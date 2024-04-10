葵青戲棚2024｜50檔懷舊街頭小食攻略　附日期／地點／交通方法

葵青戲棚（青衣戲棚）是葵青區每年的盛事，每年慶祝「真君大帝寶誕」以及「天后寶誕」期間，都會在戲棚舉辦活動。這次葵青戲棚將有別於過往，除了濃厚的傳統文化特色外，戲棚還會集美食、音樂會、市集及表演4大元素！即帶大家看看葵青戲棚有甚麼好玩！



每年葵青戲棚（青衣戲棚）都會在球場搭一個可以容納1200人的大戲棚。（資料圖片）

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葵青戲棚2024活動【1】傳統地道小食、夜市

每年青衣戲棚最受歡迎的，莫過於一連串的美食攤位，現在聚集超過50款美食，包括懷舊小食雞蛋仔、冰糖葫蘆、碗仔翅、吹糖、龍鬚糖、糖蔥餅、飛機欖等等，也有年輕人喜愛的夜市美食，例如手打檸檬茶、咖喱脆肉鯇魚魚蛋、蒸扇貝、胡椒餅等。

👇即睇上年戲棚美食攤位有咩食👇

👇去年傳統民間「吹糖」攤位今年載譽歸來👇

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葵青戲棚2024活動【2】音樂會 x Talk Show x 街舞表演

葵青戲棚2024還有豐富的表演節目，今年主題在於新舊交融，所以表演節目以「潮流音樂會」作為主題，邀請年輕網絡歌手安希婷和樂隊Wkday表演，更邀請了「ChillDon潮流當打」來一場talk show，同場還有街舞大賽為市民帶來一場熱血沸騰的表演！而且首晚儀式還會有夜光龍表演！

葵青戲棚2024活動【3】日期及時間

葵青戲棚2024的活動日期為4月12日（星期五）至14日（星期日），每天中午12時開放至晚上11時，4月14日（星期日）活動結束當天至晚上10時。而戲棚音樂會、表演每天時間不一，4月12日是由下午2時開始至晚上9時結束；4月13日、4月14日則由晚上6時開始至9時30分結束。

活動日期：2024年4月12日至14日

開放時間：12:00-23:00（星期日只開放至 22:00）

表演時間：14:00-21:00（星期五）/ 18:00-21:30 （星期六、日）

葵青戲棚2024活動【4】地點及交通

葵青戲棚2024在青衣體育會球場（青衣青綠街38號）舉辦，可乘搭港鐵至青衣站從C出口步行約15分鐘，或乘巴士到青衣站附近再步行至青衣體育會球場。為配合是次葵青戲棚，九巴加開特別班次路線43號、路線44號，接載散場市民往返荃灣及美孚。相關特別巴士服務在葵青戲棚表演節目完結約15分鐘後開出。

活動地點：青衣體育會球場（青衣青綠街38號）

交通：

• 港鐵青衣站

• 九巴路線43 (青衣街市 往 荃灣西站) 收費：$5.2

• 九巴路線44 (青衣街市 往 美孚) 收費：$7.1

以上特別巴士服務在葵青戲棚表演節目完結約15分鐘後開出。

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