秋季必備10大飾品 珍珠頸鍊$728／太妍同款小熊耳環／寶石頸圈4折

珠寶飾品流行趨勢2024！在「Y2K」風潮下，有不少曾經流行的飾品系列都再次翻紅！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合2024年4大珠寶搭配趨勢，以及10穿搭必備的飾品推介，人氣珍珠頸鍊低至7折，DIY串珠飾品都只是$272！即看內文！



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珠寶搭配趨勢【彩色串珠】

自「Y2K」風潮再度興起，連帶串珠飾物也一併回歸，像少女時代的太妍、IU、Blackpink Jennie等，私底下也經常配帶各式各樣的串珠戒指和耳環，糖果色系甜美又有個性，多條層次搭配更易襯！以下為大家推薦3款串珠風格飾品：

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彩色串珠飾品【1】Roxanne Assoulin｜糖果串珠項鍊DIY套裝

Roxanne Assoulin這款「Candy」的串珠項鍊DIY套裝內有73顆彩虹串珠，可以自由組合搭配及調節大小！又好玩又時尚易襯，絕對是流行必備單品！糖果串珠項鍊DIY套裝原價HK$905，現在3折，只需HK$272就買到！

Roxanne Assoulin｜糖果串珠項鍊DIY套裝

優惠價：HK$905（原價：HK$272）

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彩色串珠飾品【2】Roxanne First｜HEYA彩虹瑪瑙珍珠母貝串珠頸鍊

Roxanne First這款頸鍊以彩虹瑪瑙和珍珠母貝串成，配有14K黃金扣。頸鍊的HEYA字樣同樣由珍珠母貝製成，削皮又精緻！HEYA除了是經典的問候語，更是韓國女團IVE的其中一首人氣歌曲，粉絲們更要入手支持偶像！串珠頸鍊原價HK$2,185，現在可以4折入手！

Roxanne First｜HEYA彩虹瑪瑙珍珠母貝串珠頸鍊

優惠價：HK$874（原價：HK$2,185）

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彩色串珠飾品【3】éliou｜Enfant 編繩珠飾項鍊

éliou Enfant 編繩珠飾項鍊用上了不同大小、設計及圖案的彩色串珠製成，再用字母珠飾組成品牌名字，編繩也可以自由調節長度搭配不同服飾，細節滿滿又有個性！Enfant 編繩珠飾項鍊原價HK$1,560，現在只需HK$936就買到！

éliou｜Enfant 編繩珠飾項鍊

優惠價：HK$936（原價：HK$1,560）

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珠寶搭配趨勢【珍珠】

乘著復古風潮，珍珠首飾也重新成為年輕一代的大熱飾品！當中以白色或奶油色珍珠最為受歡迎，不但能夠帶出低調優雅時尚感，而且更可以利用疊戴方式增加層次感！以下為大家推薦2款珍珠飾品：

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珍珠飾品【1】Martha Calvo｜Maeve 鍍金珍珠項鍊

Martha Calvo 的「Maeve」珍珠項鍊以鍍金金屬手工製成，串有大小不一的淡水珍珠。「Maeve」珍珠項鍊長度較短，可以與其他金屬項鍊或高彩度項鍊疊戴，造型更加分！Maeve 鍍金珍珠項鍊原價HK$1,040，現在享有7折，$728便可入手！

Martha Calvo｜Maeve 鍍金珍珠項鍊

優惠價：HK$728（原價：HK$1,040）

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珍珠飾品【2】Completedworks｜花花珍珠鍍金耳環

Completedworks 花花珍珠鍍金耳環僅在NET-A-PORTER獨家發售。耳環由小小的淡水珍珠串成花朵製成，非常精緻！花花珍珠鍍金耳環原價$2,965，現在可以半價入手！

Completedworks｜花花珍珠鍍金耳環

優惠價：HK$1,483（原價：HK$2,965）

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珠寶搭配趨勢【多巴胺】

多巴胺穿搭是近年非常流行的穿搭元素。「多巴胺」穿搭重點是以明亮、鮮豔的色彩或圖案的單品來做造型，連穿戴的飾品也同樣以強烈對比色彩作配襯！以下為大家推薦2大必備的多巴胺元素飾品：

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多巴胺穿搭飾品【1】FRY POWERS｜霓虹色耳骨夾（五件裝）

「多巴胺」穿搭強調色彩對比，大膽、搶眼或是帶點螢光的配色，FRY POWERS的五件裝霓虹色耳骨夾就能滿足所有顏色搭配需求！FRY POWERS手工打造的純銀耳骨夾有五種螢光色，可以隨意搭配或疊戴，配襯出不同效果，不算搶眼但又有亮點，而且無耳洞人士同樣適用！原價HK$4,860，現在只需HK$2,916！

FRY POWERS｜霓虹色耳骨夾（五件裝）

優惠價：HK$2,916（原價：HK$4,860）

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多巴胺穿搭飾品【2】Crystal Haze Jewelry｜小熊軟糖耳環（單隻）

Crystal Haze Jewelry的小熊軟糖耳環以半透明檸檬綠色設計，顏色鮮豔搶眼，耳圈採用鍍金且嵌有水晶，富有時尚感之餘可以疊戴增添俏皮感，令造型更加分！小熊軟糖耳環原價HK$670，現在6折，$402可入手！

Crystal Haze Jewelry｜小熊軟糖耳環（單隻）

優惠價：HK$402（原價：HK$670）

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珠寶搭配趨勢【彩色寶石】

「彩寶藝術」也是今年的大勢飾品元素！在飾品中疊戴不同明亮又鮮豔的彩色寶石能夠靈整體造型更活潑又時尚！以下為大家推薦3款必備的彩寶飾品：

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彩色寶石飾品【1】Oscar De La Renta｜愛心寶石耳夾

Oscar de la Renta 的耳夾呈愛心形狀，上面鑲滿不同大小、顏色及形狀有如寶石一樣的玻璃水晶，從內而外散發出高級感！耳夾尺寸不算大，即使戴上也不會過於誇張、喧賓奪主，就算無耳洞都適合穿戴。愛心寶石耳夾原價$4,460，現在6折只需$2,676便買得到！

Oscar De La Renta｜愛心寶石耳夾

優惠價：HK$2,676（原價：HK$4,460）

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彩色寶石飾品【2】Amina Muaddi｜Sunset Ombré 仿寶石水晶項鍊

Amina Muaddi Sunset Ombré 仿寶石水晶項鍊採用銀色黃銅製成，上面鑲滿日落漸層色調的仿寶石水晶，鏈條也可以自由調整，能夠為穿搭造型大大加分！Sunset Ombré 仿寶石水晶項鍊原價HK$6,070，現在半價HK$3,035就可以入手！

Amina Muaddi｜Sunset Ombré 仿寶石水晶項鍊

優惠價：HK$3,035（原價：HK$6,070）

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彩色寶石飾品【3】Amina Muaddi｜Daryl 海星水晶頸圈

Amina Muaddi的Daryl頸圈以紫羅蘭色仿寶石水晶配銀色海星水晶吊飾，非常搶眼，搭配簡單純色上衣就可以為造型添加層次感！水晶海星頸圈原價HK$8,370，現在有4折優惠，只需$3,348！

Amina Muaddi｜水晶海星頸圈

優惠價：HK$3,348（原價：HK$8,370）

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