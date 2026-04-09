iHerb/屈臣氏/Dyson網店優惠2026｜4月折扣 HK01獨家優惠碼
網店優惠碼2026！iHerb/百佳網購等各大網店推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店最新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！
1. iHerb 優惠碼
《香港01》獨家｜香港用戶輸入優惠碼可享 77 折優惠
(每位用戶只限用兩次，每次最高可減$50 USD)
優惠期：2026年4月1日 至 2026年4月30日
優惠碼：426HK01
健康重啟｜輸入優惠碼可享 77 折全網優惠
優惠期：2026年4月1日 至 2026年4月10日10am
優惠碼：23WELL
抗曬產品第二件半價
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2. Dyson 優惠
Dyson會員限定｜購買指定產品滿$3,000或以上，輸入優惠碼 可享全單減$200優惠
優惠期：2026年4月1日 至 2026年4月30日
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Dyson會員限定｜購買指定產品滿$6,000或以上，輸入優惠碼 可享全單減$500優惠
優惠期：2026年4月1日 至 2026年4月30日
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3. Trip.com 優惠
《香港01》獨家｜經指定連結購預訂酒店即享額外5%折扣（上限最高$70）！每位會員可使用優惠最多5次（已取消的訂單不計算在內）
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4. Watsons 屈臣氏優惠
網店復活節感謝祭 ｜易賞錢會員買精選產品滿$1,250，輸入優惠碼即送Rasonic 樂信牌迷你電子燉盅 (0.8公升) 。
優惠期：2026年3月25日 至 2026年4月14日
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網店復活節感謝祭 ｜易賞錢會員買精選產品滿$599，輸入優惠碼即送VITA 鴨屎香檸檬茶飲品250毫升6包裝 + 屈臣氏棉柔細緻超迷你紙手帕 18包裝
優惠期：2026年3月25日 至 2026年4月14日
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5. Watson's Wine 屈臣氏酒窖優惠
新會員購買滿$1,200享9折
優惠期：即日起 至 2026年4月13日
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6. Adidas 優惠
復活節優惠｜ 指定產品買 2 件 8 折，購物滿$1,500減$100
優惠期：2026年3月27日 至 2026年4月7日
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7. PUMA 優惠
購買指定指定正價貨品，可享 2 件 9 折
優惠期：2026年3月18日至4月9日
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訂單滿$1500減$200，滿$1200減$100
優惠期：2026年3月18日至4月9日
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8. Olive Young 優惠
T新會員限定｜首購 & Baby會員購物即享 30%折扣
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4月會員週限定｜最高低至 2 折
優惠期：即日 至 另行通知
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9. Skechers HK 優惠
季末大激減｜粉紅標籤貨品可享 2 件 4 折優惠
優惠期：2026年4月9日 至 2026年4月16日
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10. Columbia 優惠碼
全店產品享額外9折，滿$1,200再減$120，滿$2,400再減$240
優惠期：即日起 至 2026年4月8日
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生日限定｜生日月份預訂正價產品輸入優惠碼享 7 折優惠
優惠期：即日起 至 2026年4月8日
優惠碼👉🏻 CBBDAY30
11. Harvey Nichols 優惠
預訂指定春季服飾產品可享低至 8 折優惠
優惠期：2026年4月1日 至 2026年4月10日
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12. COS 優惠
購買指定服裝及配飾可享 7 折
優惠期：2026年4月1日 至 2026年4月7日
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13. Catalog HK優惠
網店限定復活節優惠｜Adidas、New Balance、Birkenstock、Keen 低至 6 折， 精選品牌產品額外再減$100
優惠期：2026年4月1日 至 2026年4月12日
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14. Elemis 優惠
新會員優惠｜尊享首購 8 折+迎新禮品 (價值 HK $560)
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15. Lookfantastic.com 優惠
Treats of the Week｜指定產品低至半價
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16. Columbia HK 優惠
網店限定優惠 | 低至 5 折
優惠期：2025年3月5日 至 2026年3月31日
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會員限定 | 購物滿$1,200可減$120，滿$2,400可減$240，滿$3,600可減$360
優惠期：2025年3月5日 至 2026年3月31日
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17. Casetify 優惠
新會員優惠｜首次註冊會員並購物立享 9 折
優惠期：即日起 至 另行通知
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18. UGG 優惠
復活節限時 7 日優惠｜熱賣涼鞋及拖鞋直降 5 折
優惠期：2026年4月1日 至 2026年4月7日
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復活節優惠｜指定 SS26 春夏新品滿 $1,200 額外減 $100，滿 $2,000 額外減 $200
優惠期：2026年4月1日 至 2026年4月26日
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復活節優惠｜指定款式享 1 件額外 9 折，2 件額外 85 折
優惠期：2026年4月1日 至 2026年4月26日
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19. Speedo 優惠
Back to Pool 優惠 | 全店產品購買 2 件享 85 折
優惠期：2026年4月1日 至 2026年5月3日
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Back to Pool 優惠 | 折後滿 $1,200 減 $120，滿 $1,500 減 $150，滿 $2,000 減 $200
優惠期：2026年4月1日 至 2026年5月3日
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