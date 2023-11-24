金馬獎2023最佳男配角預測《年少日記》11歲黃梓樂越級挑戰林保怡

第60屆金馬獎（Golden Horse Awards, GHA）將於本週六（11/25）在臺北國父紀念館舉行，入圍名單集結各個實力派演員，讓人非常期待獎落誰家。最佳男配角獎項中，在《富都青年》和吳慷仁飾演外勞兄弟的陳澤耀、《老狐狸》中的老戲骨陳慕義、《本日公休》中演技自然純熟的傅孟柏都令人印象深刻；年僅11歲、以《年少日記》入圍的黃梓樂，首次入圍電影類獎項、《白日之下》飾演惡人院長的林保怡，也備受矚目。



【圖輯】林保怡、余香凝都有份！點圖放大看第60屆台灣金馬獎入圍名單👇👇👇

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在這些演技入魂的角色中，誰是大家公認的最佳男配角呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出本屆金馬獎最佳男配角入圍者的網路聲量，快來看看誰是網友們心中的得獎熱門候選吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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NO. 1 傅孟柏

入圍作品／角色：《本日公休》／阿川



由息影20多年的金馬影后陸小芬主演的《本日公休》，以一家傳統家庭理髮廳為背景，講述著平淡而溫馨的人生日常。傅孟飾理髮廳老闆阿蕊（陸小芬 飾）的女婿「阿川」，雖然已經和阿蕊的大女兒阿玲（方志友 飾）離婚，但重感情的他仍時常到岳母的理髮廳剪頭髮。片中阿川和阿蕊有著許多溫暖人心的互動，先前傅孟柏就以「阿川」一角拿下臺北電影獎的最佳男配角。

沒有血緣關係的阿川和阿蕊，透過定期的理髮產生了一種不同於親情的羈絆，傅孟柏以細膩的演技，自然地走入角色，演繹出阿川一角的惜情與溫柔，純粹而柔軟的角色形塑深深走入許多人的內心，「最喜歡阿川和阿蕊媽看待人生的態度」、「阿川演得好好」。

NO. 2 陳澤耀

入圍作品／角色：《富都青年》／阿迪



講述破舊城區中勞工故事的馬來西亞電影《富都青年》由王禮霖執導，並找來金馬影后李心潔監製。片中陳澤耀和吳慷仁是一對沒有身分證、生活在社會底層的勞工兄弟，由陳澤耀飾演的弟弟「阿迪」，豐沛的情感也讓不少人為之動容。

面對聾啞人哥哥「阿邦」（吳慷仁 飾），陳澤耀以深刻入魂的演技呈現出幾十年兄弟情誼的厚度，片中也有許多使用手語交談的橋段，沒有一句臺詞，但滿溢的情緒卻讓人感動落淚，「做弟弟的演員陳澤耀很稱職，襯托出吳慷仁這個溫柔如慈母的哥哥」。

NO. 3 林保怡

入圍作品／角色：《白日之下》／章劍華



改編自香港殘疾人士療養院真實事件的電影《白日之下》，揭露了許多非法機構的黑暗內幕，林保怡飾演療養院的院長章劍華，高深莫測的外表下隱藏著院內性侵、虐待、不法經營等種種不堪的問題。

片中院長章劍華漠視院內殘忍、不人道的一切，甚至還誘騙弱智女孩至自己的辦公室性侵，毫無人性的角色讓林保怡花了許多時間入戲，甚至為此在家中閉關45天，不見任何朋友，最終完美呈現了一個令人髮指的惡人形象，「林保怡拍得好好，投入、表情到位」、「出神入化的演技令我在離開戲院後仍好憎恨這個壞院長」。

金馬獎「最佳男配角」入圍者網路聲量排行。（DailyView網路溫度計／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月21日至2023年11月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『金馬獎最佳男配角』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】