓演員即興演出，並深信祖靈的存在。

《哈勇家》傳達出一種自然不做作的幽默，演員的演出很有默契也讓人容易入戲，且用一齣家庭磨合的故事帶出文化感，可以說比起用力刻劃歷史、吵鬧還原正統，要來的更有意義。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：陸坡 (LUPO)，原文：《哈勇家》日常就是共勞共享共怨】