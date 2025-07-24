長者津貼2025｜21大優惠+福利！免費爐具維修／牙科保健／附連結

長者津貼2025｜長者們注意！政府及商業機構原來不時會推出專為銀髮族而設的福利及優惠！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合21大長者津貼，當中包括電費津貼、爐具維修、住宅維修、牙科保健等優惠及福利，並附上申請方法及詳情連結。



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長者津貼2025【1】長者咭

長者咭是能夠為長者提供受認可的年齡證明，以方便長者享用政府部門、公共機構或商戶的長者優惠合折扣。只要是年滿65歲的香港居民均符合申請資格。申請人可以使用郵寄、網上或親身到長者咭辦事處申請。像大家樂、美心MX、華星冰室、85℃等連鎖餐廳及麵包店亦有提供長者優惠，出示長者咭便可使用長者折扣！

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長者津貼2025【2】高齡津貼（生果金）

公共福利金計劃下的高齡津貼（又稱生果金），是為70歲或以上、連續成為香港居民最少七年，以及在緊接申請日期前連續居港最少一年的長者提供的現金津貼，並無相關入息限制。由2025年2月1日起，高齡津貼的每月金額將由原本$1,570提高至$1,640。

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長者津貼2025【3】長者生活津貼（長生津）

長者生活津貼（長生津）同樣是公共福利金計劃下的的津貼，為65歲以上有經濟需要的長者提供的經濟支援。申請人須符合入息及資產限額及居港規定才可申請。目前每月資助額劃一為HK$4,250。

長者生活津貼（長生津）入息及資產限額。（圖片來源：1823 | 數字政策辦公室）

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長者津貼2025【4】綜合社會保障援助（綜援）

雖然綜合社會保障援助（綜援）並非只為長者而設，但年齡65歲或以上的長者將被歸類為長者，符合入息及資產限額及居港規定的申請者可獲得長者綜援資助。

單身長者的每月標準綜援金額為HK$4,250、家庭成員的每月標準綜援金額為HK$3,995；若殘疾程度達100%的長者，單身及家庭成員分別可獲得HK$5,130及HK$HK$4,540的長者綜援資助；需要經常護理的單身長者每月綜援金額則為HK$7,225、家庭成員則為HK$6,620。

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長者津貼2025【5】長者醫療券計劃

長者醫療券計劃為65歲以上持有效香港身份證的長者提供醫療券以支付私營基層醫療服務的費用，金額為每年HK$2000，累積金額最多HK$8000，以電子方式透過「醫健通」發放。

醫療券適用於已登記參加計劃的服務提供者，例如：私營西醫、中醫、牙醫、視光師等。長者不需預先登記，只需向已登記的醫療服務提供者出示身份證，便可以開設個人的醫療券戶口。

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長者津貼2025【6】廣東院舍照顧服務計劃

社會福利署推行「廣東院舍照顧服務計劃」擴展措施，為正在輪候資助護理安老宿位並有意在內地養老的長者提供資助服務。由2023年7月28日起，社署擴大「計劃」受惠長者範圍，除輪候資助護理安老宿位的長者外，也包括輪候資助護養院宿位的長者。

廣東院舍照顧服務計劃申請方法及詳情👉🏻按此

長者津貼2025【7】長者社區照顧服務券計劃（社區券）

長者社區照顧服務券計劃（社區券）是由社會福利署推行的試驗計劃，讓合資格長者因應個人需要，選擇合適的照顧服務。社署會根據長者及同住家人的收入進行經濟狀況審查，釐定長者的共同付款級別。

社區券適用於家居服務、護送服務、日間到戶看顧、個人照顧服務、復康運動等。被「安老服務統一評估機制」下獲評定為適合社區照顧服務或院舍照顧服務，並正在中央輪候冊而尚未接受任何院舍照顧服務或資助社區照顧服務的長者均可申請。

長者社區照顧服務券計劃申請方法及詳情👉🏻 按此

長者津貼2025【8】長者維修自住物業津貼計劃

長者維修自住物業津貼計劃是市區重建局為全港長者自住業主提供財政資助的計畫，年滿60歲的長者業主，符合入息及資產限額等條件，便可申請上限HK$80,000的維修津貼，津貼適用於樓宇結構改善工程、樓宇保養相關工程、住用單位維修等。

長者維修自住物業津貼計劃申請方法及詳情👉🏻 按此

長者津貼2025【9】長者公共交通票價優惠計劃

長者公共交通票價優惠計劃讓長者可以每程2元的優惠票價，使用指定公共交通工具及服務。年滿60歲或以上香港居民只要使用樂悠咭便可以享用優惠。不過需要留意，由2024年8月25日起，不記名長者八達通及一般個人八達通不再適用於二元優惠計劃，60至64歲香港居民必須使用樂悠咭享用二元乘車優惠；65歲或以上香港居民如仍未有樂悠咭，應盡快申請。

長者公共交通票價優惠計劃申請方法及詳情👉🏻 按此

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長者津貼2025【10】關愛基金「長者牙科服務資助」

關愛基金「長者牙科服務資助」項目是關愛基金所資助的其中一個援助項目，為符合資格的長者提供免費口腔檢查、洗牙、補牙、鑲活動假牙、X光檢查等服務。長者可以前往長者中心、社區中心或指定的牙科診所接受初步甄別及進行申請。

關愛基金「長者牙科服務資助」申請方法及詳情👉🏻 按此

長者津貼2025【11】政府防疫注射計劃

為減低長者染上流感的風險及減輕其病情和併發症，衞生署長者健康中心為65歲或以上的的香港居民，免費注射季節性流感疫苗。65歲或以上的長者若於公營診所求診而有高風險情況、 領取綜援或持有有效醫療費用減免證明書，可透過計劃於公營診所免費接種肺炎球菌疫苗、季節性流感疫苗。

長者健康中心會員接種疫苗的安排（衛生署長者健康服務官網截圖）

政府防疫注射計劃申請方法及詳情👉🏻 按此

長者津貼2025【12】香港電燈有限公司「長者電費優惠計劃」

香港電燈有限公司「長者電費優惠計劃」為香港電燈有限公司註冊住宅客戶、年齡60歲或以上、獨居或與合乎資格長者同住以及目前領取或有資格領取綜援人士提供電費優惠，每個月最初200度電費四折優惠，更可獲得電費按金及最低收費豁免。申請人可帶同表格及所需文件審核中心進行申請。

香港電燈有限公司「長者電費優惠計劃」申請方法及詳情👉🏻 按此

長者津貼2025【13】中華電力「長者電費優惠計劃」

中華電力「長者電費優惠計劃」同樣為註冊住宅客戶、年齡60歲或以上、獨居或與合乎資格長者同住以及目前領取或有資格領取綜援人士提供電費優惠，合資格人士可享每2個月最高400度限額之半價電費優惠、 電費按金全免、無須繳付最低基本收費。申請人可帶同表格及所需證明文件審核中心進行申請。

中華電力「長者電費優惠計劃」申請方法及詳情👉🏻 按此

長者津貼2025【14】香港中華煤氣「煤氣長者優惠計劃」

香港中華煤氣「煤氣長者優惠計劃」為合資格長者提供每月首500兆焦耳(約10.4度)煤氣用量半價優惠；豁免按金、保養月費、每月基本收費；免費煤氣爐具維修服務、煤氣爐具和喉管安全檢查；以及優先預約維修服務。合資格長者可帶同表格及所需證明文件審核中心進行申請。

香港中華煤氣「煤氣長者優惠計劃」申請方法及詳情👉🏻 按此

長者津貼2025【15】蜆殼中央石油氣長者優惠計劃

蜆殼中央石油氣長者優惠計劃為合資格長者提供優惠，包括免費爐具維修服務、進行定期安全檢查、豁免維修保養月費及豁免每月最低收費。合資格長者可帶同表格及所需證明文件審核中心進行申請。

蜆殼中央石油氣長者優惠計劃申請方法及詳情👉🏻 按此

長者津貼2025【16】香港電訊「長者愛心線」

香港電訊為合資格的60歲以上香港居民提供免費的家居電話服務，可豁免申請人電話線路安裝費及電話費，不過國際長途電話費、「資訊聆」、「來電顯示」及其他服務則不包括在內。合資格長者可帶同表格及所需證明文件審核中心進行申請。

香港電訊「長者愛心線」申請方法及詳情👉🏻 按此

長者津貼2025【17】持續進修基金

持續進修基金為年齡18歲或以上的人士提供持續教育和培訓的資助，資助上限為25,000元，並無入息審查。每個課程都會有其特定的要求，申請人必須達到至少70%的出席率並且通過課程評估才可成功獲得資助。政府亦有展開長者學苑計劃及提供長者進修課程，讓長者可以持續學習。

持續進修基金申請方法及詳情👉🏻 按此

長者津貼2025【18】慢性疾病共同治理先導計劃（慢病共治計劃）

慢性疾病共同治理先導計劃針對45歲或以上的香港市民，提供便捷的糖尿病及高血壓篩查服務，並度身訂造健康管理方案，以控制慢性疾病的風險因素。政府提供部分費用資助，鼓勵市民儘早進行健康篩查，合資格市民可以前往地區康健中心登記成為會員，加入「醫健通」，報名參加計劃及自行揀選家庭醫生。

慢性疾病共同治理先導計劃申請方法及詳情👉🏻 按此

長者津貼2025【19】護老者津貼計劃

社會福利署推出「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」（「護老者津貼計劃」），向低收入家庭護老者發放生活津貼，以補貼其生活開支。符合資格的護老者在為受照顧長者提供指定照顧時數，可每月獲發放HK$3,000津貼；如護老者同時照顧多於一名符合申請條件的長者，並經認可服務單位評估為有能力及適合同時照顧超過一名長者，該護老者則每月最多可獲發HK$6,000。

護老者津貼計劃申請方法及詳情👉🏻 按此

長者津貼2025【20】外傭護老培訓試驗計劃

社署由2018年起推行「外傭護老培訓試驗計劃」，以加強外傭照顧體弱長者的技巧，提高長者在社區的生活質素，支援長者「居家安老」。現正或將會照顧體弱長者的外傭均可接受免費培訓，學習照顧中風長者、協助長者服用藥物及餵食、協助長者沐浴及長者的口腔護理等基本知識和技巧。

外傭護老培訓試驗計劃申請方法及詳情👉🏻 按此

長者津貼2025【21】長者日間暫託服務

長者日間暫託服務為居於社區的長者提供短期日間照顧，以紓緩照顧者的照顧壓力。日間暫託服務的服務使用者無須經過「安老服務統一評估機制」評估，長者只需符合指定條件，即可獲接納使用長者日間暫託服務，收費由每節$21起。

長者日間暫託服務申請方法及詳情👉🏻 按此

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