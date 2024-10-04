美孚美食推介9間｜爆饀車輪餅／滄浪亭雞煨麵／空氣感梳乎厘

美孚美食推介｜美孚雖然不大，但其實也有不少美食進駐，而且很多都鄰近港鐵美孚站，相當方便。此外，美孚附近更有經常舉辦文化活動的饒宗頤文化館，享受完美食還可順道去逛逛。《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家搜羅9間必食餐廳，有價錢親民的上海菜，也有充滿情調的打卡Cafe，詳情即睇內文！



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美孚美食推介【1】車輪餅小姐——美孚名物爆饀車輪餅

居住在美孚的居民應該對車輪餅小姐不陌生。餐廳主打足料爆饀、麻糬煙煙韌韌兼每日新鮮製造的車輪餅，不但有超過10款的口味可選擇，而且價錢親民，每個約為$15。當中流心焙茶吉士麻糬車輪餅，濃厚的茶味，中和了車輪餅的甜度，令味道更平衡及有層次，怕甜的朋友最啱；另一款焦糖曲奇&Lotus脆脆醬麻糬車輪餅，軟糯的麻糬搭配Lotus脆脆，令口感更加豐富，而且超多焦糖醬，食落非常滿足！

地址：美孚新邨吉利徑19號50B7號舖

交通：港鐵美孚站A出口，步行約2分鐘

營業時間：星期二至日 12:00-21:00



美孚美食推介【2】滄浪亭——必食惹味嫩雞煨麵

滄浪亭已在美孚屹立多年，是街坊熟知的老店舖。店舖主打各款上海湯麵、拌麵、小食，而最出名的就是嫩雞煨麵，煨麵麵質偏軟腍，入口順滑，而且麵量十足，而煨麵的靈魂在於它的湯底，充滿淡淡濃郁的奶香味，配搭嫩滑的雞肉非常惹味。另外推介蔥油開洋拌麵，滿滿的蔥油與香口的蝦米令拌麵味道更香濃，每條麵條亦相當掛汁。

地址：美孚新邨第二期平台65號舖

交通：港鐵美孚站A出口，步行約6分鐘

營業時間：星期一至日 11:30-15:00／18:30-21:00



美孚美食推介【3】PHI Coffee & Pancake——空氣感日式梳乎厘

PHI Coffee & Pancake主打即叫即整、充滿空氣感的日式梳乎厘。梳乎厘口感鬆軟，配搭楓糖漿略帶焦香的味道，層次更豐富。除了經典原味，Cafe還有多款口味的梳乎厘，如藍莓希臘乳酪梳乎厘、石板街梳乎厘及英式伯爵茶梳乎厘，款款也有精緻的擺盤，非常適合打卡影靚相。另外，Cafe還提供意大利飯、意粉及全日早餐等輕食，同樣別具特色。

地址：美孚百老匯街69-119號美孚新邨地下91A號舖

交通：港鐵美孚站A出口，步行約5分鐘

營業時間：星期一至日 08:00-21:00



美孚美食推介【4】燕姐佳味手撕雞專門店——平價高質手撕雞

燕姐佳味手撕雞專門店除了沙薑、鹽焗、香辣等基本口味外，還有較為重口味的藤椒、麻辣及孜然味，當中推介秘製香辣手撕雞，雞肉鮮嫩多汁，搭配辣度恰到好處的香辣汁和芫荽，十分惹味。另外還有日式雞絲撈麵加麻醬，麵條彈牙，配上濃郁麻醬和嫩滑的雞絲，味道非常有層次，而且價錢實惠，僅售$40。

地址：美孚新邨2期吉利徑19號地下50B5號舖

交通：港鐵美孚站A出口，步行約2分鐘

營業時間：星期一至日 10:00-21:00



美孚美食推介【5】House of Joy Oyster Bar and Restaurant——復古西餐廳＋$10生蠔

House of Joy Oyster Bar and Restaurant位於經常舉辦文化活動的美孚饒宗頤文化館，該藝術館屬百年歷史古蹟，非常古色古香，而餐廳裝修亦同樣以復古的磚塊與木色系作設計，非常高雅，是約會的好地方。菜色方面，餐廳主打多國菜及生蠔，生蠔更不時推出$10一隻的優惠，相當抵食。另外推介牛肝菌黑松露忌廉汁意大利飯，燴飯吸收了黑松露忌廉汁及牛肝菌的獨特味道，略帶香甜和微甘，還有淡淡堅果的香氣。

地址：美孚饒宗頤文化館H座

交通：港鐵美孚站B出口，步行約15分鐘／荔枝角站C出口，步行約12分鐘

營業時間：星期一至日 11:30-22:00



美孚美食推介【6】Street Bomber——人氣巴斯克芝士蛋糕

主打巴斯克芝士蛋糕的Street Bomber，是區內非常有人氣的外賣糕點小店，其巴斯克芝士蛋糕外層焦香，口感綿密，芝士味道濃郁，而且非常多口味可選擇，除了有傳統的原味和朱古力味外，還有開心果、伯爵茶及小山園抹茶味，切件價錢$29起，相當親民。如買一個5寸的蛋糕作節日慶祝也不用$200，非常抵食！此外，小店還有原條日式卷蛋糕可選擇，同樣深受街坊歡迎！

地址：美孚百老匯街69-119號美孚新邨四期3號地舖

交通：港鐵美孚站A出口，步行約5分鐘。

營業時間︰星期一至日13:00-21:45



美孚美食推介【7】Wolf Den Cafe——狼主題歐陸田園風Cafe

Wolf Den Cafe是以狼為主題的Cafe，Cafe的佈置亦相當有格調，門面仿照歐陸田園的深色木造小屋設計，內部還有仿皮椅子、牛油果色的窗簾等充滿復古氣息的家具，營造出非常寫意的氣氛。當中推介狼穴英式早餐，有黑松露炒蛋、煙肉、香腸、焗蕃茄、焗豆、炒蘑菇、火腿、薯格、多士，炒蛋質感濕潤鬆軟，夾帶淡淡黑松露的木香味，另外還可試試他們的狼穴牛肉漢堡及明太子意粉。

地址：美孚百老匯街1A號地舖

交通：港鐵美孚站D出口，步行約3分鐘

營業時間︰星期一至日 08:00-17:00



美孚美食推介【8】Casa Bistro——必試卡邦尼意粉

隱藏於美孚新邨二期平台，主打西式美食的Casa Bistro，店舖雖小，但勝在環境寧靜，可悠閒地享受美食。當中推介野菌卡邦尼意粉配脆煙肉巴瑪臣芝士，醬汁比例恰到好處，不會太多而感到油膩，而意粉亦相當彈牙。不喜歡吃意粉的，也推介他們的意大利燉飯和煎三文魚扒，燉飯十分Creamy，而三文魚扒做到表面焦脆，但仍保留肉汁，非常出色。

地址：美孚新邨二期平台65C號舖

交通：港鐵美孚站A出口，上平台轉右，中國銀行側邊。

營業時間︰星期二至日 12:00-15:00／17:30-21:30（星期一休息）



美孚美食推介【9】甜品森林——糖水＋特色意粉小店

甜品森林是區內開業多年的街坊小店，是想在美孚吃糖水或晚上宵夜的好選擇。小店除了提供西式及中式糖水外，還有特色的自選意粉，可自由配搭肉類，當中推介選攝蜆肉，份量不僅多，而且味道鮮甜，另外還可選擇配菜、醬汁或加配菇湯。甜品方面，首推合桃露和香芋椰汁西米露，合桃露非常足料，口感細膩滑溜；香芋椰汁西米露的芋頭煮得軟糯，且充滿芋香。

地址：美孚恆柏街2-8號美孚新邨六期N29C1號舖

交通：港鐵美孚站C2出口，步行約4分鐘。

營業時間︰星期二至日 12:00-22:30（星期一休息）



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