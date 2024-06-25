愉景灣沙灘水上樂園Kiztopia｜10米高滑梯＋水槍激戰｜附門票優惠

暑假好去處｜愉景灣今個暑假將超過4.8萬呎的大白灣沙灘，打造成全港最大型沙灘水上冒險樂園！全場9大巨型充氣彈床遊樂區，包括10米高超巨型充氣滑梯、水中波波池、水槍激戰、水上障礙賽等玩樂設施，讓一眾大人小朋友於水上齊齊躍動放電！即日起更有9折早鳥優惠，即睇下文優惠詳情！



愉景灣夏日嘉年華即搶9折票⛱️

愉景灣 x Kiztopia 呈獻 Splashtopia 愉景灣彈游夏日嘉年華。（Klook網站圖片）

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愉景灣彈游夏日嘉年華

新加坡著名親子遊樂品牌Kiztopia，7月13日至9月1日將其全新品牌Splashtopia帶到愉景灣大白灣沙灘，打造成全港最大型沙灘水上冒險樂園，讓活潑好動的小朋友在炎熱的盛夏盡情激起浪花，一家人歡度假期，締造難忘回憶！

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愉景灣大白灣沙灘將打造成全港最大沙灘水上樂園。（Klook網站圖片）

愉景灣彈游夏日嘉年華｜9大充氣彈床遊樂區

現場特設多個全新以Under Water為主題的巨型充氣彈床，包括Bell’s Dolphin Dive 海豚飛躍10米高超巨型充氣滑梯、Raby’s Slope Ball Pit斜坡波波池、Honey’s Adventure 水上障礙賽等玩樂設施！

愉景灣彈游夏日嘉年華｜親子同行收費$232起

活動將於6月21日起於Klook推出9折早鳥優惠，及後於7月13日起開始正式報名。 活動報名分為3類，分別是一大一小親子同行、三人家庭套票及額外成人/ 小朋友票。以一大一小親子同行為例，星期一至五早鳥價$232（原價$258），星期六日早鳥價$295（原價$328）。每日2節，分為早上／下午時段，每日每節入場人數有限，記得盡早報名！👉即搶9折早鳥票

愉景灣彈游夏日嘉年華正價收費詳情。（Klook網站圖片）

愉景灣彈游夏日嘉年華｜消費滿指定金額可換入場票

愉景灣同時推出消費優惠，客人凡於愉景灣指定商戶消費滿$1600，可換領一大一小親子同行票1套（星期一至五適用，價值$258）；消費滿$2000，可換領一大一小親子同行票1套（星期六或日適用，價值$328）。

於愉景灣指定商戶消費滿指定金額，可換入場票。（Klook網站圖片）

愉景灣彈游夏日嘉年華詳情 👉早鳥購票連結

日期：2024年7月13日至9月1日

地點：愉景灣大白灣沙灘

時段：上午時段（10:00 - 13:30）／下午時段（14:30 - 18:00）



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