《鈴芽之旅》10大賣點　還原311東日本恐怖災難　劇情賺人熱淚

【鈴芽之旅】繼《你的名字》和《天氣之子》之後，新海誠時隔3年推出的全新動畫《鈴芽之旅》登陸香港！



這次他同樣以「災難」為題材發想，帶領大家進入其獨有的世界觀中！不論是劇情、概念，再到畫面、配樂，滿滿新海誠式的風格，讓大家的內心悸動不已，就讓小編來分享「《鈴芽之旅》的10大賣點」吧～（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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鈴芽之旅賣點一：劇情介紹

生活在九州寧靜小鎮的少女鈴芽，某天遇見了一位「正在尋找門」的神秘男子草太，因好奇心的驅使下，鈴芽隨著草太前進山中的廢墟。在那，她發現一扇老舊的門，並受到一股神秘力量的吸引，而打開了門。之後，日本各地的「門」，也逐一被開啟。若未能將門關上，災禍則會隨之降臨，且造成慘重的死傷。為此，鈴芽和草太也踏上一段「關門之旅」。

鈴芽之旅賣點二：原菜乃華、松村北斗獻聲男女主角

童星出道的女演員原菜乃華，不僅在日劇《難破MG5》中展露頭角，這次更在多達1700人的甄選中脫穎而出！而新海誠也全然地，將鈴芽情感溢出的聲音寄託給了她。擔任「關門師」草太一角的，則是傑尼斯男團SixTONES的松村北斗。在一次的甄選中，他所傳達出的「內心豐富性」讓新海誠眼睛一亮，更成功克服角色變成椅子的困難。另外也有不少網友覺得草太和「哈爾」撞臉，大家覺得呢？

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鈴芽之旅賣點三：再度合作神木隆之介、花澤香菜

除多度合作《你的名字》神木隆之介、《天氣之子》花澤香菜回歸外，更邀請了深津繪里、染谷將太、花瀨琴音、伊藤沙莉、松本白鸚等演員參與這次的作品，為鈴芽的旅程增添了不少色彩！

鈴芽之旅賣點四：直述「311東日本大震災」

和《你的名字》、《天氣之子》並列新海誠《災難三部曲》的《鈴芽之旅》，不再是運用隱晦的方式來描繪「311東日本大震災」，而是將「地震」的元素加進劇情裡，直面地向觀眾們傳達這個議題。

鈴芽之旅賣點五：首度採用公路電影的形式創作

新海誠在電影的製作上，也首次採用「公路電影」的形式。創作出鈴芽為了「關門」，於是從九州出發，沿途經過四國、關西，還有東京等地的故事，且精細地繪出的各地真實樣貌，讓觀眾透過銀幕一覽日本各地的美景！

鈴芽之旅賣點六：新海誠獨有的作品畫風

被譽為「背景之神」的新海誠，對於光影、雲彩、極光等，唯美浪漫的刻畫，也都成為了他獨有的特色。這次不只能看到鈴芽穿梭在鄉間田園、繁華都市，還能看到波光粼粼的絕美海景！加上奇幻的魔法元素，使人一再地被他的作畫功力給震懾。

鈴芽之旅賣點七：扣人心弦的金句製造機

除了「背景之神」外，「金句製造機」的稱號也不是浪得虛名（笑）。維持新海誠的一慣作風，尤其是對愛情的刻畫，不僅滿足了粉絲們的「純愛魂」，台詞更是釣出大家的少女心啊～

鈴芽之旅賣點八：緊張刺激的冒險旅程，卻意外賺人熱淚？

在草太變成椅子後，鈴芽也帶上他展開一趟「關門」的旅行。為了避免死傷，他們將設法把門關上，當時的緊張刺激感，也讓眾人為他們捏了一把冷汗。而鈴芽在旅行的沿途，所接受到的各種幫助，以及為了草太奮不顧身地前進，隨著劇情的堆疊、情緒的加成，其殘留下的餘韻也相當難忘！

鈴芽之旅賣點九：搖滾天團RADWIMPS三度打造動聽神曲

不知不覺已經成為標配的「新海誠×RADWIMPS」，三度攜手合作打造出主題曲〈鈴芽〉！由RADWIMPS主唱野田洋次郎操刀，並由歌手十明演唱，充滿記憶點的旋律和歌詞，再登現象級神曲的寶座！另外，插曲〈カナタハルカ〉則以野田洋次郎溫柔的嗓音，為劇情帶來轉折。小編覺得這兩首歌就像是男女主角各自的心聲呢～

鈴芽之旅賣點十：入選柏林影展主競賽

在2022年於日本上映後，不但突破了100億的票房，更入選了「第73屆柏林影展」的主競賽片！而這也是繼宮崎駿的《千與千尋》後，睽違21年再度入選的日本動畫。

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