NET-A-PORTER必買8大名牌單品！LOEWE平官網4千Ami Paris斷貨冷衫

NET-A-PORTER必買名牌單品推薦！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家推薦8件在NET-A-PORTER上抵買的名牌單品，GIVENCHY及LOEWE的手袋平官網超過$4,000，更有已經斷貨的產品在NET-A-PORTER上有售！即看內文！



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NET-A-PORTER必買名牌單品【1】Ami Paris AMI De Coeur 羊毛毛衣

AMI De Coeur 毛衣是Ami Paris品牌其中一款熱賣的款式，高辨識度的大Logo非常時尚！AMI De Coeur 毛衣在Ami Paris官網上要$4,200，不過在NET-A-PORTER平台上，灰色及黑色毛衣只需$3,800，現省$400！雖然白色毛衣與官網同價，但在官網上售罄的碼數在NET-A-PORTER就仍然有存貨！現在絕對是入手好時機！

AMI De Coeur 毛衣

優惠價：$3,800｜原價：$4,200

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NET-A-PORTER必買名牌單品【2】Ami Paris AMI De Coeur 羊毛衛衣

AMI De Coeur 羊毛衛衣同樣是品牌的另一款熱賣款式。AMI De Coeur 羊毛衛衣在官網售價$3,000，而且只有黑色、灰色及深藍色。但在NET-A-PORTER網站上售價只需$2,700起，就連斷貨的卡其色都有！AMI De Coeur 羊毛衛衣設計簡約，少少的標誌性Logo增添時尚感，百搭又有個性。錯過了可能就再也買不到了！

AMI De Coeur 羊毛衛衣

優惠價：$2,700｜原價：$3,000

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NET-A-PORTER必買名牌單品【3】Ami Paris AMI De Coeur 羊毛外套

AMI De Coeur 羊毛外套是百搭又時尚的款式之一，設計較為寬鬆，標誌性的Logo更顯活力！AMI De Coeur 羊毛外套在官網售價要$4,800，不過目前在NET-A-PORTER上僅售$4,400，而且有白色及灰色等熱門顏色選擇！絕對抵買！

AMI De Coeur 羊毛外套

優惠價：$4,400｜原價：$4,800

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NET-A-PORTER必買名牌單品【4】LOEWE Paula's Ibiza 穆勒鞋

LOEWE Paula's Ibiza系列都是春夏穿搭的好單品，而Paula's Ibiza的穆勒鞋更是一年四季都適合的款式！這款穆勒鞋在官網原價要$5,400，而且已經下架沒有再販售，不過在NET-A-PORTER上仍然有售，而且價格更平一截，約6折只售$3,210！

LOEWE Paula's Ibiza 穆勒鞋

優惠價：$3,210｜原價：$5,400

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NET-A-PORTER必買名牌單品【5】LOEWE Flamenco Pocket 斜垮包

LOEWE Flamenco Pocket 斜垮包在2022春夏系列上架，尺寸雖然有如小口袋，但功能性十足，能夠放下電話、化妝品、卡套、紙巾等隨身小物，而且更可以單肩、斜垮、手提或手拿，配以經典Logo壓紋及束口結，非常有個性！目前LOEWE Flamenco Pocket在官網已經沒有售，在NET-A-PORTER上有得賣之餘更平近$4000！只需$6,060便可入手！

LOEWE Flamenco Pocket 斜垮包

售價：$6,060｜原價：$10,100

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NET-A-PORTER必買名牌單品【6】JW Anderson 羊毛拖鞋

一雙羊毛拖鞋絕對是秋冬必備單品！JW Anderson 羊毛拖鞋舒適又帶有低調奢華格調。JW Anderson 羊毛拖鞋外面採用絨面皮革，內裡為羊毛，毛茸茸非常舒適！鞋子亦飾有金色鍊條更貴氣！JW Anderson 羊毛拖鞋在官網售價要$4,400，不過目前在NET-A-PORTER上只售$1,796！

JW Anderson 羊毛拖鞋

售價：$1,796｜原價：$4,400

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NET-A-PORTER必買名牌單品【7】JW Anderson 高圓翻領針織衫

JW Anderson 高圓翻領針衫奢侈感和型格風兼具，為秋冬穿搭增添時尚鬆弛感！JW Anderson 高圓翻領針織衫含羊駝毛和羊毛的混紡紗線織成，厚實又保暖，胸前的撞色口袋更醒目又有細節！官方網站售價要$6,200，目前NET-A-PORTER官網上只售$3,075！手快有手慢無！

JW Anderson 高圓翻領針織衫

售價：$3,075｜原價：$6,200

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NET-A-PORTER必買名牌單品【8】GIVENCHY 帆布托特包

GIVENCHY 帆布托特包採用米色帆布製成，線條俐落簡潔，可以輕鬆搭配不同穿搭風格。托特包正面以近色系的品牌標誌性Logo做裝飾，低調又時尚。托特包可以在手提和肩背之間自由切換，而且可以輕鬆收納手機、錢包、日常用品等，實用性同樣滿分！托特包在官方網站售價要$13,500，現在在NET-A-PORTER上只需$9,450就可以入手！

GIVENCHY 帆布托特包

售價：$9,450｜原價：$13,500

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