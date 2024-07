Threads新手用家必學27大特色　10大隱藏術語　老best咩意思？

Threads|社交應用程式熱潮來襲!Meta旗下的Threads推出後,成功吸引大批Instagram用户「轉會」,更大受Z世代歡迎!究竟Threads有甚麼吸引力?《香港01》「好食玩飛」記者整合27個Threads的功能特色和下載註冊全攻略!facebook、instagram用家轉會必學



為何Threads又名「脆」、「跪」?

Threads又名「脆」或「跪」,據說是因為有部分台灣用家認為「Threads」太難發音,故將「Threads」譯為「脆」,而香港部分網友則希望仿效台灣做法,便將「Threads」稱為與「脆」類近的「跪」。而Threads用家則稱為「脆友」或「跪友」。

Threads 特色功能【1】與Instagram串聯

Threads與Instagram同為Meta旗下所創立的社交平台,最大特色是與Instagram串聯,用家需要有Instagram帳號才可註冊Threads,在Threads的個人頁面亦會有指定連結可連接到其Instagram帳戶。

以Instagram帳戶註冊Threads後,可選擇匯入原來的IG資料以及一次過追蹤所有原有的Instagram好友,本身在Instagram上被你封鎖的用家也無法看見你的Threads,更可以將Threads帖文分享到Instagram的限時動態中,非常方便!

Threads 特色功能【2】左Hide右Like

想按讚Threads帖文,無須點擊愛心或雙點擊帖文,只需按著貼文向右滑動一下就可以直接按讚!而如果對派送的帖文不感興趣,則可以向左滑動一下以隱藏帖文,非常方便!不過要注意,此功能只在threads主頁面有效。

Threads 特色功能【3】上傳影片最長5分鐘

目前Instagram的REELS影片限制最長只有90秒;限時動態影片長度限制則在60秒內,而Threads則可上傳最長5分鐘的影片,同時更可以包含其他照片、連結、文字等,影像的數量上限為10項,文字則最多可達500個字元。

Threads 特色功能【4】可同時上傳「橫倒」和「直倒」影像

Threads亦可以同時上傳「橫倒」和「直倒」的圖像,不像Instagram般有框架限制。

Threads 特色功能【5】錄音回覆功能

目前很多社交平台只能以文字或GIF回覆帖子,但Threads則可以在回覆內加入錄音。只要點按紅色按鈕便可以開始錄音,再次點按鈕便完成錄音。回覆亦可以包含文字和錄音。

Threads 特色功能【6】自訂誰可以回覆留言

Threads除了可以選擇誰可以回覆自己所發布的串文外,無論在自己的帖文或別人的帖文下留言,都可以選擇誰可以回覆你的留言,而且每一則留言都可自訂不同選擇!

Threads 特色功能【7】潛規則

雖然Threads與Instagram串聯,但事實上很多Threads用家都表示「Threads上的我不代表Instagram上的我」。對不少用家而言,Threads是一個暢所欲言、抒發個人情感的平台,與Instagram上分享社交生活的定位存在差異,故即使某位用家在Threads上貼文,其他用家亦不會因而點擊其Instagram查看他日常的社交生活,名副其實是「What happens in Threads, stays in Threads.」

用家若想完全區分開Instagram與Threads,亦可以關掉「推薦內容」,便不會將你在Threads上發布的內容推薦給Instagram及Facebook上的用戶。

Threads 特色功能【8】沒有廣告

目前Threads沒有開放廣告功能,對用家而言無疑是能夠獲得更佳的是用體驗,但Instagram負責人Adam Mosseri透露,當Threads擁有足夠用戶規模,便會開始置放廣告。

Threads 特色功能【9】投票功能

Instagram與Threads同樣擁有投票功能,用家可以自訂問題及答案選項讓其他用家參與,但Instagram上的投票結果並不會通知參與投票的用家,Threads上的投票功能則會將投票結果通知所有參與過投票的使用者。

Threads 特色功能【10】自訂「冒犯性字詞」

Threads會主動過濾部分敏感內容,用家亦可以自訂「冒犯性字詞」,自行過濾不想看到的敏感詞彙。只要在隱私設定裡新增冒犯性的字詞和短語便可。

Threads 特色功能【11】演算法

Threads 是採用「內容優先」的演算法,能讓你在首頁看到你未追蹤,但系統認為你會感興趣的貼文,所以除了會看到你感興趣的帖文以外,亦有機會看到不同題材及內容的貼文。

Threads 特色功能【12】分開引用和轉貼功能

Threads分開了引用和轉貼功能,引用功能容許用家加入自己的文字後發布於個人頁面,而轉貼功能則是將帖文直接分享到個人的「轉貼頁面」上,過程中並不能添加任何額外文子。

分開引用和轉貼功能

Threads 特色功能【13】休息功能

Threads加入了「休息時間提醒」的功能,用戶可以設定每10分鐘、20分鐘、30分鐘去提醒用戶要休息,避免長時間面對屏幕,用家亦可以設定為永不提醒。

Threads 特色功能【14】儲存帖文功能

Threads最近加入了「儲存」功能,讓用家可以保存貼文,其後在在「我的珍藏」分類裡可以快速查看串文內容。

Threads 特色功能【15】以別人的留言開啟新帖文

使用者可以在Threads上留言、分享貼文,也可以引用別人的留言開新的帖文。

Threads 特色功能【16】過濾方式

Threads上有三種過濾帖文的方式,分別是「Mute(噤聲)」、「Hide(隱藏)」、及「Block(封鎖)」。「Mute(噤聲)」可以過濾不想看到的用戶的所有帖文,但該用戶仍然可以與你互動;「Hide(隱藏)」則可以隱藏某一則帖文;「Block(封鎖)」則是完全拒絕和此用戶互動,雙方都無法看到對方的帖文。

Threads 特色功能【17】同時建立多則帖文

目前一則帖文的字數上限為500個字元,但如果故事內容很長,在撰寫帖文時可以同時建立多則帖文,將額外的字元發布在下一則帖文便可。只需要在撰寫帖文時點擊「Add to thread」便可。

Threads必學10大隱藏術語 Imagine/笑一個/你就好啦

Threads 特色功能【18】隱藏術語1:Imagine

Threads用家除了會稱大家為「脆友」或「跪友」外,香港Threads用家之間亦有不少隱藏術語。在Threads上時常會看到以「Imagine」開首的帖文,但並非解讀為「想像」,而是在分享真實個人經歷時會使用的字詞。

Threads 特色功能【19】隱藏術語2:沉

Threads上對於「沉」有新解讀,原本意指男生召妓,對其產生好感後愛上對方,但在Threads上則用作表達對異性產生好感。

Threads 特色功能【20】隱藏術語3:每日一post直到...

「每日一post直到...」是Threads上流行的發帖模式,用家會訂立目標,在達到目標前都會持續每日發帖,並會加入「day X」計算時間。例如「每日一post直到發達 day1」、「每日一post直到有男朋友 day99」、「每日一post直到男神reply我個threads day3」等等。

Threads 特色功能【21】隱藏術語4:Unpopular opinion

「Unpopular opinion」是指與主流意見持相反看法的「小眾意見」。例如是大家都覺得「玩轉腦朋友2」很好看,但你不覺得如此,便可以說「Unpopular opinion:『玩轉腦朋友2』唔好睇」,然後再作分享。

Threads 特色功能【22】隱藏術語5:笑一個

「笑一個」是由ERROR成員保錡帶起的熱潮,事源他經常在感興趣的帖文上回覆「笑一個」,就算是被批評或受傷都會在帖文上加一句「笑一個」,成功掀起Threads上熱潮!

Threads 特色功能【23】隱藏術語6:望周知

「望周知」是一個常用的正式用語,原意是希望某個信息或通知能被廣泛注意和理解。「望周知」原本已經被譽為是非常老派的用詞,但近期在threads上再度普及化!

Threads 特色功能【24】隱藏術語7:老best

「老BEST」是好朋友的意思,類似:BFF、Best Friend、最好的朋友。

Threads 特色功能【25】隱藏術語8:硬

「硬」是00後潮語「Firm」的中文意思,以表示肯定。

Threads 特色功能【26】隱藏術語9:你就好啦

如果有些人的帖文內容令你羨慕,你就可以回覆「你就好啦」來表達。但要注意的是,Threads上的用戶在表達「你就好啦」時,並不會以純文字表達,而是用「你就好啦」專用圖片回覆!

表達「你就好啦」的專用圖片(圖片來源:wejjplay@Threads)

Threads 特色功能【27】隱藏術語10:Foodboi

「Foodboi」的讀音與渣男的英文讀音類近,因此用作形容渣男。

