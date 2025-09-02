長者優惠餐廳29間｜樂悠咭可享！銀杏館$2小菜＋美心晚市75折

長者餐廳優惠｜8月最新長者優惠！持有長者咭或樂悠咭的長者可享受不少連鎖餐廳提供的優惠，讓長者們可盡情吃喝玩樂！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合35間餐廳、西餅店優惠，除了連鎖餐廳大家樂、麥當勞、美心MX之外，社企餐廳銀杏館繼續推出$2歎小菜及$38食半自助午餐優惠，另外還有多間酒樓推出長者$2茶錢，詳情即睇下文！



長者優惠餐廳【1】利東集團旗下酒樓 ── 全日$2茶錢

利東集團推出$2的茗茶優惠，長者出示有效樂悠咭，惠顧利東集團旗下任何一間酒樓，包括利東軒、利榮軒、利龍軒、利東酒家及港灣宴會廳均可享此優惠，且星期一至日全日適用。

酒樓地址：

利東軒：土瓜灣土瓜灣道78-80號定安大廈地下及1樓

利榮軒：屯門建榮街24號建榮商業大廈

利龍軒：九龍灣常悅路9號企業廣場地下1號舖

利東酒家：油塘崇信街8號鯉灣天下地下5-6號舖及1樓8號舖

港灣宴會廳： 新蒲崗寧遠街3-23號越秀廣場5樓



長者優惠餐廳【2】銀杏館 ── $2食古法冰梅骨+咖喱三寶／半自助午餐$38起

社企餐廳銀杏館價錢便宜，食物標榜無味精、無激素，而且採用有機菜烹調，深受老友記歡迎。近日銀杏館更推出$2長者優惠，晚市期間於油麻地、太古、油塘分店使用樂悠咭，可以$2換領特定菜式一份8月菜色——滷水牛𦟌。

此外，油塘大本型天台花園分店還推出午市半自助餐優惠，老友記可以低至$38優惠價，自選一款主菜，如鑊氣小炒、蒸飯及特色麵食等，還可以任食沙律、白飯、粥、湯或咖啡。供應時間為每日下午1時至3時。

地址：油麻地彌敦道385號平安大樓1樓20號舖（油麻地分店）／油塘天台花園R01鋪大本型（油塘分店）／鰂魚涌基利路7號太吉樓（太古分店）



長者優惠餐廳【3】稻香 ── $20.8任選兩款招牌點心

老友記只要在星期一至六早上7時至11時55分，或星期日及假期早上7時至10時55分，前往稻香集團旗下提供「飲茶節」的餐廳，即可以$20.8選購兩款孖寶招牌點心，包括鮮蝦餃、燒賣、馬拉糕、鮮竹卷等。

長者優惠餐廳【4】美心 ── 每日晚市減$6／指定日子晚市75折

即日至12月31日，美心推出「長者日日享」優惠！長者憑長者咭、樂悠咭於早市或茶市期間惠顧任何食品，即可減$3；於午市或晚市惠顧任何食品，即可減$6。

此外，美心MX及美心Food²在每月的第一個星期四，都會有長者優惠日。其中9月4日（四）下午5點後，憑長者咭、樂悠咭或長者八達通，晚市堂食或外賣可享75折優惠。

以上優惠適用於美心MX全線分店（不包括西九高鐵站及機場中場）以及美心Food²全線分店（不包括紅磡站）。

美心MX長者優惠（官方圖片）

長者優惠餐廳【5】大家樂 ── 5大優惠！會員加$1換熱奶茶

即日起至9月10日期間，老友記憑樂悠咭於大家樂任何一間分店，可享以下5大優惠：

1. 惠顧滿$28即減$2.8；

2. 惠顧任何午或晚市套餐，$2.8加配糖水；

3. $28樂悠茶餐（脆炸雞髀配紅豆沙）；

4. 晚市惠顧老火湯／冬瓜盅小菜套餐即減$8；

5. Club 100長者會員可享：任何惠顧，$1加配熱奶茶。（*須領取電子優惠券使用）



長者優惠餐廳【6】麥當勞 ── 滿$13送脆餅／奶茶咖啡

長者在早上11點前，只要憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13或以上，即可免費獲贈脆薯餅一客；以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客。

另外，於早上11時點後，憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿港幣$13或以上，即可免費獲贈細即磨黑咖啡、細即磨白咖啡、細熱港式奶茶、中汽水，或中薯條一客（任選其一）。但要注意，長者優惠不可與其他優惠同時使用，亦不適用於星期六、日及公眾假期。

長者在11點前或11點後惠顧也有不同的長者優惠。（資料圖片）

長者優惠餐廳【7】肯德基KFC ── 送薯蓉／奶茶咖啡

長者在早上11點前，憑長者咭惠顧滿$20，即可獲贈薯蓉1個。另外，憑長者咭惠顧滿$10即可獲贈熱奶茶或咖啡1杯。優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

長者餐廳優惠【8】大快活 ── 減$3現金優惠

長者憑長者咭或樂悠咭，於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，即可享每次消費減$3現金優惠，每月更可享總值港幣$300的現金優惠。

快活關愛長者咭（大快活官網）

長者優惠餐廳【9】鴻福堂 ── 指定產品8折

長者於「八達通」APP下載鴻福堂優惠券，於全線分店購買自家湯、自家涼茶、豆漿及滋潤甘露系列、龜苓膏，並用樂悠咭付款即可享8折優惠。

長者優惠餐廳【10】海天堂 ── 滿$100減$25

長者憑長者咭或樂悠卡，以現金或電子支付購買正價產品滿$100，可享$25優惠。 注意不適用於購買禮券、現金券及產品券。優惠期至2025年12月31日。

長者優惠餐廳【11】OK便利店（CIRCLE K） ── 買方包減$1／買鮮奶減$2

由即日起至2025年12月31日岀示樂悠咭，在OK便利店購買聖安娜家庭袋裝麵包／Circle K吐司或方包，即減$1。此外，購買鮮奶或高鈣或朱古力牛奶飲品946毫升，可減$2！

長者優惠餐廳【12】譚仔三哥米線 ── 送青瓜小食或指定飲品

長者憑樂悠咭於上午11時後惠顧譚仔三哥米線，自選一餸或以上的米線、過橋米線或素菜卷大纖米線（所有推廣米線除外），送青瓜小食一份或指定飲品一杯。

長者優惠餐廳【13】南記粉麵 ── 送細豆漿或生菜半份

長者出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿或生菜半份。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。

長者優惠餐廳【14】Just Steak Cafe Grill ── 3人同行／外賣自取85折

由即日起至2025年12月31日，凡三人同行其中一位持樂悠咭，可享堂食全單85折優惠。另外，持樂悠咭的長者亦可享外賣自取同等折扣。

長者優惠餐廳【15】Tonkichiとん吉 ── 3人同行／外賣85折

由即日起至2025年12月31日，凡三人同行其中一位持樂悠咭，可享堂食全單85折優惠，持樂悠咭亦可享外賣自取同等折扣。

堂食三人同行，或外賣自取可享全單85折。（Facebook@Tonkichi とん吉日式吉列豬扒專門店）

長者優惠餐廳【16】Pick Coffee by Pokka Café ── 3人同行／外賣85折

由即日起至2025年12月31日，凡三人同行其中一位持樂悠咭，於Pick Coffee、Pick Coffee by Pokka Café，或Pokka Café Original Taste Fresh & Food消費，可享堂食全單85折優惠，持樂悠咭的長者亦可享外賣同等折扣。

長者優惠餐廳【17】美心西餅 ── 原價產品95折

長者出示樂悠咭，購買任何原價產品可享95折優惠。

長者優惠餐廳【18】 香港聖安娜餅屋 ── 麵包西餅95折

長者出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。但注意，優惠不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品；不可與禮餅券或其他優惠共同使用。

長者出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。（香港聖安娜餅屋官方網頁）

長者優惠餐廳【19】 榮華餅家 ── 9折優惠

長者出示長者咭，購買標準價貨品可享9折優惠，注意，優惠不適用於機場分店、網上商店及其他臨時銷售點。

長者優惠餐廳【20】恆香老餅家 ── 9折優惠

長者在付款前出示長者咭，均可享全單9折優惠。

延伸優惠→ 恆香老餅家月餅🥮早鳥優惠5折起

長者優惠餐廳【21】大食代 ── 滿$60享9折

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭惠顧大食代（恆豐中心分店），滿正價$60可享9折優惠。

地址：佐敦彌敦道地庫3B層恒豐中心216-228號



長者優惠餐廳【22】必勝客 PIZZA HUT ── 下午茶減$5及送飲品

長者出示長者咭於Pizza Hut堂食下午茶，即可減$5及獲贈飲品一杯。

必勝客 PIZZA HUT ── 下午茶減$5及送飲品（官方圖片）

長者優惠餐廳【23】薄餅博士 PHD ── 下午茶減$3

長者於下午茶時段下午2時30分至5時30分，憑長者卡或樂悠卡於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減$3。

長者優惠餐廳【24】Jollibee 快樂蜂 ── 優惠價購指定早餐

長者憑長者咭於早上11點前，可使用優惠價$17，購買三件班戟配熱飲（早上11:00前供應）；$16磨菇飯配熱飲及$27肉醬意粉配熱飲。優惠只限星期一至星期五，公眾假期除外。

長者優惠餐廳【25】 芝味鳥 ── 9折優惠

長者惠顧芝味鳥東涌、屯門、荃灣、大圍分店可享9折優惠。

長者優惠餐廳【26】松記糖水店 ── 9折優惠

長者憑長者咭於松記糖水店任何分店堂食，可享9折優惠。

松記糖水店（Instagram＠chungkeedessert_kwuntong）

長者優惠餐廳【27】 牛大人 ── 晚市正價減$100

65歲持有有效身份證文件的長者，如長者咭＋樂悠咭，即可享長者優惠價享用放題。

長者優惠餐廳【28】一鍋堂 ── 午市及晚市長者優惠

一鍋堂提供午市及晚市長者優惠，優惠詳情需向店員查詢。

長者優惠餐廳【29】 Pacific Coffee ── 餐飲9折優惠

長者只要出示有效長者卡，即享餐飲9折優惠。除爹核士街及日富里分店外，其他分店均可使用。優惠只限購買手調飲品或食品，不適用於購買小商品、寄賣商品、咖啡機、咖啡豆或咖啡膠囊。

（全文完）