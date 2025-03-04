長者優惠餐廳35間｜長者咭樂悠咭可享！銀杏館$2小菜+$38自助午餐

長者餐廳優惠｜3月最新長者優惠！持有長者咭或樂悠咭的長者可享受不少連鎖餐廳提供的優惠，讓長者們可盡情吃喝玩樂！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合35間餐廳、西餅店優惠，除了連鎖餐廳大家樂、麥當勞、美心MX之外，近日社企餐廳銀杏館更推出$2歎小菜，以及$38食半自助午餐優惠，詳情即睇下文！



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長者優惠餐廳【1】銀杏館 ── $2食東坡肉／半自助午餐$38起

社企餐廳銀杏館價錢便宜，食物標榜無味精、無激素，而且採用有機菜烹調，深受老友記歡迎。近日銀杏館更推出$2長者優惠，晚市期間於油麻地分店使用樂悠咭，可以$2換領特定菜式一份（3月份菜式為東坡肉）。

此外，油塘大本型天台花園分店還推出午市半自助餐優惠，老友記可以低至$38優惠價，自選一款主菜，如鑊氣小炒、蒸飯及特色麵食等，還可以任食沙律、白飯、粥、湯或咖啡。供應時間為每日下午1時至3時。

地址：油麻地彌敦道385號平安大樓1樓20號舖（油麻地分店）／油塘天台花園R01鋪大本型（油塘分店）



長者優惠餐廳【2】大家樂 ── 晚市惠顧滿$80減$10

由即日起至3月14日期間，長者到大家樂晚市任何惠顧滿$80即減$10，每週1次。

大家樂長者優惠（官方圖片）

長者優惠餐廳【3】美心MX ── 晚市7折

於2025年3月6日、4月3日、5月1日、6月5日，於美心MX或美心Food分店出示長者咭 / 樂悠咭 / 長者八達通，即享晚市7折優惠！合資格長者平時亦可以享有全日9折優惠，堂食外賣都適用！

美心MX ── 晚市7折（官方圖片）

長者優惠餐廳【4】麥當勞 ── 滿$13送脆餅／奶茶咖啡

長者在早上11點前，只要憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13或以上，即可免費獲贈脆薯餅一客；以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客。

另外，於早上11時點後，憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿港幣$13或以上，即可免費獲贈細即磨黑咖啡、細即磨白咖啡、細熱港式奶茶、中汽水，或中薯條一客（任選其一）。但要注意，長者優惠不可與其他優惠同時使用，亦不適用於星期六、日及公眾假期。

長者在11點前或11點後惠顧也有不同的長者優惠。（資料圖片）

長者優惠餐廳【5】肯德基KFC ── 送薯蓉／奶茶咖啡

長者在早上11點前，憑長者咭惠顧滿$20，即可獲贈薯蓉1個。另外，憑長者咭惠顧滿$10即可獲贈熱奶茶或咖啡1杯。優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

長者餐廳優惠【6】大快活 ── 減$3現金優惠

長者憑長者咭或樂悠咭，於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，即可享每次消費減$3現金優惠，每月更可享總值港幣$300的現金優惠。

快活關愛長者咭（大快活官網）

長者優惠餐廳【7】一粥麵 ── 送熱飲一杯

凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早或茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。

長者優惠餐廳【8】OK便利店（CIRCLE K） ── 指定產品減$2

由即日起至2025年6月30日，購買任何牛奶飲品（750ml）、Circle K飯飯店及Circle K吐司系列產品，即可減$2。

長者優惠餐廳【9】吉野家 ── 惠顧任何主食或吉邊減$5

長者於吉野家晚市憑樂悠咭惠顧任何套餐或單點主食即享$5折扣優惠。

吉野家 ── 惠顧任何主食或吉邊減$5

長者優惠餐廳【10】譚仔三哥雲南米線 ── 送指定飲品

長者憑樂悠咭於下午2時30分後惠顧任何「自選一餸或以上米線」，即送熱飲一杯。

長者優惠餐廳【11】南記粉麵 ── 送細豆漿或生菜半份

長者出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿或生菜半份。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。

長者優惠餐廳【12】Just Steak Cafe Grill ── 3人同行／外賣自取85折

由即日起至2025年6月30日，凡三人同行其中一位持樂悠咭，可享堂食全單85折優惠。另外，持樂悠咭的長者亦可享外賣自取同等折扣。

長者優惠餐廳【13】Tonkichiとん吉 ── 3人同行／外賣85折

由即日起至2025年6月30日，凡三人同行其中一位持樂悠咭，可享堂食全單85折優惠，持樂悠咭亦可享外賣自取同等折扣。

堂食三人同行，或外賣自取可享全單85折。（Facebook@Tonkichi とん吉日式吉列豬扒專門店）

長者優惠餐廳【14】Pick Coffee by Pokka Café ── 3人同行／外賣85折

由即日起至2025年6月30日，凡三人同行其中一位持樂悠咭，於Pick Coffee、Pick Coffee by Pokka Café，或Pokka Café Original Taste Fresh & Food消費，可享堂食全單85折優惠，持樂悠咭的長者亦可享外賣同等折扣。

長者優惠餐廳【15】錦麗 ── 惠顧主食或套餐減$3

即日起至3月31日，持有樂悠咭或長者咭之長者，全日於錦麗任何分店惠顧主食或套餐即減$3。

長者優惠餐廳【16】金記冰室 ── 送熱奶茶一杯

長者於全港指定10間分店（西營盤，灣仔，銅鑼灣，堅尼地城，置富，九龍塘，黃大仙，觀塘，荃灣，元朗），出示長者咭惠顧任何食品即額外送熱奶茶一杯。優惠只適用於星期一至五堂食，公眾假期除外。

長者優惠餐廳【17】茶木 ‧ 台式休閒餐廳 ── 惠顧主食或套餐減$3

由即日起至3月31日，長者憑樂悠咭或長者咭，全日任何時段於全線茶木 ‧ 台式休閒餐廳分店惠顧主食或套餐即可減$3。

長者優惠餐廳【18】亞參雞飯 ── 外賣自取85折

長者憑樂悠咭或長者咭於亞參雞飯全線分店惠顧外賣自取可享85折優惠。

長者優惠餐廳【19】大喜屋飲食集團 ── 額外88折優惠

長者憑長者咭或有效身份證明文件於極尚大喜屋、大喜屋及大瀛喜指定分店享用午市或晚市放題可享有額外88折優惠。

長者優惠餐廳【20】牛摩 ── 豁免加時費

長者憑樂悠咭到牛摩惠顧午市任食，可豁免$50/30分鐘加時費，2小時火鍋放題低至$108。

長者優惠餐廳【21】Feather & Bone ── 逢星期三9折優惠

逢星期三，購買水果及蔬菜享9折優惠。

長者優惠餐廳【22】東海堂 ── 指定產品95折

長者憑樂悠咭或長者咭於東海堂門市購買指定個裝麵包、袋裝麵包、條裝蛋糕、包裝產品、甜品及蛋糕，即可享95折優惠，購買兩件產品或以上更可額外減$2，每買2件減$2、買4件減$4，如此類推。

長者優惠餐廳【23】美心西餅 ── 原價產品95折

長者出示樂悠咭，購買任何原價產品可享95折優惠

長者優惠餐廳【24】 香港聖安娜餅屋 ── 麵包西餅95折

長者出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。但注意，優惠不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品；不可與禮餅券或其他優惠共同使用。

長者出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。（香港聖安娜餅屋官方網頁）

長者優惠餐廳【25】 榮華餅家 ── 9折優惠

長者出示長者咭，購買標準價貨品可享9折優惠，注意，優惠不適用於機場分店、網上商店及其他臨時銷售點。

長者優惠餐廳【26】恆香老餅家 ── 9折優惠

長者在付款前出示長者咭，均可享全單9折優惠。

長者優惠餐廳【27】A-1 BAKERY ── 折扣日消費全單減$2

在每月的28日為A-1 BAKERY的樂悠咭折扣日，長者憑樂悠咭於A-1 BAKERY門市消費，即可享全單減$2折扣優惠。

長者憑樂悠咭於A-1 BAKERY的樂悠咭折扣日消費，即可享全單減$2折扣優惠。（八達通手機App）

長者優惠餐廳【28】必勝客 PIZZA HUT ── 下午茶減$5及送飲品

長者出示長者咭於Pizza Hut堂食下午茶，即可減$5及獲贈飲品一杯。

必勝客 PIZZA HUT ── 下午茶減$5及送飲品（官方圖片）

長者優惠餐廳【29】薄餅博士 PHD ── 下午茶減$3

長者於下午茶時段下午2時30分至5時30分，憑長者卡或樂悠卡於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減$3。

長者優惠餐廳【30】Jollibee 快樂蜂 ── 優惠價購指定早餐

長者憑長者咭於早上11點前，可使用優惠價$17，購買三件班戟配熱飲（早上11:00前供應）；$16磨菇飯配熱飲及$27肉醬意粉配熱飲。優惠只限星期一至星期五，公眾假期除外。

長者優惠餐廳【31】 芝味鳥 ── 9折優惠

長者惠顧芝味鳥東涌、屯門、荃灣、大圍分店可享9折優惠。

長者優惠餐廳【32】松記糖水店 ── 9折優惠

長者憑長者咭於松記糖水店任何分店堂食，可享9折優惠。

松記糖水店（Instagram＠chungkeedessert_kwuntong）

長者優惠餐廳【33】 牛大人 ── 晚市正價減$100

65歲持有有效身份證文件的長者，如長者咭＋樂悠咭，即可享長者優惠價享用放題。

長者優惠餐廳【34】一鍋堂 ── 午市及晚市長者優惠

一鍋堂提供午市及晚市長者優惠，優惠詳情需向店員查詢。

長者優惠餐廳【35】 Pacific Coffee ── 餐飲9折優惠

長者只要出示有效長者卡，即享餐飲9折優惠。除爹核士街及日富里分店外，其他分店均可使用。優惠只限購買手調飲品或食品，不適用於購買小商品、寄賣商品、咖啡機、咖啡豆或咖啡膠囊。

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