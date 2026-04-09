iHerb/屈臣氏/Dyson網店優惠2026｜4月折扣 HK01獨家優惠碼

網店優惠碼2026！iHerb/百佳網購等各大網店推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店最新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！

1. iHerb 優惠碼

《香港01》獨家｜香港用戶輸入優惠碼可享 77 折優惠

(每位用戶只限用兩次，每次最高可減$50 USD)

優惠期：2026年4月1日 至 2026年4月30日

優惠碼：426HK01

健康重啟｜輸入優惠碼可享 77 折全網優惠

優惠期：2026年4月1日 至 2026年4月10日10am

優惠碼：23WELL

抗曬產品第二件半價

優惠期：即日起 至 另行通知

>>立即購買 <<

👉🏻 iHerb暢銷排行榜一覽

2. Dyson 優惠

Dyson會員限定｜購買指定產品滿$3,000或以上，輸入優惠碼 可享全單減$200優惠

優惠期：2026年4月1日 至 2026年4月30日

>> 立即購買 <<

Dyson會員限定｜購買指定產品滿$6,000或以上，輸入優惠碼 可享全單減$500優惠

優惠期：2026年4月1日 至 2026年4月30日

>> 立即購買 <<

3. Trip.com 優惠

《香港01》獨家｜經指定連結購預訂酒店即享額外5%折扣（上限最高$70）！每位會員可使用優惠最多5次（已取消的訂單不計算在內）

優惠期：即日起 至 另行通知

>> 立即購買 <<

4. Watsons 屈臣氏優惠

網店復活節感謝祭 ｜易賞錢會員買精選產品滿$1,250，輸入優惠碼即送Rasonic 樂信牌迷你電子燉盅 (0.8公升) 。

優惠期：2026年3月25日 至 2026年4月14日

優惠碼👉🏻 FUN26｜更多屈臣氏網店優惠

網店復活節感謝祭 ｜易賞錢會員買精選產品滿$599，輸入優惠碼即送VITA 鴨屎香檸檬茶飲品250毫升6包裝 + 屈臣氏棉柔細緻超迷你紙手帕 18包裝

優惠期：2026年3月25日 至 2026年4月14日

優惠碼👉🏻 EASTER26｜更多屈臣氏網店優惠

屈臣氏網店限定 – 復活節感謝祭 (屈臣氏網店)

5. Watson's Wine 屈臣氏酒窖優惠

新會員購買滿$1,200享9折

優惠期：即日起 至 2026年4月13日

>> 立即購買 <<

6. Adidas 優惠

復活節優惠｜ 指定產品買 2 件 8 折，購物滿$1,500減$100

優惠期：2026年3月27日 至 2026年4月7日

>> 立即購買 <<

7. PUMA 優惠

購買指定指定正價貨品，可享 2 件 9 折

優惠期：2026年3月18日至4月9日

>> 立即購買 <<

訂單滿$1500減$200，滿$1200減$100

優惠期：2026年3月18日至4月9日

>> 立即購買 <<

8. Olive Young 優惠

T新會員限定｜首購 & Baby會員購物即享 30%折扣

優惠期：即日 至 另行通知

👉🏻>> 即拎首購優惠券 <<

4月會員週限定｜最高低至 2 折

優惠期：即日 至 另行通知

👉🏻>> 即拎優惠券 <<

😍最新酒店優惠碼😍

9. Skechers HK 優惠

季末大激減｜粉紅標籤貨品可享 2 件 4 折優惠

優惠期：2026年4月9日 至 2026年4月16日

👉🏻 >> 立即購買 <<

10. Columbia 優惠碼

全店產品享額外9折，滿$1,200再減$120，滿$2,400再減$240

優惠期：即日起 至 2026年4月8日

👉🏻 >> 立即購買 <<

生日限定｜生日月份預訂正價產品輸入優惠碼享 7 折優惠

優惠期：即日起 至 2026年4月8日

優惠碼👉🏻 CBBDAY30

11. Harvey Nichols 優惠

預訂指定春季服飾產品可享低至 8 折優惠

優惠期：2026年4月1日 至 2026年4月10日

👉🏻>> 立即購買 <<

12. COS 優惠

購買指定服裝及配飾可享 7 折

優惠期：2026年4月1日 至 2026年4月7日

👉🏻>> 立即購買 <<

13. Catalog HK優惠

網店限定復活節優惠｜Adidas、New Balance、Birkenstock、Keen 低至 6 折， 精選品牌產品額外再減$100

優惠期：2026年4月1日 至 2026年4月12日

>> 立即購買 <<

14. Elemis 優惠

新會員優惠｜尊享首購 8 折+迎新禮品 (價值 HK $560)

優惠期：即日起 至 另行通知

👉🏻>> 立即購買 <<

15. Lookfantastic.com 優惠

Treats of the Week｜指定產品低至半價

優惠期: 即日起 至 另行通知

👉🏻>> 立即購買 <<

16. Columbia HK 優惠

網店限定優惠 | 低至 5 折

優惠期：2025年3月5日 至 2026年3月31日

👉🏻>> 立即購買 <<

會員限定 | 購物滿$1,200可減$120，滿$2,400可減$240，滿$3,600可減$360

優惠期：2025年3月5日 至 2026年3月31日

👉🏻>> 立即購買 <<

17. Casetify 優惠

新會員優惠｜首次註冊會員並購物立享 9 折

優惠期：即日起 至 另行通知

👉🏻 >> 立即購買 <<

18. UGG 優惠

復活節限時 7 日優惠｜熱賣涼鞋及拖鞋直降 5 折

優惠期：2026年4月1日 至 2026年4月7日

👉🏻 >> 立即購買 <<

復活節優惠｜指定 SS26 春夏新品滿 $1,200 額外減 $100，滿 $2,000 額外減 $200

優惠期：2026年4月1日 至 2026年4月26日

👉🏻 >> 立即購買 <<

復活節優惠｜指定款式享 1 件額外 9 折，2 件額外 85 折

優惠期：2026年4月1日 至 2026年4月26日

👉🏻 >> 立即購買 <<

19. Speedo 優惠

Back to Pool 優惠 | 全店產品購買 2 件享 85 折

優惠期：2026年4月1日 至 2026年5月3日

👉🏻 >> 立即購買 <<

Back to Pool 優惠 | 折後滿 $1,200 減 $120，滿 $1,500 減 $150，滿 $2,000 減 $200

優惠期：2026年4月1日 至 2026年5月3日

👉🏻 >> 立即購買 <<

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略