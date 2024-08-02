淘寶香港免運｜哪些商品免運？送貨上門都得？實測6大細節要注意

淘寶香港免運費｜以往港人要在內地大型網購平台淘寶購物，為節省運費，一般都會先將貨品寄至國內集運倉再一併運送到港，不過近日淘寶宣佈推行「大服飾全球包郵計劃」，8月起香港可享免運費優惠，涵蓋8類貨品，而且所有退貨、換貨費用將會由平台支付，以後淘寶購物既方便又省錢！不過據《香港01》好食玩飛記者實測，發現並非全部商品都免運費，並整理了6大伏位，馬上帶大家了解！



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淘寶免運費，合資格的境外訂單提供「0運費險、0境外退貨、0境外運費、0境外推廣」等多重服務保障。（淘寶）

淘寶香港免運費｜「大服飾全球包郵計劃」 香港8月起免運費

淘寶日前宣布，8月起推行「大服飾全球包郵計劃」，提供高額運費補貼，為海外消費者提供海外包郵免運費服務，首階段由8月1日起開始推行，涵蓋香港、澳門、新加坡、台灣、馬來西亞、韓國等亞洲地區，預計年底會拓展至澳洲，之後逐步實現全球包郵。

淘寶PLUS專區包郵流程

1. 在香港站首頁進入「PLUS」頻道搜尋商品，或瀏覽搜索時尋找帶PLUS標籤「滿¥99包郵」的商品。

2. 加入購物車後，在購物車頂部按「PLUS」篩選包郵商品，金額滿¥99，即可享包郵。

3. 下單時確認收貨地址為「香港地區」地址，物流方式為「官方直運」或「官方集運標準」，並使用自提（如滿¥99會顯示已包郵），即符合PLUS包郵資格。



淘寶香港免運費｜8大類免運商品

免運費服務主要包含8大種類產品，包括淘寶香港免運費主要涵蓋8類貨品，包括：

1.服裝類：

女裝/女士精品、男裝、女鞋、流行男鞋、女士或男士內衣/家居服

2.箱包類：

箱包皮具/熱門女裝手提包/男包

3.服飾配件類

各式飾品/皮帶/帽子/圍巾/手錶

4.生活用品類：

ZIPPO/瑞士軍刀/眼鏡

5.騎行用品類：

自行車/騎行裝備/零配件

6.運動類：

運動鞋、運動服/休閒服裝、運動包/戶外包/配件、運動/瑜伽/健身/球迷用品、戶外/登山/露營/旅行用品等。

7.兒童類：

童裝、童鞋

8.飾品類：

流行首飾/時尚飾品

以上類別覆蓋面大，幾乎包含了大家會入手的大部分生活產品。

多款貨品香港免運。（淘寶）

淘寶香港免運費｜淘寶香港支援本地退貨 即睇退貨、退款安排

另外，淘寶亦宣布支援香港本地退貨，聲稱為合資格的境外訂單提供「0運費險、0境外退貨、0境外運費、0境外推廣」等多重服務保障。所有PLUS頻道的商品都可享有香港本地退的服務，以後申請退貨或退款時，只需將商品退貨至指定的境外地址即可，無需退回內地地址，所有退換貨成本會由淘寶平台支付，至於退款將以原本的付款方式退回。

HK本地退可以把東西拿到自提點退貨。（資料圖片)

本地退服務從買家收貨之日（以物流記錄中的簽收時間為准）起至交易確認收貨後的15天內有效（確認收貨包含消費者自行確認收貨及訂單超時確認收貨）。

淘寶香港免運費｜記者實測包郵專區 6大細節易中伏

即看記者Step by Step實測包郵專區：

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淘寶免運費中伏位【1】並非全部免運

淘寶香港免運費雖然涵蓋8大類貨品，包括港人最愛「淘」的服飾，但並非所有指定類別的商品都享有免運費優惠，只有指定參與活動的商品，例如在香港站首頁進入「PLUS」頻道搜尋結果之商品，才可享有¥99包郵。

淘寶免運費中伏位【2】需用官方集運

PLUS滿¥99包郵專區的收件地址必須為香港地址，如果過往有使用私人集運，記得要把地址切換成香港地址。

淘寶免運費中伏位【3】只限自提

滿¥99包郵的收件方式只限「自提」，不適用於「送貨上門」，如果想享用包郵服務，就要多走幾步去自提點取貨。

淘寶免運費中伏位【4】運送方式有限制

包郵的運送方式只能選擇「直運標準」、「集運標準」，無法選用「直運快捷」、「集運快捷」或「聯系賣家發貨」，如果心急要早一點收到，或者就要選用無法包郵的物流方式。

淘寶免運費中伏位【5】結帳含非免運商品仍需運費

訂單內如含有非「滿¥99包郵」的商品，即使訂單內其他商品符合「滿¥99包郵」條件，仍需為非¥99包郵的商品支付運費。

淘寶客服回覆記者，指HK本地退需要費用（Taobao截圖）

淘寶免運費中伏位【6】HK本地退非免費

淘寶客服回應記者查詢指，HK本地退並非免費，中國香港地區上門取件服務費為¥20，自提點退貨服務費為¥10，最終實際收費以及金額以本地退服務預約界面展示為準。

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